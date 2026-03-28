Tàu chở 200.000 thùng dầu Nga đang đến Cuba bất ngờ dừng lại ở một quốc gia ngay gần, thêm 2 tàu chở hàng viện trợ mất liên lạc

Gần đây, một tàu chở dầu mang tên Sea Horse đã trở thành tâm điểm chú ý của giới quan sát năng lượng khi có hành trình bất thường giữa lúc Cuba chìm sâu trong khủng hoảng nhiên liệu. Việc con tàu này bất ngờ đổi hướng và “trôi dạt” trên biển đã làm dấy lên nhiều câu hỏi về vai trò thực sự của nó trong mạng lưới vận chuyển dầu né tránh trừng phạt.

Theo dữ liệu theo dõi hàng hải, Sea Horse treo cờ Hong Kong, là tàu chở sản phẩm dầu và hóa chất được đóng từ năm 2002, dài khoảng 159-160 mét và có tải trọng khoảng 27.000 tấn. Trước khi xuất hiện gần Caribe, con tàu được cho là đã thực hiện một giao dịch chuyển tải giữa các tàu ngoài khơi Cyprus để nhận nhiên liệu có nguồn gốc từ Nga.

Các dữ liệu cũng cho thấy Sea Horse, đang chở khoảng 200.000 thùng dầu, từng phát tín hiệu điểm đến là Havana (Cuba), nhưng sau đó bất ngờ đổi thành “Gibraltar for orders”, một cách ghi chung nhằm che giấu hành trình thực tế. Đây là thủ thuật phổ biến trong giới vận tải dầu nhằm tránh bị theo dõi.

Trong hành trình vượt Đại Tây Dương, con tàu đã nhiều lần tắt hoặc hạn chế tín hiệu định vị AIS, hệ thống giúp các tàu tránh va chạm và theo dõi vị trí. Việc "di chuyển ngầm" này thường được xem là dấu hiệu của các hoạt động né tránh giám sát quốc tế.

Đáng chú ý, Sea Horse từng dừng lại giữa Đại Tây Dương trong tình trạng “không điều khiển được” (not under command), di chuyển rất chậm trước khi bất ngờ đổi hướng về phía Venezuela thay vì tiếp tục tiến vào vùng biển Cuba.

Theo dữ liệu mới nhất, tối ngày 27/3, con tàu hiện đã cập bến tại khu vực giữa hai cảng El Palito và Puerto Cabello của Venezuela nhưng vẫn chưa dỡ hàng.

Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh Mỹ siết chặt phong tỏa năng lượng đối với Cuba. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump hiện chỉ cho phép cung cấp nhiên liệu hạn chế cho khu vực tư nhân tại Cuba, đồng thời cấm hoàn toàn các giao dịch dầu khí với chính phủ nước này, kể cả từ các đối tác truyền thống như Venezuela, Mexico hay Nga.

Lệnh phong tỏa đã làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng năng lượng kéo dài tại Cuba, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất điện và phân phối nhiên liệu, từ xăng, dầu diesel đến khí đốt và nhiên liệu hàng không. Quốc đảo Caribe này đã nhiều lần rơi vào tình trạng mất điện diện rộng trong thời gian gần đây.

Trong khi đó, một tàu khác mang tên Anatoly Kolodkin, thuộc diện bị trừng phạt, đang trên đường tới Cuba với khoảng 650.000-730.000 thùng dầu thô. Sự xuất hiện đồng thời của hai tàu dầu cho thấy Moscow có thể đang tìm cách duy trì nguồn cung cho Havana bất chấp các rào cản từ Washington.

Ngoài ra, tình hình càng trở nên phức tạp khi hai tàu chở hàng viện trợ nhân đạo từ Mexico, bao gồm thuốc men và vật tư năng lượng, được báo cáo mất liên lạc trên đường tới Cuba, làm dấy lên thêm lo ngại về an ninh hàng hải trong khu vực.

Theo Reuters﻿