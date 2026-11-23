Lực lượng chức năng cảnh báo tình trạng các đối tượng sử dụng công nghệ để tạo dựng nền tảng giao dịch giả, làm giả hình ảnh lợi nhuận, chứng từ mua bán và thông tin về doanh nghiệp kinh doanh vàng. Bên cạnh đó, chúng có thể sử dụng tài khoản ảo, thông tin giả mạo, tài khoản ngân hàng trung gian để che giấu danh tính, luân chuyển dòng tiền và gây khó khăn cho công tác xác minh, thu hồi tài sản.

Các đối tượng thường đánh vào tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội đầu tư, lợi dụng sự thiếu hiểu biết về thị trường vàng và sự tin tưởng vào người nổi tiếng, chuyên gia tự xưng hoặc lời giới thiệu của người quen để lôi kéo nạn nhân tham gia. Khi phát hiện bị lừa, người dân không chỉ có nguy cơ mất số tiền đã chuyển mà còn có thể tiếp tục bị các đối tượng khác lợi dụng với chiêu trò hỗ trợ thu hồi tiền đã mất.

Nhận biết các thủ đoạn lừa đảo

- Giả mạo doanh nghiệp, thương hiệu kinh doanh vàng uy tín

Các đối tượng tạo lập website, fanpage, tài khoản mạng xã hội có tên gọi, hình ảnh, logo tương tự doanh nghiệp kinh doanh vàng hợp pháp; đăng tải thông tin mua bán vàng, bảng giá và chương trình ưu đãi giả mạo để tạo lòng tin. Sau đó, chúng hướng dẫn người dân chuyển tiền vào tài khoản cá nhân hoặc tài khoản không thuộc đơn vị giao dịch hợp pháp nhưng không giao vàng như cam kết.

- Dụ dỗ tham gia sàn giao dịch vàng trực tuyến không rõ nguồn gốc

Các đối tượng quảng cáo nền tảng giao dịch vàng, vàng tài khoản hoặc hợp đồng chênh lệch giá vàng với mức lợi nhuận cao, cam kết có chuyên gia hướng dẫn và bảo đảm vốn. Ban đầu, chúng có thể cho người tham gia thực hiện một số giao dịch nhỏ hoặc hiển thị lợi nhuận ảo để tạo niềm tin; sau khi nạn nhân nạp số tiền lớn, đối tượng đưa ra các lý do như thị trường biến động, tài khoản vi phạm quy định hoặc cần bổ sung ký quỹ để tiếp tục yêu cầu chuyển tiền.

- Tổ chức hội nhóm đầu tư vàng, cung cấp tín hiệu mua bán giả mạo

Các đối tượng lập nhóm trên Facebook, Zalo, Telegram hoặc nền tảng khác, sử dụng tài khoản giả danh chuyên gia tài chính, nhà đầu tư thành công để đăng tải kết quả giao dịch có lợi nhuận cao. Chúng có thể dàn dựng bình luận, hình ảnh nhận tiền, lời chứng thực nhằm thúc đẩy thành viên nạp tiền vào sàn hoặc chuyển tiền cho người được giới thiệu trong nhóm.

- Lợi dụng hình thức mua vàng trực tuyến, đặt cọc giá rẻ

Các đối tượng đăng bán vàng với mức giá thấp bất thường, đưa ra thông tin khan hiếm hàng hoặc ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian ngắn để yêu cầu người mua đặt cọc, thanh toán trước. Sau khi nhận tiền, chúng không giao vàng, cắt đứt liên lạc hoặc viện lý do phát sinh để tiếp tục yêu cầu nộp thêm phí vận chuyển, bảo hiểm, thuế và các khoản tiền khác.

- Giả mạo ứng dụng, đường dẫn và nhân viên hỗ trợ giao dịch vàng

Đối tượng gửi đường dẫn cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, mật khẩu ngân hàng hoặc hướng dẫn chia sẻ màn hình, cài đặt phần mềm điều khiển thiết bị từ xa. Khi nạn nhân làm theo, các đối tượng có thể chiếm quyền kiểm soát tài khoản, đánh cắp thông tin và thực hiện giao dịch trái phép.

- Lừa đảo hỗ trợ rút tiền, thu hồi tài sản

Sau khi nạn nhân phát hiện bị chiếm đoạt tiền, các đối tượng tiếp tục tiếp cận, tự xưng là luật sư, chuyên gia công nghệ, cơ quan chức năng hoặc đơn vị thu hồi tài sản; yêu cầu nộp phí xác minh, phí mở khóa tài khoản, phí xử lý hồ sơ hoặc cung cấp thông tin ngân hàng. Đây có thể là thủ đoạn lừa đảo tiếp diễn nhằm chiếm đoạt thêm tài sản.

Ảnh minh hoạ

Để chủ động phòng ngừa, hạn chế thiệt hại, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân:

- Kiểm tra kỹ tính pháp lý của đơn vị giao dịch: Chỉ giao dịch với tổ chức, doanh nghiệp có thông tin rõ ràng và đáp ứng các điều kiện pháp luật áp dụng đối với hoạt động kinh doanh vàng. Không mặc nhiên tin tưởng website, fanpage chỉ vì có hình ảnh, logo hoặc tên gọi giống đơn vị uy tín.

- Cảnh giác với cam kết lợi nhuận cao: Không tin vào lời quảng cáo "lãi chắc chắn", "không rủi ro", "lợi nhuận mỗi ngày" hoặc yêu cầu nạp thêm tiền để được rút vốn, nhận thưởng, mở khóa tài khoản.

- Không chuyển tiền theo hướng dẫn thiếu kiểm chứng: Trước khi thanh toán, cần xác minh trực tiếp với đơn vị kinh doanh qua kênh liên hệ chính thức; thận trọng với yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân, tài khoản trung gian hoặc ví tiền mã hóa không rõ chủ thể.

- Bảo vệ thông tin cá nhân và tài khoản: Không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin thẻ ngân hàng; không cài đặt ứng dụng, truy cập đường dẫn lạ hoặc cho phép người khác điều khiển thiết bị từ xa.

- Lưu giữ bằng chứng giao dịch: Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, cần lưu lại tin nhắn, đường dẫn website, thông tin tài khoản nhận tiền, hóa đơn và lịch sử chuyển khoản để phục vụ việc trình báo, xác minh.

- Kịp thời trình báo cơ quan chức năng: Nếu nghi ngờ bị lừa đảo, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để đề nghị hỗ trợ xử lý giao dịch, đồng thời trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất. Không tiếp tục chuyển tiền cho các đối tượng hứa hẹn thu hồi tài sản.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Khánh Hoà