TCBS báo lãi gần 1.200 tỷ đồng quý 1/2024, gấp 2,6 lần so với cùng kỳ

Lợi nhuận trước thuế (LNTT) quý 1/2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) ghi nhận 1.160 tỷ đồng, tăng 32% so với quý 4/2023 và 159% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng thu nhập hoạt động (TOI) đạt 1.277 tỷ đồng, tăng 128% so với quý 1/2023. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) quý 1/2024 lần lượt đạt 14% và 8%. TCBS là một trong các công ty chứng khoán có tỷ suất lợi nhuận cao nhất ngành.



Năm 2024, TCBS tiếp tục bám sát chiến lược là công ty Wealthtech hàng đầu Việt Nam và là Nhạc trưởng của dòng chảy vốn với mục tiêu vốn hóa 5 tỷ USD.

Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh

Mảng môi giới và lưu ký chứng khoán: Doanh thu nghiệp vụ môi giới và lưu ký chứng khoán quý 1/2024 đạt 159 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ năm ngoái và 6% so với quý 4/2023. TCBS tiếp tục duy trì vị trí top 3 công ty chứng khoán có thị phần môi giới cổ phiếu lớn nhất đạt 6,56% trên sàn HoSE và gia tăng thị phần môi giới từ vị trí thứ 3 tại quý 4/2023 (7,2%) lên vị trí thứ 2 (7,8%) trên sàn HNX.

Đây là minh chứng cho chiến lược đúng đắn của công ty trong việc tiên phong áp dụng công nghệ để kiến tạo trải nghiệm đầu tư tích lũy ưu việt cho khách hàng mà không cần duy trì lực lượng môi giới như các công ty chứng khoán truyền thống khác. TCBS cũng là công ty tiên phong áp dụng chính sách zero fee trọn đời cho tất cả các khách hàng, qua đó giúp khách hàng tối ưu hóa hiệu suất đầu tư chứng khoán qua nền tảng trực tuyến của Công ty. Trong quý 1/2024, TCBS không chỉ thu hút được 32 nghìn khách hàng mới mà khối lượng giao dịch trung bình của từng khách hàng hiện hữu cũng tăng 127% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mảng cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán: Doanh thu lãi các khoản cho vay ký quỹ và ứng trước tiền (UTTB) bán quý 1/2024 đạt 573 tỷ đồng (tăng 13% so với quý 4/2023 và tăng 109% so với quý 1/2023). Hoạt động cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng nhờ sự linh hoạt trong mô hình định giá và hệ thống quản lý rủi ro chặt trẽ cho mảng cho vay ký quỹ.

TCBS hướng tới cạnh tranh thị phần vay ký quỹ bằng công nghệ, tinh chỉnh và nâng cấp hệ thống Margin X, từ đó có thể xây dựng các mức lãi suất vay phù hợp với từng chân dung khách hàng. Trong quý 1/2024, TCBS đã đưa ra ưu đãi hấp dẫn nhất thị trường với lãi suất 7,89% cho các khách hàng phổ thông chưa từng phát sinh khoản vay ký quỹ tại TCBS. Chính sách này đã tạo động lực tích cực cho sự tăng trưởng khi dư nợ cho vay ký quỹ và UTTB của TCBS tại 31/03/2024 vượt mốc kỷ lục gần 20.000 tỷ đồng.

Mảng ngân hàng đầu tư: Mảng ngân hàng đầu tư ghi nhận doanh thu 233 tỷ đồng trong quý 1/2024, ngang bằng với mức doanh thu của cùng kỳ năm ngoái.

Quý 1/2024 chứng kiến sự sôi động của thị trường trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị phát hành đạt hơn 22 nghìn tỷ đồng. Nhu cầu huy động vốn từ trái phiếu của các doanh nghiệp vẫn ở mức cao. Đồng hành cùng các doanh nghiệp, trong quý 1/2024, TCBS đã tư vấn phát hành thành công gần 15 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp, tiếp tục nắm giữ vị trí quán quân về thị phần tư vấn phát hành trên thị trường với thị phần gần 70% (không bao gồm trái phiếu do các ngân hàng phát hành). Thành tích này khẳng định vị thế dẫn đầu và năng lực vượt trội của TCBS trong lĩnh vực tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Mảng kinh doanh nguồn vốn và phân phối trái phiếu: Mảng kinh doanh nguồn vốn và phân phối trái phiếu tiếp tục là động lực dẫn dắt thu nhập chính của TCBS trong quý 1/2024, với doanh thu đạt 729 tỷ đồng (tăng 122% so với quý 1/2023).

