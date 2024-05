TC3 hút khách nhờ vị trí giao thoa đặc biệt trong thành phố quốc tế

Đây là tòa căn hộ có vị trí đẹp bậc nhất trong đại đô thị Vinhomes Smart City (Hà Nội), nơi giao thoa của nhiều phong cách sống thượng lưu cùng chuỗi tiện ích đẳng cấp bao quanh.

Tâm điểm kết nối, tiện lợi giao thương

Tòa căn hộ TC3 - The Canopy Harmony vừa ra mắt đã nhanh chóng hâm nóng thị trường BĐS phía Tây Thủ đô. Anh Nguyễn Trọng Nghĩa - đại diện một đơn vị phân phối dự án, cho biết thời gian này, lượng khách hàng đến tìm hiểu thông tin về dự án tăng đột biến. Những người có nhu cầu mua ở thực và nhà đầu tư không chỉ đến từ Hà Nội mà còn cả các tỉnh lân cận. Khi được giới thiệu, nhiều người đã nhanh chóng xuống tiền.

Sức hút mạnh mẽ giúp TC3 thiết lập thêm 1 kỳ tích mới cho thị trường khu Tây khi sold out 75% tòa TC3 chỉ sau 24h ra mắt chính thức. Trước đó, tòa TC2 đã lập kỷ lục khi thanh khoản hết 99% giỏ hàng chỉ trong 72 giờ.

"Trước đó, rất nhiều khách hàng tiếc nuối vì chậm chân không thể đặt mua TC2, nay TC3 như giải toả nhu cầu này của khách hàng. Quan trọng hơn nữa là bản thân sản phẩm có quá nhiều điểm nổi bật, từ vị trí, đến thiết kế và các tiện ích xung quanh. Riêng chủ đầu tư cũng đã tạo thêm uy tín cho sản phẩm", anh Nghĩa phân tích.

TC3 - The Canopy Harmony nối dài chuỗi kỷ lục cho thị trường BĐS phía Tây Thủ đô

Về vị trí, TC3 nằm ở tâm điểm kết nối sôi động giữa lòng Vinhomes Smart City, kế cận với chuỗi tiện ích của các phân khu cao cấp bậc nhất đại đô thị. "Mua 1 nhưng được 3", cư dân vừa có thể sở hữu môi trường sống đẳng cấp với chuỗi tiện ích xứng tầm, vừa thừa hưởng tầm view đẹp xuất sắc và thuận tiện di chuyển đến trung tâm hay các khu vực lân cận.

Chỉ sau vài bước chân xuống sảnh tòa nhà, chủ nhân căn hộ TC3 đã có thể tới ngay công viên trung tâm - nơi được ví như tâm điểm vui chơi, nghỉ dưỡng mới phía Tây Hà Nội. Ngay bên cạnh là 2 hồ bơi rộng lớn với không gian xanh trong lành, mát mẻ.

Bên cạnh đó, cư dân TC3 cũng dễ dàng tiếp cận với hàng loạt tiện ích nội khu hiện đại đã đi vào hoạt động như Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec, TTTM Vincom Mega Mall, trường liên cấp Vinschool, Vườn Nhật ZenPark, giúp cuộc sống nghỉ dưỡng thêm phần trọn vẹn. Nhu cầu gửi xe cũng được đáp ứng tối đa khi tòa căn hộ nằm ở vị trí trung tâm kế cận 2 nhà để xe nổi rộng rãi. Chưa kể, toà nhà còn có 2 tầng hầm để xe liên thông với quy mô lớn.

Nhờ vị trí tòa nhà nằm trên 2 trục đường chính của khu đô thị nên cư dân TC3 dễ dàng đi lại và tiếp cận với hệ thống tiện ích xung quanh, đồng thời di chuyển tới các khu vực trong toàn thành phố. Bởi từ đây, chỉ sau vài phút di chuyển, cư dân đã có thể kết nối ngay đến hàng loạt tuyến đường hiện đại hiện hữu như đại lộ Thăng Long, đường vành đai 3.5, đường Lê Trọng Tấn, đường 72, đường 70 kết nối ra Tố Hữu - Lê Văn Lương…

TC3 - The Canopy Harmony được đánh giá là toà tháp có vị trí đẹp nhất phân khu khi sở hữu 2 mặt tiền, kế cận những phân khu cao cấp nhất Vinhomes Smart City.

