Tàu hỏa Đà Nẵng - Quy Nhơn giá 8 triệu đồng/chiều sắp cháy vé: Nội thất như khách sạn 5 sao, có đủ quầy bar, phòng gym…

Mới đây, The Vietage đã thông bao sẽ trở lại phục vụ hành khách từ ngày 1/4 với hành trình ngắn khoảng 300 km giữa Quy Nhơn - Đà Nẵng.

The Vietage là kết quả của sự hợp tác giữa Tập đoàn Minor Hotels và ngành đường sắt, nằm trong dự án khoa học công nghệ cấp quốc gia "Nghiên cứu hoàn thiện quy trình thiết kế và công nghệ chế tạo toa xe khách cao cấp đáp ứng yêu cầu phát triển của Đường sắt Việt Nam". Nhiều người kỳ vọng đây sẽ là những bước đi góp phần giúp "thay da đổi thịt" cho ngành đường sắt vốn luôn gắn liền với những con tàu cũ kỹ, lỗi thời và vắng khách.

Chuyến tàu đã khai trương từ tháng 7/2020 nhưng do ảnh hưởng của đại dịch Covid nên phải tạm ngừng hoạt động.

Toa tàu của The Vietage nhắm đến phân khúc cao cấp nên chỉ có vỏn vẹn 12 ghế, được thiết kế sang trọng, đề cao sự riêng tư với các dịch vụ trọn gói đi kèm như nhà hàng, quầy bar và phòng massage đầu, vai.

Hành khách sẽ được thưởng thức những thức uống phong phú như bia thủ công, cocktail, rượu vang kèm các món ăn nhẹ, bên cạnh đó là nhiều món ăn Việt được biến tấu theo kiểu Pháp, từ gỏi hải sản Quy Nhơn đến cơm sốt nấm hay bò hầm Wagyu. Kết thúc bữa ăn bằng món tráng miệng từ dâu tây Đà Lạt, bánh tart chanh dây hay crème brulée kiểu Pháp.

Toa tàu được nối vào tàu SE5 tại ga Đà Nẵng vào buổi sáng và quay về bằng tàu SE8 từ ga Diêu Trì (Bình Định) vào buổi chiều cùng ngày. Với hành trình kéo dài 6 giờ, du khách sẽ có cơ hội thưởng ngoạn những khung cảnh thiên nhiên thơ mộng của dải đất miền Trung.

Chính vì dịch vụ cao cấp và nhiều khác biệt nên giá vé của The Vietage cũng không hề rẻ, thậm chí đắt hơn vài lần so với di chuyển bằng máy bay từ Hà Nội đi Sài Gòn. Hiện giá vé The Vietage khoảng 350 USD/người/chiều (tương đương hơn 8 triệu đồng). Theo thông tin từ The Vietage, hiện tại số khách đặt mua vé cho toa tàu trên trong những ngày đầu trở lại đã rất đông, chỉ còn một số ít ghế còn lại.

