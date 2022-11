Techcombank Business: Nâng tầm quản trị tài chính số cùng doanh nghiệp

Những tác động của đại dịch đã rõ, nhưng chính bối cảnh đặc biệt này đã thúc đẩy nhanh hơn quá trình số hóa các hoạt động của các doanh nghiệp. Đó chính là con đường tốt nhất cho việc giảm thiểu vận hành, tiết kiệm chi phí.



"Trải qua những tháng đại dịch, chúng tôi không có lựa chọn nào tốt hơn việc nhanh chóng ứng dụng các quản lý số cho mình, đặc biệt trong các hoạt động tài chính. Vì vậy, các công cụ số hóa của Techcombank trở thành cứu tinh thật sự cho giao dịch thanh toán và quản lý tài khoản" anh Minh, chủ doanh nghiệp tại Thủ Đức, HCM chia sẻ.

Doanh nghiệp của anh Minh là một trong số nhiều khách hàng đã chuyển đổi số thành công cùng ngân hàng điện tử của Techcombank. Với các tính năng tiện ích trên Techcombank Bussiness, doanh nghiệp có thể thực hiện một cách dễ dàng, nhanh chóng và bảo mật nhiều loại giao dịch khác nhau.

Không ngừng nâng cấp tính năng, gia tăng trải nghiệm cho doanh nghiệp

Với sự tích hợp nhiều tiện ích như mở tài khoản trực tuyến, xác thực chữ ký số, giao dịch 24/7 và quản lý tài chính…, Techcombank Business là sự kế thừa và phát triển những ưu điểm của các giải pháp trước đây với mục tiêu tiết kiệm, an toàn và hiệu quả cho doanh nghiệp.

Ngoài việc miễn phí mở tài khoản và các giao dịch, Techcombank Bussiness giúp doanh nghiệp gia tăng hiệu quả, tối ưu quản trị thông qua việc toán đa dạng dịch vụ (điện, nước, thuế, hải quan…), thanh toán lô, trả lương trên mọi thiết bị; thuận tiện theo dõi dòng tiền vào/ra trên một màn hình giao diện trang thông tin tổng hợp.

Là ngân hàng tiên phong trong việc dẫn dắt số hóa, trong chiến lược 5 năm từ 2021-2025, Techcombank tiếp tục đầu tư 500 triệu đô cho việc xây dựng nền tảng công nghệ và các giải pháp ngân hàng số, gia tăng tiện ích và trải nghiệm cho khách hàng. Cùng với việc chuyển đổi ngân hàng điện tử phiên bản mới, Techcombank Bussiness tiếp tục cập nhật thêm các tính năng mới, gia tăng thêm các tiện ích cho doanh nghiệp như chuyển tiền quốc tế hay cấp tín chấp online giúp khách hàng có thể nhận hạn mức tín dụng nhanh, đáp ứng nhu cầu vốn bất kỳ lúc nào.

Không dừng lại ở đó, Techcombank Bussiness hiện nay đã có thể giao dịch online chỉ 1 người tạo – duyệt: Giao dịch ngay với 1 chạm giúp tối giản quy trình trong 1 phút; đồng thời Giao dịch quốc tế thuận tiện - bảo mật với tính năng Chuyển tiền quốc tế 24/7 nhanh chóng và an toàn. Ngoài ra, doanh nghiệp khi có dòng tiền nhàn rỗi có thể mở tài khoản tiền gửi online để Sinh lời dễ dàng, an toàn với ưu đãi lãi suất hấp dẫn. Với những tính năng cập nhật mới, các ứng dụng trên ngân hàng điện tử dành cho doanh nghiệp Techcombank Bussiness sẽ trở thành công cụ tài chính giúp tối ưu hóa các giá trị và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho quản trị, vận hành doanh nghiệp.

"Chúng tôi tin rằng, những tính năng tiện ích từ ngân hàng số Techcombank Bussiness dành cho doanh nghiệp sẽ là công cụ hữu ích giúp nâng tầm số hóa quản trị tài chính cho doanh nghiệp. Sự đầu tư mạnh mẽ và không ngừng vào các giải pháp ngân hàng số để tạo nền tảng cho doanh nghiệp chuyển đổi số dễ dàng nhất. Bên cạnh đó, những ưu đãi và giải thưởng hấp dẫn sẽ gia tăng thêm giá trị cùng thông điệp khuyến khích doanh nghiệp tăng cường các giao dịch trên ngân hàng số" lãnh đạo Techcombank chia sẻ.

Tặng thêm ưu đãi, gia tăng lợi thế doanh nghiệp

Không chỉ tiên phong triển khai chương trình "Zero Fee" – Miễn phí chuyển tiền không kèm điều kiện, Techcombank còn không ngừng mang tới những ưu đãi đa tầng vượt trội cùng trải nghiệm dịch vụ tài chính 4.0 để tiếp tục nối dài và nâng tầm hành trình trải nghiệm cùng ngân hàng.

Khi mở tài khoản số đẹp miễn phí, doanh nghiệp có thể thực hiện các giao dịch online nhanh chóng trên kênh Ngân hàng số Techcombank Business & F@st EBank và nhận ngay hoàn tiền như ý 1% mỗi tháng.

Với mỗi 5% tổng giá trị giao dịch chủ động tăng trưởng so với tháng liền kề trước đó, doanh nghiệp sẽ nhận ngay 1 mã số quay thưởng để tham gia vòng quay may mắn hàng tháng cùng Techcombank. Tổng giá trị giải thưởng của chương trình "Quản trị dễ dàng – Tăng trưởng như ý" lên tới hơn 3 tỷ đồng với 40 điện thoại iPhone 14 Pro và 2.000 giải may mắn 1 triệu đồng.

Với tầm nhìn "Chuyển đổi ngành tài chính, nâng tầm giá trị sống", Techcombank đã đưa ra nhiều gói giải pháp thiết thực, đáp ứng các nhu cầu thiết thực của doanh nghiệp. Sau khi cập nhật app Techcombank Bussiness, giải pháp ngân hàng số của Techcombank tiếp tục được nhiều doanh nghiệp tin dùng với mức độ hài lòng cao. Hiện nay đã có hơn 54 ngàn Doanh nghiệp đã sử dụng Techcombank Bussiness như công cụ giao dịch tài chính chủ yếu của mình, hỗ trợ tốt nhất cùng quá trình chuyển đổi số hiệu quả của doanh nghiệp.

Thông tin chi tiết về các chương trình ưu đãi dành cho Doanh nghiệp: Tại đây