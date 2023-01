Tất tần tật về "bông hồng lai" Katy Louise - Cô gái mang thai con đầu lòng của Song Joong Ki, người khiến nam tài tử phải "hứa" lần 2 về tình yêu trọn đời

Trưa 30/1, nam tài tử Song Joong Ki khiến người hâm mộ không khỏi bàng hoàng trước lời thông báo kết hôn với bạn gái người Anh Katy Louise Saunder và sắp đón con đầu lòng.

Nam diễn viên đăng trên fancafe - nền tảng blog cá nhân nổi tiếng ở Hàn: "Xin chào, tôi là Song Joong Ki. Tôi muốn chia sẻ tin vui về lời thề nguyện hạnh phúc và quan trọng nhất trong cuộc đời mình với tất cả mọi người. Tôi đã hứa với Katy Louise Saunders sẽ cùng nhau trải qua quãng đời còn lại. Cô ấy là người luôn ủng hộ tôi và dành thời gian bên tôi.

Song Joong Ki thông báo kết hôn cùng Katy Louise Saunders - Ảnh: Viu

Cô ấy có một trái tim nhân hậu và luôn sống đầy đam mê. Cô ấy là một người khôn ngoan và tuyệt vời, là người tôi luôn ngưỡng mộ. Nhờ cô ấy, tôi đang dần trở nên tốt hơn.

Như 1 lẽ tự nhiên, cả 2 chúng tôi đều muốn cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc. Chúng tôi cố gắng giữ lời hứa và thật sự biết ơn khi được chào đón một sinh mệnh mới. Vì vậy vào ngày hôm nay, tôi và cô ấy đã đăng ký kết hôn. Chúng tôi đã chính thức trở thành vợ chồng, xây dựng sợi dây liên kết từ tình yêu và sự tin tưởng sâu sắc.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cùng nhìn về một hướng, đi trên con đường mình đã chọn. Từ tận đáy lòng, tôi cảm ơn người hâm mộ đã luôn ủng hộ tôi.

Đặc biệt, tôi sẽ cố gắng trau đồi sự đam mê và có trách nhiệm hơn nữa để trở thành 1 diễn viên tốt hơn, 1 con người tốt hơn và không phụ sự ủng hộ của mọi người.

Tôi hy vọng tất cả mọi người sẽ luôn khỏe mạnh và hạnh phúc cho đến khi chúng ta có thể gặp lại nhau".

Katy Louise Saunders (21/7/1984) là 1 ngôi sao tài năng của nước Anh. Người đẹp này hơn Song Joong Ki một tuổi và mang dòng máu Anh - Colombia với bố là người Anh và mẹ là người Colombia. Katy có thời thơ ấu thường xuyên sinh sống tại Ý và Anh do đặc thù công việc của bố cô. Trước đây, người đẹp từng theo học tại English School ở Rome. Đến năm 14 tuổi, cô gái này đã định cư lâu dài cùng gia đình tại Milan và tốt nghiệp Khoa Quản trị Kinh doanh của Đại học Bocconi.

Sự nghiệp của Katy Louise

Người đẹp này lần đầu tiên xuất hiện trước mắt công chúng vào năm 2002 trong bộ phim A Journey Called Love do Michele Placido đạo diễn với vai Sibilla Aleramo khi còn nhỏ. Sau đó, năm 2003, cô cũng có phần diễn phụ trong Lizzie McGuire - From Highschool To Popstar.

Katy Louise Saunders là 1 ngôi sao tài năng của nước Anh

Đến năm 2004, cô trở nên nổi tiếng hơn khi tham gia vào Three Meters Above The Sky do Luca Lucini đạo diễn. Trong phim, người đẹp này vào vai Babi. Trong cùng năm ấy, cô hóa thân thành Valentina trong bộ phim What Will Be Of Us của Giovanni Veronesi. Vào năm 2005, Katy xuất hiện lần đầu tiên trên sóng truyền hình trong mini series Rai 1, Il Grande Torino, do Claudio Bonivento đạo diễn với vai Susanna.

Sau đó 2 năm, người đẹp sinh năm 1984 này được nhận vai nữ chính trong I Want You - phần tiếp theo của phim Three Meters Above The Sky. Một số bộ phim khác mà cô gái mang 2 dòng máu này tham gia là Decameron Pie, Los Borgias, Silk, Third Person, Taste Of You, Welcome Home, The Scorpion King: Book of Souls, Law & Order,...

Cho đến nay, người đẹp 8X này đã ngừng diễn xuất và chuyển sang công việc gia sư tiếng Anh.

Thân hình nóng bỏng của bông hồng lai Katy Louise

Đời tư của Katy Louise Saunders

Cái tên Katy Louise Saunders bắt đầu được công chúng tìm kiếm khi Song Joong Ki xác nhận rằng anh đang hẹn hò 1 người con gái không trong ngành giải trí. Nhiều nguồn tin cho rằng cả 2 đã hẹn hò gần 1 năm.

Song Joong Ki và bạn gái kết hôn sau hơn 1 tháng công khai hẹn hò

Theo truyền thông Hàn Quốc, Song Joong Ki đã thoải mái công khai chuyện tình cảm này với bạn bè và người thân của mình. Đã có nhiều hình ảnh về việc cặp đôi này cùng nhau tận hưởng các buổi hẹn hò thân mật. Thậm chí, truyền thông Hàn còn có tin tức rằng nam diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc này đã đưa bạn gái của mình đi cùng trong nhiều lịch trình tại nước ngoài.

Đến cuối tháng 12/2022, nam diễn viên chính thức công khai mối quan hệ. Song Joong Ki đã giới thiệu Katy với bạn bè, cộng sự. Cô thường cùng anh ra nước ngoài công tác. Hồi đầu tháng, Katy đi cùng Song Joong Ki khi anh tới Singapore quảng bá phim. Lúc về Hàn Quốc, Katy Louise Saunders được trông thấy mặc đồ rộng, thi thoảng đưa tay che bụng, dấy tin đồn cô mang thai. Khi đó công ty quản lý từ chối phản hồi về việc tài tử làm bố, sắp kết hôn.