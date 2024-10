TCBS: Lợi nhuận trước thuế 9 tháng gần 3.900 tỷ, hoàn thành 105% kế hoạch năm

Quý 3/2024, TCBS ghi nhận 1.097 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (LNTT), đưa lũy kế 9 tháng đầu năm 2024 đạt 3.869 tỷ đồng, hoàn thành 105% kế hoạch cả năm. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) tại 30/09/2024 đạt 16% và 8%, tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu của TCBS về hiệu quả hoạt động.

TCBS tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào công nghệ và phát triển hệ sinh thái toàn diện Wealthtech, với mục tiêu trở thành "nhạc trưởng" của dòng chảy vốn Việt Nam.

Mảng môi giới và lưu ký chứng khoán

Trong quý 3/2024, thanh khoản thị trường sụt giảm 25% so với quý trước đạt bình quân 16.500 tỷ đồng do tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước những lo ngại về tình hình kinh tế toàn cầu. Mảng môi giới và lưu ký chứng khoán của TCBS ghi nhận thu nhập thuần đạt 42 tỷ đồng, giảm 10% so với quý trước. TCBS tiếp tục củng cố vị thế về môi giới chứng khoán với việc đây là quý thứ 4 liên tiếp TCBS duy trì vị trí top 3 công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất trên sàn HOSE. Đồng thời, TCBS cũng giữ vững vị trí thứ 2 trên sàn HNX trong quý thứ 3 liên tiếp. Điều này cho thấy TCBS vẫn là một lựa chọn hàng đầu của nhà đầu tư nhờ vào chất lượng dịch vụ và chiến lược Zero fee mở rộng thị phần.

Trong quý 3/2024, TCBS tiếp tục đưa nhiều công nghệ GenAI vào hệ thống giao dịch trực tuyến để cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng, giúp duy trì được nhóm khách hàng trung thành, đồng thời thu hút thêm nhiều nhà đầu tư mới. Lũy kế 9 tháng năm 2024, TCBS đã thu hút hơn 32.000 khách hàng mới giao dịch cổ phiếu (+35% so với 9 tháng 2023) và giá trị giao dịch cổ phiếu qua TCInvest cũng tăng 54% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mảng cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán

Mảng cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán (UTTB) tiếp tục là điểm sáng trong hoạt động của TCBS, đạt 695 tỷ đồng thu nhập thuần trong quý 3/2024, tăng 11% so với quý trước và 67% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty tiếp tục phát huy tối đa lợi thế là công ty chứng khoán có vốn chủ sở hữu hàng đầu thị trường để tăng số dư cho vay ký quỹ trong quý 3/2024 lên 25 nghìn tỷ đồng.

Với đà tăng trưởng hiện tại, TCBS dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng mảng cho vay ký quỹ và UTTB, không chỉ duy trì lợi thế cạnh tranh mà còn ứng dụng các công nghệ tiên tiến để cải thiện quy trình, mang lại sự thuận tiện và an toàn tối đa cho khách hàng.

Mảng ngân hàng đầu tư

Trong quý 3/2024, TCBS ghi nhận thu nhập từ mảng ngân hàng đầu tư đạt 351 tỷ đồng, giảm 35% so với quý trước nhưng khối lượng tư vấn trái phiếu doanh nghiệp của TCBS vẫn tiếp tục tăng trưởng ổn định qua các quý.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, tổng khối lượng tư vấn phát hành của TCBS đạt gần 40 nghìn tỷ đồng. Thành tích này tiếp tục khẳng định vị trí quán quân thị phần tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp của TCBS. Với việc nắm giữ hơn 40% thị phần tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp (không bao gồm trái phiếu ngân hàng), TCBS đã củng cố vai trò chủ chốt trong việc tư vấn cho các doanh nghiệp về chiến lược huy động vốn thông qua trái phiếu.

Mảng kinh doanh nguồn vốn và phân phối trái phiếu

Mảng kinh doanh nguồn vốn và phân phối trái phiếu tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng của TCBS, với thu nhập thuần quý 3/2024 đạt 617 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, nếu loại trừ lợi nhuận từ một số giao dịch kinh doanh chứng khoán không thường xuyên trong quý 3/2023, thu nhập thuần từ mảng này tăng 4% so với cùng kỳ năm trước.

TCBS tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng doanh số phân phối trái phiếu doanh nghiệp cho khách hàng cá nhân với hơn 12,6 nghìn tỷ đồng trái phiếu iBond, tăng 3% so với quý 2/2024. Việc tăng doanh số bán phản ánh sự tin tưởng của nhà đầu tư vào các sản phẩm trái phiếu do TCBS phân phối, cũng như khả năng của Công ty trong việc duy trì và phát triển kênh đầu tư an toàn cho khách hàng.

Công ty cũng đẩy mạnh mảng phân phối trái phiếu qua kênh khách hàng doanh nghiệp. Trong quý 3/2024, tổng doanh số phân phối lên tới 5.800 tỷ đồng, đóng góp lớn vào thu nhập từ phân phối trái phiếu của toàn Công ty.

Tình hình tài chính

Tính đến cuối tháng 9/2024, số dư các khoản cho vay ký quỹ và UTTB ghi nhận hơn 25 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 3% so với quý trước, tiếp tục khẳng định vị thế của TCBS là một trong những công ty chứng khoán hàng đầu về quy mô cho vay ký quỹ. Công ty luôn theo sát diễn biến và nhu cầu thị trường, chuẩn bị sẵn sàng nguồn vốn để tăng dư nợ cho vay ký quỹ lên mức tối đa cho phép trong phạm vi khẩu vị rủi ro, phục vụ nhà đầu tư khi thị trường phục hồi trở lại. Song song với mục tiêu tăng trưởng về dư nợ, TCBS luôn kiểm soát chặt chẽ công tác quản lý rủi ro, hỗ trợ khách hàng giao dịch đầu tư linh hoạt, đồng thời đảm bảo an toàn vốn cho Công ty.