Bối cảnh mặt bằng lãi suất duy trì ở mức thấp đã kích thích dòng vốn chảy vào các kênh đầu tư có mức độ sinh lời cao hơn như trái phiếu. Nắm bắt được nhu cầu, TCBS với đội ngũ nhân sự trẻ có hiểu biết chuyên sâu về cả tài chính và công nghệ, đã tận dụng sức mạnh của dữ liệu để am hiểu khách hàng sâu rộng hơn, từ đó mang đến nhiều giải pháp đầu tư tích lũy gia sản khác biệt và hiệu quả. Lũy kế 3 tháng đầu năm 2024, TCBS đã thành công phân phối hơn 21 nghìn tỷ đồng trái phiếu sơ cấp đến các nhà đầu tư (trong đó, doanh số tháng 3 đạt mức kỷ lục hơn 9.100 tỷ đồng), tăng trưởng 236% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong 3 tháng đầu năm 2024, TCBS cũng đẩy mạnh phân phối trái phiếu qua kênh khách hàng tổ chức với doanh số giao dịch vượt 12.000 tỷ đồng, đóng góp không nhỏ vào thu nhập của mảng Phân tích hoạt động kinh doanh

Tổng tài sản đạt hơn 47 nghìn tỷ đồng tại cuối quý 1/2024, tăng 8% so với cuối năm 2023. Dư nợ cho vay ký quỹ và UTTB tại 31/03/2024 đạt gần 20 nghìn tỷ đồng tăng trưởng 19% so với cuối năm 2023, nhờ vào những biến động tích cực của thị trường cùng các gói vay đem lại lợi ích vượt trội của TCBS.

Dư nợ vay ngắn hạn và các khoản phải trả phát sinh lãi tại ngày 31/03/2024 đạt hơn 20.931 tỷ đồng, tăng 16% so với cuối năm 2023. Trong tháng 03/2024, TCBS đã mở mới thành công hơn 1.000 tỷ đồng hạn mức với các tổ chức tín dụng trong nước cũng như huy động thành công khoản vay hợp vốn tín chấp với giá trị lên đến 60 triệu USD (tương đương khoảng 1.450 tỷ) được thu xếp bởi hai trong những định chế tài chính hàng đầu tại Châu Á. Việc huy động khoản vay hợp vốn này đã nâng tổng dư nợ vay tín chấp nước ngoài lên đến 338 triệu Đô La Mỹ, thuộc nhóm cao nhất ngành chứng khoán. Công ty cũng đã thực hiện nghiệp vụ phòng ngừa rủi ro tỷ giá và lãi suất 100% cho hợp đồng vay hợp vốn này.

Nhân sự xuất sắc với văn hóa doanh nghiệp Wealthtech

Hiện tại, TCBS đang sở hữu một đội ngũ nhân sự mạnh mẽ với khoảng 60% là chuyên gia trong lĩnh vực IT, với độ tuổi trung bình là khoảng 30. Đặc biệt, TCBS đã và đang đào tạo thành công những nhân sự "Hybrid" chất lượng và hiếm có trên thị trường trong môi trường văn hóa Wealthtech - những người có kiến thức và kỹ năng kép giữa công nghệ và tài chính.

Mô hình Agile của các công ty Fintech, Wealthtech thành công trên thế giới cũng đang được TCBS áp dụng, với 25 Scrum team thường được xem là các "start-up" nhỏ trong công ty, có đầy đủ các thành viên từ nhiều phòng ban khác nhau cùng nhau làm việc và trao đổi hàng ngày.

Văn hóa không ngừng đổi mới sáng tạo, áp dụng công nghệ để tự động hóa vận hành được triển khai rộng rãi tại TCBS. Vào tháng 3/2024, TCBS đã tổ chức vòng chung kết giải đấu lập trình thường niên TCBS Hackathon, mang lại nhiều ý tưởng độc đáo về việc ứng dụng Trí tuệ nhân tạo và Machine Learning để giải quyết các vấn đề thực tiễn trong hoạt động kinh doanh hàng ngày.

Tận dụng dữ liệu để am hiểu khách hàng tốt hơn

Dữ liệu là tài sản quý giá của doanh nghiệp và TCBS biến những con số khô khan thành cơ hội và giá trị kinh doanh bằng việc xây các Datamart (kho dữ liệu cục bộ) riêng biệt cho mỗi nghiệp vụ kinh doanh của TCBS. Các Datamart này lưu trữ những dữ liệu sạch, được phân tích và tổng hợp chuyên sâu, đặc tính hoá để luôn sẵn sàng phục vụ tối ưu cho các mảng kinh doanh cốt lõi.

Nâng cao hơn, TCBS hiện đang ứng dụng ML, Generative AI để phát triển các tính năng vượt trội như Dự đoán xu hướng đầu tư, dòng tiền; Gợi ý sản phẩm tài chính cho từng nhóm khách hàng chuyên biệt, và Triển khai các Robo tự động hỗ trợ khách hàng và hoạt động nội bộ.

Tự chủ công nghệ tạo lợi thế cạnh tranh khác biệt

Trong quý 1/2024, hệ thống TCInvest của TCBS đạt được hiệu suất ấn tượng với 31.187 khách hàng mở tài khoản mới, trung bình 14,8 triệu lượt truy cập mỗi tháng. Điểm đánh giá hài lòng của khách hàng về ứng dụng TCInvest trên cả Appstore và CHPlay đạt gần tuyệt đối 4,8/5.

Bên cạnh đó, TCBS vẫn tập trung phát triển liên tục các tính năng và công cụ mới để phục vụ tốt hơn các nhu cầu của khách hàng, với hơn 183 dự án đã được go-live và triển khai.