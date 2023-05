Tàu lại mắc cạn trên kênh đào Suez

Reuters dẫn thông tin từ Leth Agencies – công ty đảm trách dịch vụ vận tải hàng hải qua kênh đào Suez, cho biết, các tàu kéo đang nỗ lực để đưa con tàu có tên Xin Hai Tong 23 di chuyển trở lại.

“Tàu Xin Hai Tong 23 mắc cạn trên kênh đào Suez lúc 4 giờ sáng tại km số 150. Ít nhất 4 tàu đi chuyển phía sau nó để vượt qua kênh đào đã bị buộc phải dừng lại”, thông báo từ Leth Agencies cho biết.

Theo Sky News, con tàu mắc cạn là loại chở hàng rời có chiều dài 189m. Nó được đóng năm 2010 và đang treo cờ Hồng Kông, Trung Quốc. Hiện chưa thể xác định tình trạng con tàu.

Kênh đào Suez được mô tả là huyết mạch hàng hải toàn cầu khi nó nối liền biển Địa Trung Hải và Biển Đỏ. Khoảng 30% lượng container của thế giới đi qua con kênh và 12% tổng thương mại toàn cầu. Điểm hẹp nhất của con kênh chỉ rộng 200m và từng xảy ra những vụ tắc nghẽn khi có tàu hàng mắc cạn trong lúc vượt kênh.

Tàu Ever Given từng mắc kẹt trên Kênh đào Suez hồi năm 2021.

Năm 2021, Ever Given, một tàu container đã chắn ngang dòng kênh trong 6 ngày, khiến tuyến hàng hải huyết mạch bị tắc nghẽn. Sự cố đã gây ra hỗn loạn cho ngành vận tải biển, vốn đã chịu nhiều áp lực từ các vấn đề với chuỗi cung ứng toàn cầu do đại dịch Covid-19.

Theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Kênh đào Suez là tuyến đường huyết mạch bởi nó ngăn các tàu không phải vòng qua mũi Hảo Vọng ở phía nam châu Phi. Hải trình từ Tokyo, Nhật Bản tới Rotterdam, Hà Lan sẽ giảm được gần 7.000 km nhờ con kênh.

Đây không phải sự cố duy nhất với dòng kênh trong thời gian gần đây. Hồi tháng 1, tàu container chở 65.000 tấn ngô từ Ukraine đã mắc kẹt trên dòng kênh nhưng được xử lý nhanh chóng. Tháng 8 năm ngoái, một tàu chở dầu cũng mắc cạn, gây nghẽn trong khoảng 5 tiếng.

Tham khảo: Reuters