Trong quý 3/2024, TCBS đã mở rộng quan hệ hợp tác với các định chế tài chính trong và ngoài nước, thiết lập những con số kỷ lục về hạn mức vay tín chấp. Đối với các định chế tài chính trong nước, TCBS đã thiết lập hạn mức tín dụng mới với nhiều bên và nâng hạn mức vay tín chấp lên khoảng 15.000 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay. Đối với các định chế tài chính quốc tế, TCBS đã nâng tổng hạn mức vay tín chấp lên đến 425 triệu USD, bao gồm các giao dịch vay hợp vốn trị giá 175 triệu USD, vay song phương với Ngân hàng Maybank trị giá 20 triệu USD và Ngân hàng SinoPac Hong Kong trị giá 10 triệu USD trong quý 3/2024.

Các dấu ấn Wealthtech nổi bật

TCBS tiếp tục tăng cường bảo mật và an toàn giao dịch trên nền tảng số để bảo vệ khách hàng với nhiều tính năng vượt trội như Quản lý thiết bị đăng nhập để cảnh báo khách hàng khi phát hiện dấu hiệu bất thường trên tài khoản, Bảo mật nâng cao với số điện thoại dự phòng, câu hỏi bảo mật cá nhân và cuộc gọi thương hiệu TCBS, Khóa tài khoản an toàn 24/7.

Trong quý 3/2024, TCBS ra mắt 4 hạng Hội viên cao cấp với nhiều đặc quyền hấp dẫn về lợi ích tài chính, trải nghiệm cá nhân hóa cùng các dịch vụ chăm sóc khách hàng đặc biệt dành riêng cho từng hạng. Cùng với đó, mỗi hạng Hội viên cũng được nâng tầm trải nghiệm với bộ giao diện đẳng cấp mới trên hệ thống TCInvest.

TCBS ra mắt 4 hạng Hội viên cao cấp với nhiều đặc quyền

Việc đầu tư mạnh mẽ cho hạ tầng công nghệ đã giúp TCBS mang lại trải nghiệm vượt trội cho khách hàng. Trong 9 tháng năm 2024, hệ thống TCInvest ghi nhận hiệu suất ấn tượng với hơn 86.400 khách hàng mới, trung bình 16,6 triệu lượt truy cập mỗi tháng. Mức độ hài lòng của người dùng đối với ứng dụng TCInvest trên Appstore và CHPlay duy trì ở mức điểm cao trên 4/5. TCBS tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong lĩnh vực Fintech với việc ứng dụng công nghệ Generative AI (Gen AI) vào nhiều giải pháp đột phá, mang lại trải nghiệm vượt trội cho khách hàng.

Cụ thể, TCBS đã đi đầu trong việc sử dụng công nghệ này vào phân tích cơ bản và kỹ thuật cổ phiếu hàng ngày, cung cấp cho nhà đầu tư các báo cáo cập nhật, chính xác và dễ hiểu, giúp họ ra quyết định nhanh chóng. Ngoài ra, hệ thống AI của TCBS còn được phát triển để tổng hợp và phân tích tâm lý thị trường, từ đó dự báo các xu hướng đầu tư và hỗ trợ khách hàng nắm bắt được tâm lý chung của nhà đầu tư khác, tối ưu hóa chiến lược đầu tư.

Bên cạnh đó, TCBS đã ra mắt Chatbot miễn phí, hỗ trợ khách hàng giải đáp các thắc mắc liên quan đến pháp luật và tài chính, giúp họ tiếp cận thông tin một cách nhanh chóng và chính xác mà không cần qua sự hỗ trợ trực tiếp từ chuyên gia. Cùng với đó, Trợ lý ảo Mập thông thái – một giải pháp AI cá nhân hóa cũng đã được triển khai để tư vấn danh mục đầu tư và gợi ý các mã cổ phiếu phù hợp cho từng khách hàng dựa trên hồ sơ đầu tư cá nhân và dữ liệu thị trường.

Nhờ những ứng dụng xuất sắc của GenAI, TCBS đã được AWS vinh danh là công ty dẫn đầu về ứng dụng GenAI tại Việt Nam trong sự kiện AWS Cloud Day 2024. Trong quý 3, TCBS cũng được vinh danh liên tiếp tại các hạng mục giải thưởng công nghệ và tài chính quốc tế: "Nhà tư vấn và cung cấp dịch vụ trái phiếu tốt nhất Việt Nam" và "Công ty Chứng khoán sáng tạo nhất Việt Nam" trong khuôn khổ giải thưởng Euromoney Securities Houses Awards 2024; giải thưởng "Trải nghiệm số của năm mảng công nghệ tài chính" tại Asian Experience Awards 2024; và nhận cú đúp giải thưởng tại Asia Technology Excellence Awards 2024 hạng mục "Ứng dụng công nghệ AI xuất sắc Việt Nam" và "Ứng dụng công nghệ lĩnh vực Fintech xuất sắc Việt Nam".

AWS vinh danh TCBS là công ty dẫn đầu về ứng dụng GenAI tại Việt Nam trong sự kiện AWS Cloud Day 2024

TCBS là hình mẫu lý tưởng của một doanh nghiệp "khởi nghiệp" từ "Zero to Hero" trong thời đại số hóa - nhờ định hướng Wealthtech khác biệt và mô hình văn hóa doanh nghiệp "khó sao chép".