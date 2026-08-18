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Tàu chở dầu Hy Lạp bị UAV Ukraine tấn công ở Biển Đen

| | Tài chính quốc tế

Ngày 18/8, kênh truyền hình Skai của Hy Lạp đưa tin, một UAV Ukraine đã tấn công tàu chở dầu Skiros của Hy Lạp ở Biển Đen, gần cảng Novorossiysk.

Tàu chở dầu Skiros của Hy Lạp bị UAV Ukraine tấn công, ngày 16/8/2026.

Kênh truyền hình đã phát sóng video về vụ việc, trong đó một UAV thực hiện chuyến bay trinh sát trên biển, sau đó tấn công vào cầu tàu của tàu chở dầu Hy Lạp.

Một đám cháy bùng phát ngay sau cú tấn công, mặc dù chưa rõ liệu có thành viên thủy thủ đoàn nào bị thương hay không, kênh truyền hình cho biết.

Theo nguồn tin, vụ tấn công được thực hiện bởi UAV do chính quyền Ukraine vận hành.

Lực lượng Ukraine gần đây đã thực hiện nhiều vụ tấn công tương tự nhằm vào các tàu chở dầu từ cảng này của Nga.

Trong khi đó, theo báo cáo của Bloomberg, tàu chở dầu Skiros của Hy Lạp, có khả năng chứa khoảng một triệu thùng dầu, đã bị tấn công ở Biển Đen hôm 16/8, sau khi bốc dỡ hàng hóa có nguồn gốc từ Nga tại một nhà ga của Tập đoàn Đường ống dẫn dầu Caspian (CPC) gần Novorossiysk.

Đây là vụ tấn công đầu tiên nhằm vào một tàu thuyền gần CPC - tuyến đường quan trọng nhất cho việc xuất khẩu dầu của Kazakhstan - sau gần 3 tuần tạm lắng.

Tháng trước, các cuộc tấn công bằng UAV liên tiếp đã làm gián đoạn việc bốc dỡ hàng hóa tại CPC, nơi gần đây chiếm gần 2% nguồn cung dầu toàn cầu, và buộc các công ty dầu khí hoạt động tại Kazakhstan phải cắt giảm sản lượng.

Theo đơn vị vận hành tàu Skiros của Hy Lạp, không ai bị thương trong vụ việc và không có báo cáo về rò rỉ dầu.

Giới chức Ukraine hiện chưa đưa ra bất cứ bình luận gì liên quan đến vụ tấn công này.

Theo TASS

Theo Hoàng Vân

Giáo Dục Thời Đại

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