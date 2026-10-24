Tàu chở 43.000 tấn dầu Nga đã báo tin cực vui cho Mỹ

Theo dữ liệu theo dõi tàu biển, tàu chở dầu rời Primorsk, cảng xuất khẩu nhiên liệu lớn của Nga trên biển Baltic, hôm 22/10. Con tàu đang chở gần 43.000 tấn diesel siêu ít lưu huỳnh, tương đương gần 320.000 thùng. Dữ liệu hành trình cho thấy tàu nhiều lần phát tín hiệu New York là điểm đến và dự kiến tới Mỹ ngày 7/11.

Nếu hành trình được hoàn tất như tín hiệu hiện tại, đây sẽ là lô nhiên liệu tinh chế đầu tiên của Nga cập Mỹ kể từ khi hoạt động nhập khẩu gần như dừng lại sau khi xung đột Ukraine bùng phát đầu năm 2022. Tuy nhiên, điểm đến do tàu phát tín hiệu có thể thay đổi trong quá trình di chuyển. Vì vậy, dữ liệu hiện tại chưa đồng nghĩa lô diesel chắc chắn sẽ được dỡ tại New York.

Chuyến hàng xuất hiện khoảng 2 tuần sau khi ông Trump và ông Putin đạt thỏa thuận đưa dầu diesel Nga trở lại thị trường quốc tế. Washington muốn bổ sung nguồn cung trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng mạnh trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ ngày 3/11. Diesel đặc biệt quan trọng đối với hoạt động vận tải, nông nghiệp và nhiều ngành công nghiệp, khiến giá nhiên liệu cao có thể nhanh chóng tác động đến chi phí hàng hóa.

Đầu tuần này, Phó thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết các chuyến diesel tới Mỹ dự kiến bắt đầu từ ngày 22/10, nhưng không tiết lộ người mua hoặc bên bán. Việc một tàu chở gần 43.000 tấn diesel rời Primorsk đúng ngày ông Novak đề cập cho thấy kế hoạch cung cấp nhiên liệu đã bắt đầu được triển khai.

Trước đó, sau cuộc điện đàm giữa ông Trump và ông Putin hồi đầu tháng, Bộ Tài chính Mỹ cấp giấy phép đặc biệt cho phép diesel Nga được đưa vào nước này tới tháng 4 năm sau. Động thái này tạo ra ngoại lệ đáng chú ý trong chính sách năng lượng giữa Washington và Moscow. Trong hơn bốn năm qua, nhiên liệu Nga gần như vắng bóng tại thị trường Mỹ.

Lô hàng hiện tại tương đương gần 320.000 thùng dầu diesel, mới chỉ là một phần nhỏ trong lượng nhiên liệu mà Nga có thể đưa trở lại thị trường theo thỏa thuận giữa hai nước. Ông Trump cũng cho biết Nga sẽ giải phóng hơn 300.000 tấn dầu diesel ngay lập tức, thêm khoảng 500.000 tấn trong tháng 11 và 2 triệu tấn sau đó.

Nếu các các lô dầu này được vận chuyển đầy đủ sang Mỹ, lượng diesel được đưa trở lại thị trường có thể lên tới ít nhất 1,8 triệu tấn trong các giai đoạn đầu. Ngoài ra, Moscow cũng đã nới hạn chế xuất khẩu diesel để tạo điều kiện đưa thêm nhiên liệu ra thị trường quốc tế.

Tuy nhiên, thỏa thuận Nga - Mỹ gây tranh cãi tại cả Mỹ và châu Âu. Một số nghị sĩ cho rằng việc mua nhiên liệu Nga có thể tạo thêm nguồn thu cho Moscow trong lúc xung đột Ukraine tiếp diễn. Những người chỉ trích cũng đặt câu hỏi liệu lượng diesel được giải phóng có đủ lớn để kéo giá nhiên liệu xuống đáng kể hay không.

Theo WSJ