Bên cạnh đó, TC3 - The Canopy Harmony còn nằm trong tọa độ quy hoạch "tam giác vàng" khi có cả 3 tuyến tuyến Metro số 5, 6, 7 chạy qua trong tương lai. Lợi thế này đã tạo thành chuỗi giao thông liên hoàn kết nối toàn bộ khu Tây tới các khu vực khác, vừa tạo sức bật cho giá trị BĐS tại dự án, vừa là bảo chứng cho tiềm năng tăng giá trong tương lai.

Tọa độ giao thoa phong cách sống thượng lưu

Vị trí tâm điểm trong lòng đại đô thị Vinhomes Smart City còn khiến TC3 - The Canopy Harmony trở thành nơi giao thoa của những phong cách sống thượng lưu. Lợi thế "1 toà 3 nội khu" giúp cư dân có thể tận hưởng những phong cách sống chất nhất cùng chuỗi tiện ích đồ sộ và đa dạng mà không phải dự án nào cũng có được.

Trước hết, tự thân TC3 - The Canophy Harmony đã là đại diện cho một phong cách sống thời thượng. Phân khu The Canopy là sản phẩm hợp tác đầu tư của Vinhomes và GIC - chủ đầu tư danh tiếng đến từ đảo quốc sư tử, nên không có gì lạ khi ví von TC3 chính là mảnh ghép đẳng cấp tiếp theo, mang tinh thần và cảm hứng Singapore đến với thành phố quốc tế đa sắc màu Vinhomes Smart City. Phong cách sống Singapore in đậm trong từng thiết kế, tiện ích, mang đến tiêu chuẩn sống cao cấp hiện đại trong một không gian sống xanh với cảnh quan thiên nhiên được đưa vào từng trải nghiệm sống.

Toà tháp mới khoác lên mình diện mạo mang đậm cảm hứng nhiệt đới, kiến tạo không gian hoàn hảo đáp ứng trọn vẹn nhu cầu "sống - làm việc - tận hưởng" dành cho cộng đồng cư dân tinh hoa. Cư dân dễ dàng tìm thấy chuỗi tiện ích "retreat" đậm tinh thần đảo quốc sư tử như bể sục Jacuzzi, vườn trị liệu, đường dạo thiền… mang lại cảm xúc thảnh thơi, thư giãn, tái tạo năng lượng trọn vẹn ngay dưới thềm nhà.

Nội khu dự án là chuỗi tiện ích đậm chất Singapore, giúp cư dân tận hưởng phong cách sống thời thượng.

Ngoài chất sống đặc trưng của Singapore, cư dân TC3 - The Canopy Harmony còn được tiếp cận với nhiều nét văn hóa từ các quốc gia trên thế giới, bởi mỗi phân khu kế bên đều như một thành phố thu nhỏ, mang màu sắc khác biệt. Ngay kế cận là phân khu The Tonkin mang sắc đỏ hoài niệm và sang trọng của một Indochine giao thoa Á - Âu. Liền kề là The Miami với nét rực rỡ của phong cách Mỹ sôi động đầy đam mê hay The Sakura mang sắc hồng anh đào dịu dàng, thuần khiết từ đất nước mặt trời mọc.

Với tất cả những ưu điểm vượt trội, TC3 - The Canopy Harmony hứa hẹn sẽ trở thành không gian sống thời thượng, mở rộng vòng tròn kết nối cùng các doanh nhân trẻ. Đây cũng là điểm hẹn của cộng đồng chuyên gia quốc tế, nơi lý tưởng để sống - học tập - lập nghiệp và tận hưởng cuộc sống trong môi trường năng động tại tâm điểm "thành phố quốc tế" Vinhomes Smart City.