Tất cả người dùng Facebook chú ý thông báo mới của công an

Theo cảnh báo của Công an phường Hoài Nhơn Tây, tình trạng tội phạm sử dụng không gian mạng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua Facebook tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Một trong những chiêu trò phổ biến là gửi tin nhắn chứa đường link giả mạo, kèm theo những nội dung gây tò mò như xem video nhạy cảm, hình ảnh liên quan đến người nhận, nhận quà miễn phí, trúng thưởng hoặc tham gia bình chọn cuộc thi. Khi truy cập, người dùng có thể được dẫn đến những trang web có giao diện tương tự Facebook và được yêu cầu nhập tên đăng nhập, mật khẩu hoặc thông tin cá nhân.

Công an vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo, người dùng Facebook cần đặc biệt lưu ý. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Gia Lai)

Từ những thông tin này, các đối tượng có thể chiếm quyền kiểm soát tài khoản, sau đó sử dụng danh tính chủ tài khoản để nhắn tin vay tiền, nhờ chuyển khoản từ người thân, bạn bè hoặc tiếp tục phát tán các đường link độc hại nhằm tìm kiếm nạn nhân mới.

5 dấu hiệu cần nhận diện

Công an phường Hoài Nhơn Tây khuyến cáo người dùng cần đặc biệt cảnh giác với 5 dấu hiệu lừa đảo phổ biến trên Facebook.

Thứ nhất, tin nhắn chứa đường link lạ. Các đường link thường đi kèm nội dung giật gân, khơi gợi sự tò mò như xem video, hình ảnh nhạy cảm, nhận quà, trúng thưởng hoặc bình chọn cuộc thi.

Thứ hai, yêu cầu đăng nhập Facebook bất thường. Người dùng được dẫn đến những trang web có giao diện giống Facebook, yêu cầu nhập tên đăng nhập, mật khẩu hoặc thông tin cá nhân để tiếp tục truy cập.

Thứ ba, thông báo trúng thưởng, nhận quà miễn phí. Các đối tượng thông báo người dùng nhận được tiền, quà tặng hoặc ưu đãi có giá trị, nhưng yêu cầu truy cập đường link, cung cấp thông tin cá nhân hoặc thực hiện các bước xác minh.

Thứ tư, tin nhắn vay tiền hoặc nhờ chuyển khoản khẩn cấp. Tài khoản của người quen bất ngờ gửi tin nhắn hỏi vay tiền, nhờ chuyển khoản hoặc yêu cầu hỗ trợ tài chính với những lý do cấp bách, bất thường.

Thứ năm, yêu cầu cung cấp mật khẩu và mã OTP. Đối tượng có thể giả danh nhân viên hỗ trợ, quản trị viên hoặc cơ quan chức năng để yêu cầu người dùng cung cấp mã xác thực, mật khẩu nhằm chiếm quyền kiểm soát tài khoản.

5 cách bảo vệ tài khoản Facebook

Để hạn chế nguy cơ trở thành nạn nhân, người dùng cần chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ tài khoản và thông tin cá nhân.

Cụ thể, không nhấn vào các đường link không rõ nguồn gốc, kể cả khi được gửi từ tài khoản của người thân, bạn bè. Tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP, mã khôi phục tài khoản hoặc thông tin ngân hàng qua tin nhắn, điện thoại hay những trang web không chính thống.

Bên cạnh đó, người dùng nên bật xác thực hai yếu tố cho tài khoản Facebook và email, đồng thời sử dụng mật khẩu mạnh, riêng biệt cho từng tài khoản.

Đối với những tin nhắn vay tiền, nhờ chuyển khoản hoặc yêu cầu cung cấp thông tin bất thường, cần chủ động gọi điện trực tiếp cho người gửi qua số điện thoại đã biết để xác minh trước khi thực hiện.

Trong trường hợp nghi ngờ tài khoản bị xâm nhập, người dùng cần nhanh chóng sử dụng thiết bị an toàn để đổi mật khẩu, đăng xuất khỏi các thiết bị lạ và kiểm tra lại thông tin khôi phục tài khoản. Đồng thời, cần thông báo cho người thân, bạn bè để tránh việc các đối tượng tiếp tục lợi dụng tài khoản bị chiếm đoạt để lừa đảo.

Cần làm gì khi bị chiếm đoạt tài khoản hoặc mất tiền?

Nếu phát hiện tài khoản Facebook bị chiếm quyền kiểm soát hoặc có dấu hiệu bị lừa đảo chuyển tiền, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để yêu cầu hỗ trợ xử lý, phong tỏa giao dịch nếu còn khả năng.

Các bằng chứng liên quan như tin nhắn, đường link, số điện thoại, tài khoản nhận tiền và lịch sử giao dịch cần được lưu giữ để phục vụ quá trình xác minh. Đồng thời, người bị hại cần trình báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận và hướng dẫn giải quyết.

Công an phường Hoài Nhơn Tây nhấn mạnh, người dùng không nên đánh đổi thông tin cá nhân để nhận những phần quà không rõ nguồn gốc, đồng thời tuyệt đối không cung cấp mã OTP và mật khẩu cho người khác.

Không nhấn link lạ, không cung cấp OTP, không chuyển tiền khi chưa xác minh là những nguyên tắc quan trọng giúp người dùng bảo vệ tài khoản và hạn chế nguy cơ bị lừa đảo trên không gian mạng.