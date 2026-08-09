Tàu dầu UAE trúng tên lửa khi qua eo biển Hormuz

Một tàu của Công ty Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi (ADNOC) của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã bị phóng tên lửa khi đang di chuyển qua eo biển Hormuz. Hãng thông tấn WAM đưa tin ngày 8/8.

Vụ việc không gây thương vong và tình hình đang được kiểm soát.

Tuyên bố cho biết Bộ Ngoại giao UAE nhấn mạnh các cuộc tấn công có chủ đích nhằm vào tàu dân sự và việc sử dụng eo biển Hormuz như một công cụ gây sức ép là “hành động cướp biển” của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, đồng thời gây ra mối đe dọa trực tiếp đối với sự ổn định khu vực và an ninh năng lượng toàn cầu.

Bộ Ngoại giao UAE gọi vụ việc là “hành động gây hấn của Iran” và “sự vi phạm trắng trợn” Nghị quyết 2817 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, trong đó bảo đảm quyền tự do hàng hải và không cho phép các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại.

Công ty dầu khí lớn nhất UAE, Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC), trước đó một ngày được biết đã mua các tàu chở dầu trị giá 1,3 tỷ USD. Bộ phận vận tải biển của công ty gần như tăng gấp đôi số lượng tàu chở dầu trọng tải lớn, từ 8 lên 14 chiếc.

Mỗi tàu có khả năng chở khoảng 2 triệu thùng dầu. Ngoài ra, công ty đã mua 5 tàu chở khí để vận chuyển khí hydrocarbon hóa lỏng, trong đó có propane.