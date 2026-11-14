Techcom Life đạt chứng nhận ACCA Approved Employer, tiếp tục đầu tư phát triển nguồn nhân lực theo chuẩn quốc tế

Con người là nền tảng cho hành trình tái kiến thiết ngành bảo hiểm

Sau hơn một năm hoạt động, Techcom Life đang từng bước xây dựng nền tảng phát triển bền vững dựa trên ba trụ cột gồm công nghệ, dữ liệu và con người. Trong đó, phát triển nguồn nhân lực được xác định là một trong những ưu tiên chiến lược nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của ngành bảo hiểm trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ, thay đổi hành vi khách hàng và các chuẩn mực quản trị ngày càng khắt khe.

Là thành viên trong hệ sinh thái Techcombank với tầm nhìn "Tái kiến thiết ngành bảo hiểm, Trao quyền tự chủ tương lai", Techcom Life hướng tới xây dựng đội ngũ nhân sự không chỉ có chuyên môn vững vàng mà còn sở hữu tư duy đổi mới, khả năng phân tích dữ liệu và năng lực thích ứng với các xu hướng mới của ngành dịch vụ tài chính.

Mới đây, những nỗ lực đó đã được ghi nhận khi Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc (ACCA) trao chứng nhận ACCA Approved Employer ở cấp độ Professional Development cho Techcom Life.

Đây là chương trình công nhận toàn cầu dành cho các tổ chức có chính sách phát triển nhân sự đáp ứng các tiêu chuẩn của ACCA về đào tạo, học tập liên tục và phát triển nghề nghiệp. Chứng nhận được xem là minh chứng cho cam kết của doanh nghiệp trong việc đầu tư bài bản vào đội ngũ chuyên gia tài chính, kế toán và quản trị.

Phát biểu tại lễ trao chứng nhận, Ông Ren Varma, Giám đốc ACCA khu vực Đông Nam Á, đánh giá: "Việc Techcom Life được công nhận ở cấp độ Professional Development chính là minh chứng rõ nhất cho nỗ lực xây dựng đội ngũ nhân sự có chuyên môn vững vàng, tư duy quản trị hiện đại và khả năng thích ứng với các yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường."

Ông cũng khẳng định, ACCA sẽ luôn tích cực đồng hành và hỗ trợ Techcom Life thông qua mạng lưới quốc tế, hệ sinh thái tri thức và năng lực đào tạo chuyên môn được kiểm chứng tại 179 quốc gia, góp phần giúp đội ngũ nhân sự của doanh nghiệp tự tin dẫn đầu trước những yêu cầu mới của ngành.

Dấu mốc trong chiến lược phát triển nhân tài dài hạn

"Tại Techcom Life, chúng tôi tin rằng đổi mới trong ngành bảo hiểm không chỉ đến từ công nghệ hay sản phẩm mà bắt đầu từ con người. Việc được ACCA công nhận là Tổ chức đạt chuẩn Quốc tế phản ánh cam kết đầu tư dài hạn của chúng tôi vào việc xây dựng đội ngũ nhân sự có chuyên môn vững vàng, tư duy quản trị hiện đại và năng lực làm việc theo các chuẩn mực quốc tế.

Trong một ngành kinh doanh dựa trên niềm tin và cam kết dài hạn như bảo hiểm nhân thọ, chất lượng của đội ngũ chính là nền tảng để tạo ra các giải pháp tốt hơn, trải nghiệm tốt hơn và giá trị bền vững hơn cho khách hàng. Chứng nhận này không chỉ là sự ghi nhận cho những gì Techcom Life đang thực hiện hôm nay mà còn là động lực để chúng tôi tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào phát triển con người trong những năm tới."

Ông Neal Crossan – Giám đốc đốc Khối tài chính và kế hoạch của Techcom Life chia sẻ.

Thông qua chương trình ACCA Approved Employer, đội ngũ nhân sự của Techcom Life sẽ có thêm cơ hội tiếp cận hệ sinh thái học tập và phát triển chuyên môn toàn cầu của ACCA.

Các nội dung đào tạo tập trung vào nhiều lĩnh vực đang định hình tương lai của ngành tài chính như phân tích dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tài chính, quản trị rủi ro, báo cáo phát triển bền vững và các xu hướng quản trị hiện đại.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng được tiếp cận các nghiên cứu chuyên sâu về xu hướng nguồn nhân lực, kinh tế toàn cầu và chuyển đổi số nhằm hỗ trợ quá trình hoạch định chiến lược phát triển nguồn nhân lực trong dài hạn.

Đối với các hội viên ACCA đang làm việc tại Techcom Life, chứng nhận Professional Development cũng giúp đơn giản hóa quá trình hoàn thành chương trình Phát triển Nghề nghiệp Liên tục (CPD), đồng thời ghi nhận môi trường học tập và phát triển chuyên nghiệp mà doanh nghiệp đang xây dựng.

Tiếp tục hoàn thiện môi trường làm việc chuẩn quốc tế kỷ nguyên số

Chứng nhận ACCA Approved Employer là dấu mốc mới nhất trong hành trình xây dựng môi trường làm việc hướng tới các chuẩn mực quốc tế của Techcom Life.

Bên cạnh việc phát triển năng lực chuyên môn theo các chuẩn mực quốc tế, Techcom Life cũng đang đẩy mạnh chiến lược xây dựng nguồn nhân lực cho kỷ nguyên số. Với định hướng AI-First, doanh nghiệp không chỉ ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong vận hành, kinh doanh và nâng cao trải nghiệm khách hàng mà còn chủ động phát triển năng lực AI cho đội ngũ thông qua các chương trình đào tạo và lộ trình phát triển bài bản. Mục tiêu của Techcom Life là hình thành một lực lượng lao động có khả năng khai thác hiệu quả công nghệ mới, sẵn sàng thích ứng với những thay đổi của ngành tài chính - bảo hiểm trong tương lai.

Mới đây, doanh nghiệp được vinh danh "Doanh nghiệp Bảo hiểm có Trải nghiệm Nhân viên Xuất sắc nhất Việt Nam" (Best Insurance Company for Employee Experience in Vietnam) tại giải thưởng Giải thưởng Đổi mới sáng tạo ngành Bảo hiểm Toàn cầu 2026 (Global Insurance Innovation Awards 2026), ghi nhận những nỗ lực trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, nâng cao trải nghiệm nhân viên và phát triển đội ngũ nhân tài dựa trên các sáng kiến ứng dụng AI.

Trong bối cảnh ngành bảo hiểm đang bước vào giai đoạn chuyển đổi sâu rộng, Techcom Life tiếp tục xác định con người là yếu tố then chốt để nâng cao năng lực quản trị, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và hiện thực hóa mục tiêu mang đến những giải pháp bảo hiểm hiện đại, minh bạch và lấy khách hàng làm trọng tâm.