Tậu nhà cận Tết, người mua hưởng “giá hời”?

Cận Tết, giá nhà trong ngõ giảm

Quyết định cọc tiền căn nhà trong ngõ tại Miêu Nha (Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội), vợ chồng chị Trần Nga tất bật vay mượn để chuẩn bị cho ngày công chứng chuyển nhượng quyền sở hữu trước Tết Nguyên đán. Căn nhà mà vợ chồng chị Trần Nga mua có diện tích 32m2, ngõ trước nhà 2,5m, 4 tầng với mức giá 2,5 tỷ đồng.

Chị Nga cho biết, hai vợ chồng chị Nga đã có kế hoạch tìm nhà gần 1 năm nay. Mức tài chính mà hai vợ chồng đặt ra từ 2-2,5 tỷ đồng. Với mức tài chính này, để tìm căn nhà trong ngõ tại khu vực An Khánh (Hoài Đức), Yên Nghĩa (Hà Đông) không hề khó.

Song, vợ chồng chị Nga vẫn đặt mục tiêu tìm căn nhà chỉ cách sân vận động Mỹ Đình 4-6km. Thế nhưng, quá trình tìm nhà không hề đơn giản với mức tài chính eo hẹp. “Tài chính 3 tỷ mới thực sự dễ tìm nhà. Với tài chính 2,5 tỷ, muốn mua căn nhà ưng ý trong khu vực nội thành Hà Nội không hề đơn giản”.

Giá nhà trong ngõ đang giảm.

Chị Nga cho biết, dù tháng 11, nhiều chủ nhà bắt đầu hạ giá song so với mức giá chào vẫn vẫn cao hơn so với tài chính của gia đình.



“Khá may mắn, cuối tháng 12/2022, môi giới giới thiệu cho vợ chồng tôi một căn tại Miêu Nha (Tây Mỗ) với giá 2,7 tỷ đồng. So về diện tích, vị trí, vợ chông tôi đều ưng. Môi giới cũng cho biết, chủ nhà đã hạ giá thấp hơn so với mặt bằng chung vì cần tiền. Vợ chồng tôi quyết định đàm phán thêm với chủ nhà. Mức giá 2,5 tỷ là giá cuối cùng hai bên thoả thuận. Dự kiến chung tôi sẽ công chứng vào 25 tháng Chạp”, chị Nga cho hay.

Cũng vừa ký chuyển nhượng mua bán nhà vào đầu tháng 1/2023, anh Phạm Tiến cho biết: “Vợ chồng tôi may mắn tìm được căn nhà ưng ý với giá rẻ”.

Anh Tiến chi sẻ, nếu như thời điểm 2 tháng trước, để mua căn nhà trong ngõ tại Mỹ Đình với mức giá 3,7 tỷ không hề dễ dàng. Thông thường, những căn nhà giá rẻ từ 3,5-3,7 tỷ đồng sẽ dính lỗi phong thuỷ như đường đâm vào nhà, nhà đối diện cột điện hoặc sổ thóp hậu.

Thời điểm đó, anh Tiến chia sẻ, những hàng đẹp đều có mức giá từ trên 4 tỷ. Còn dưới 4 tỷ, đa phần căn nhà đều nằm trong ngõ rất sâu. Vợ chồng anh Tiến Quyết định chờ đợi giá bất động sản hạ cũng thêm thêm nguồn hàng mới từ chủ nhà.

“Giữa tháng 12, môi giới thông báo có căn nhà chủ cần tiền bán gấp. Vợ chồng tôi đến xem nhà đúng 3 lần và quyết định cọc ngay. 10 ngày sau, hai vợ chồng hẹn lịch đi công chứng. Căn nhà mà vợ chồng tôi mua vừa có mức giá hợp lý, vừa gần trường học cho con và ngõ rộng thoáng”.

Người mua nhà cận Tết "được hời"

Anh Quân (môi giới nhà đất ở Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho rằng, nếu so với mức giá đầu năm 2021, mặt bằng chung giá nhà trong ngõ đều tăng từ 300-500 triệu đồng. Tuy nhiên, nếu so thời điểm giữa năm 2022, mức giá nhà đang giảm trung bình từ 200-400 triệu đồng/căn.

“Rất khó để giá nhà trong ngõ hạ sâu như thời điểm đầu năm 2021 vì nhu cầu ở thực luôn cao. Thế nhưng, nếu so với nửa đầu năm 2022, thậm chí là so thời điểm cách đây 2-3 tháng, giá nhà đã hạ nhiệt từ 5-10%. Thời điểm cận Tết, người rao bán chủ yếu là những người đang rất cần tiền. Nên họ sẵn sàng giảm từ 200-300 triệu đồng cho người mua”.

Anh Quân cho biết thêm, một số người bán còn lo ngại sang năm 2023 càng khó bán. Nên họ cũng có tâm lý đẩy hàng vào thời điểm cận Tết âm.

Trong khi đó, ông Trần Khánh Quang, Tổng Giám đốc công ty đầu tư Bất Động Sản Việt An Hòa cũng cho rằng, với nhà đầu tư bất động sản chuyên nghiệp ai cũng biết những bất động sản cần bán thời điểm trước Tết Nguyên đán phần lớn là do người bán đang rất cần tiền nên sẽ chấp nhận giảm giá.

Theo ông Quang, với người mua bất động sản trước Tết, có thể sau Tết khi bán, họ đã có lợi nhuận.

Tuy nhiên, vị này cũng cho rằng, thời điểm trước Tết muốn tìm kiếm bất động sản đẹp giá tốt cũng không phải dễ dàng. Để lựa chọn bất động sản hợp lý, nhà đầu tư phải có kinh nghiệm lựa chọn sản phẩm tốt về vị trí, hạ tầng, không gian phát triển. Với bất động sản hội tụ đầy đủ yếu tố như vậy mới có thể dễ dàng thanh khoản. Theo ông Quang, bước cuối cùng, người mua mới cần tính toán đến giá. Cũng theo ông Quang, nếu đàm phán được mức giá giảm khoảng 10%là đã có thể mua. Với sản phẩm này, để từ 3-6 tháng, người mua đã có mức lợi nhuận tốt từ 7-10%.