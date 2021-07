Techcombank có thể được nới "room" tín dụng lên 20%?

Trong báo cáo phân tích mới đây, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) kỳ vọng Techcombank (TCB) sẽ tiếp tục công bố lợi nhuận tăng trưởng ổn định trong quý 2/2021 với 5.671 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 2,8% so với quý trước, và tăng 56,8% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, 6 tháng đầu năm, VDSC kỳ vọng lợi nhuận Techcombank đạt hơn 11.000 tỷ đồng.

Đà tăng mạnh mẽ này dựa trên yếu tố tăng trưởng tín dụng so với cùng kỳ đạt mức cao nhất trong hai năm qua và NIM mở rộng trên nền so sánh thấp.

Trong đó, thu nhập lãi thuần được kỳ vọng sẽ là động lực lợi nhuận chính (tăng 57% so với cùng kỳ). VDSC cũng ước tính rằng TCB đã sớm đạt hạn mức tín dụng vào đầu quý này. Ngân hàng đã đề xuất với NHNN về việc nới hạn mức tăng trưởng tín dụng. Dựa trên kết quả kinh tế gần đây vừa được công bố, nhiều khả năng NHNN sẽ tự tin trong việc cấp hạn mức tín dụng tương đối cao.

Theo đó, VDSC kỳ vọng hạn mức tăng trưởng tín dụng 20% sẽ được công bố vào đầu quý 3. Ngân hàng cũng được hưởng lợi từ nền so sánh thấp khi phần lớn đà tăng trưởng tín dụng trong năm 2020 diễn ra trong nửa cuối năm. Trong 6 tháng đầu năm 2020, tăng trưởng tín dụng chỉ đạt khoảng 3,5% so với đầu năm. Cuối quý 3 năm đó, tăng trưởng tín dụng so với đầu năm đạt 9,2%, trong khi cả năm 2020 tăng trưởng tín dụng 24%.

Bên cạnh tốc độ tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ so, biên NIM cũng được kỳ vọng là điểm sáng. Ngân hàng đã chứng kiến một xu hướng NIM (theo năm) mở rộng ổn định, đạt đỉnh vào quý 1/2021. Với lo ngại của ngân hàng về áp lực ở phía cho vay khi các ngân hàng tư nhân khác cũng tung ra các gói lãi suất ưu đãi, đặc biệt trong mảng cho vay mua nhà, NIM (theo năm) được dự phóng sẽ giảm nhẹ. Ngược lại, NIM dồn 4 quý được dự báo sẽ tăng cao hơn, ở mức 5,6%.

Động lực cho lợi nhuận của Techcombank trong quý 2 được đóng góp lớn bởi thu nhập lãi thuần, dự báo đạt 6.193 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ. Thu nhập dịch vụ thuần tăng chủ yếu do kết quả hoạt động tốt của mảng bancassurance và thanh toán, trong khi chúng tôi kỳ vọng hoạt động kinh doanh bảo lãnh và phát hành và thu nhập từ mảng thẻ sẽ tăng trưởng ở mức cao một chữ số. Nhìn chung, tổng thu nhập hoạt động dự kiến sẽ tăng 51% so với cùng kì năm trước.

Chi phí tiếp thị sẽ đẩy hệ số CIR cao hơn trong quý 2, nhưng vẫn ổn định ở mức thấp khi so sánh với cùng kỳ năm trước.

Về việc trích lập dự phòng, VDSC kỳ vọng chi phí tín dụng trong quý sẽ bớt chịu áp lực hơn do ngân hàng đã trích lập dự phòng nghiêm ngặt trong vài quý vừa qua để xóa một số khoản vay khách hàng doanh nghiệp lớn, vốn chiếm tỷ trọng đáng kể trong phần nợ tái cơ cấu. Do đó, lợi nhuận trước thuế quý 2/2021 dự báo đạt 5.671 tỷ đồng tăng 57% so với cùng kì năm trước.



VDSC điều chỉnh tăng dự báo thu nhập cho năm 2021 của Techcombank, từ tăng 18% lên tăng 29% so với cùng kỳ, trong khi tăng trưởng kép lợi nhuận dự phóng cho giai đoạn 2022-2025 gần như không đổi. Lợi nhuận trước thuế năm 2021 dự kiến đạt 20.437 tỷ đồng, điều chỉnh tăng 9% so với dự báo trước đó.