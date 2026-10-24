Taxi bay không người lái ở thiên đường biển Việt Nam: Chở 2 người, hành trình bay hơn 22 km

Vừa qua, UBND tỉnh Gia Lai trình Thủ tướng Chính phủ đề xuất thí điểm taxi bay không người lái tại khu vực Quy Nhơn và Phù Cát, dự kiến thực hiện từ tháng 10/2026 đến hết năm 2028.

Hành trình taxi bay được đề xuất tại Quy Nhơn

Theo thông tin được Báo Sài Gòn Giải Phóng, Thanh Niên và Dân trí đăng tải, địa phương dự kiến triển khai hai tuyến bay với tổng chiều dài khoảng 25,4 km, sử dụng từ 1 đến 2 phương tiện trong giai đoạn thử nghiệm.

EH216-S trong một chuyến bay trình diễn thương mại - Ảnh: Flightglobal

Tuyến đầu tiên dài khoảng 3,4 km, nối Công viên Thiếu nhi ở phường Quy Nhơn Nam với Bến du thuyền Quy Nhơn ở phường Quy Nhơn. Hành lang bay dự kiến chạy song song bờ biển, cách bãi biển khoảng 400-500 m. Mục tiêu trước mắt của tuyến này là kiểm tra công nghệ, quy trình cất hạ cánh và khả năng ứng phó sự cố, chưa phục vụ khách du lịch đại trà.

Tuyến thứ hai dài khoảng 22 km, kết nối Cảng hàng không Phù Cát với Trung tâm đại nhạc hội thuộc dự án Blooming Sky tại xã Cát Tiến. Nếu các bước thử nghiệm đáp ứng yêu cầu an toàn, đây có thể là cơ sở để nghiên cứu phương thức đưa hành khách từ sân bay đến khu vực du lịch bằng đường hàng không tầm thấp.

Một trong những mẫu phương tiện được nhắc đến để tham chiếu là EH216-S của hãng EHang, Trung Quốc. Mẫu taxi bay chạy điện này được thiết kế với hai chỗ ngồi, có khả năng cất và hạ cánh thẳng đứng, vận hành tự động theo hệ thống điều khiển. Theo Báo Đầu tư, mẫu EH216-S có tốc độ bay ngang tối đa 90 km/h và khối lượng cất cánh tối đa 620 kg.

Bao giờ du khách được trải nghiệm taxi bay?

Theo lộ trình đề xuất, giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 11/2026 chủ yếu dành cho khảo sát, hoàn thiện hồ sơ và các điều kiện an toàn. Từ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027, chương trình dự kiến bước sang bay thử không tải, sau đó là các chuyến bay có kiểm soát chở chuyên gia.

Giai đoạn từ tháng 2/2027 đến hết năm 2028 mới đặt ra khả năng thử nghiệm vận chuyển hành khách với số lượng hạn chế, nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện cần thiết.

Từ tháng 2/2027 đến hết năm 2028 sẽ thử nghiệm vận chuyển hành khách - Ảnh minh họa

Như vậy, tháng 2/2027 không phải thời điểm mở bán vé taxi bay cho khách du lịch. Gia Lai hiện chưa công bố giá vé, đơn vị khai thác thương mại, cách đặt chỗ hay lịch bay phục vụ du khách. Việc vận chuyển hành khách có thu phí còn phụ thuộc vào các giấy phép và yêu cầu an toàn hàng không.

Du lịch phố biển Quy Nhơn: Ăn gì, chơi đâu?

Ngay khu vực hai phường Quy Nhơn và Quy Nhơn Nam, du khách có thể bắt đầu ngày mới bằng một buổi đi bộ dọc bãi biển, đón bình minh hoặc ghé các quán cà phê ven đường Xuân Diệu, An Dương Vương. Buổi chiều, khu vực ven biển trở nên nhộn nhịp hơn với người dân tắm biển, tập thể dục và các gia đình đưa trẻ nhỏ ra ngoài vui chơi.

Từ trung tâm, một hành trình khám phá văn hóa có thể bắt đầu ở Ghềnh Ráng - Tiên Sa, nơi có những bãi đá ven biển, Bãi tắm Hoàng Hậu và khu mộ nhà thơ Hàn Mặc Tử. Đây là điểm tham quan kết hợp cảnh biển với dấu ấn văn học, phù hợp cho chuyến đi ngắn trong ngày.

Du khách check-in ở Ghềnh Ráng - Tiên Sa - Ảnh: internet

Ẩm thực là phần khó bỏ qua khi đến Quy Nhơn. Một bữa sáng với bún chả cá có nước dùng thanh, thêm miếng chả cá dai thơm là lựa chọn quen thuộc. Người thích khám phá món ăn địa phương có thể thử bánh hỏi cháo lòng.

Bữa trưa hoặc xế chiều, bánh xèo tôm nhảy là món ngon đáng thử. Bánh được đổ trong khuôn nhỏ, lớp vỏ nóng giòn, bên trong có tôm và giá, ăn kèm rau sống, bánh tráng cùng nước chấm chua ngọt. Ngoài ra, bún rạm, bún sứa, chả ram tôm đất và tré cũng góp phần tạo nên nét riêng của ẩm thực xứ Nẫu.

Bánh xèo tôm nhảy - Món ăn nhất định phải thử khi đến Quy Nhơn - Ảnh: internet

Nếu muốn thưởng thức nhiều món trong một buổi tối, du khách có thể tìm đến khu phố ẩm thực Ngô Văn Sở, gần trục đường Nguyễn Huệ và Xuân Diệu. Với những người thích hải sản, các quán ăn tại trung tâm Quy Nhơn là lựa chọn thuận tiện để kết hợp bữa tối với một buổi dạo biển.

Rời trung tâm thành phố, hành trình có thể tiếp tục qua cầu Thị Nại để khám phá bán đảo Phương Mai. Eo Gió gây ấn tượng bởi những vách đá ôm lấy biển, trong khi Kỳ Co thu hút du khách nhờ bãi cát và làn nước xanh vào những ngày thời tiết thuận lợi.

Kỳ Co - Eo Gió mang vẻ đẹp nguyên sơ, lãng mạn của cảnh sắc thiên nhiên - Ảnh: quynhontrip

Ở hướng Cát Tiến, nơi dự kiến có điểm cuối của tuyến taxi bay dài 22 km, du khách có thể tìm hiểu thêm về chùa Ông Núi, còn gọi là Linh Phong Thiền Tự, nổi bật với tượng Phật ngồi lớn trên sườn núi. Khu vực biển Trung Lương và những cung đường ven biển cũng thích hợp với người muốn dành thời gian ngắm cảnh, nghỉ ngơi, tách khỏi nhịp sống đông đúc ở trung tâm.

Linh Phong thiền tự với 600 bậc thang dẫn lên tượng Phật ngồi lớn nhất Đông Nam Á - Ảnh: Việt Nam Ơi

Thời điểm cuối năm cũng cần được cân nhắc khi lên lịch trình. Mưa, gió và tình trạng biển động có thể ảnh hưởng đến hoạt động tham quan đảo, đi canô hoặc vui chơi ngoài trời. Du khách nên theo dõi dự báo thời tiết, xác nhận lịch hoạt động của đơn vị cung cấp dịch vụ và ưu tiên phương án đặt phòng có điều kiện thay đổi linh hoạt.