Techcombank lập kỷ lục lợi nhuận 2025 tới 32,5 nghìn tỷ đồng nhờ sức mạnh hệ sinh thái và nền tảng số

Bứt phá lợi nhuận từ đà tăng trưởng kỷ lục

Năm 2025 đánh dấu cột mốc lịch sử của Techcombank khi lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt 32,5 nghìn tỷ đồng, tăng 18,2% so với năm trước và vượt mục tiêu đề ra 31,5 - 31,7 nghìn tỷ đồng – tiếp tục nằm trong nhóm các ngân hàng TMCP có lợi nhuận cao nhất ngành. Đặc biệt, quý 4/2025 thiết lập kỷ lục quý thứ ba liên tiếp với LNTT đạt 9,2 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng gần gấp đôi (+94,9%) so với cùng kỳ năm trước.

Tổng thu nhập hoạt động (TOI) cả năm đạt 53,4 nghìn tỷ đồng (+13,6%). Động lực chính đến từ thu nhập lãi thuần (NII) đạt 38,2 nghìn tỷ đồng, với biên lãi thuần (NIM) duy trì ổn định ở mức 3,9%.

Không dừng lại ở hoạt động truyền thống, thu nhập của Techcombank còn đến từ sự đóng góp của thu nhập từ hoạt động dịch vụ (NFI) đạt 11,5 nghìn tỷ đồng, tăng 7,8% so với năm trước.

Trong đó, hoạt động ngân hàng đầu tư (IB) tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ, ghi nhận đóng góp tích cực từ tất cả các mảng kinh doanh chính, bao gồm môi giới và lưu ký chứng khoán, tư vấn và phân phối trái phiếu và các dịch vụ ngân hàng đầu tư khác, giúp thu phí dịch vụ IB đạt 4,2 nghìn tỷ đồng, tăng 20,7% so với năm trước. Tính riêng quý 4/2025, phí IB đạt 797 tỷ đồng, giảm 12,9% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, sự chững lại này chỉ mang tính ngắn hạn, do xu hướng thị trường vẫn duy trì tích cực.

Thu phí từ dịch vụ thẻ đạt 1,7 nghìn tỷ đồng, giảm 15,1% so với năm trước. Đáng chú ý, mảng thẻ đã lấy lại đà tăng trưởng trong quý 4/2025 với mức tăng 6,5% so với cùng kỳ và 20,7% so với quý trước, phản ánh hiệu quả từ các sản phẩm - dịch vụ đang triển khai nhằm gia tăng chi tiêu của chủ thẻ.

Dịch vụ ngoại hối (FX) tiếp tục là điểm sáng trong các quý gần đây với kết quả quý 4 đạt 314,6 tỷ đồng, tăng 14,6% so với cùng kỳ, nhờ danh mục sản phẩm mới được thiết kế phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Theo đó, nâng khoản thu từ dịch vụ ngoại hối trong năm tăng 36,9% so với năm trước, đạt 1,2 nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh đó, sự phục hồi ngoạn mục của bảo hiểm sau khi hoàn tất chuyển đổi mô hình giúp phí dịch vụ bảo hiểm năm 2025 tăng 91,8% lên 1,2 nghìn tỷ đồng, riêng quý 4 tăng gấp 31 lần so với cùng kỳ năm 2024 với 361,4 tỷ đồng.

Đi đôi với tăng trưởng về doanh thu, Techcombank duy trì hiệu quả vận hành tối ưu và quản trị rủi ro thận trọng. Chi phí hoạt động được kiểm soát tốt, đạt 16,4 nghìn tỷ đồng trong năm 2025, chỉ tăng 6,9% so với năm trước, chủ yếu tập trung vào đầu tư mạnh cho hạ tầng công nghệ thông tin nhằm hỗ trợ tăng trưởng dài hạn, tương ứng tỷ lệ chi phí/thu nhập (CIR) cả năm được duy trì ở mức 30,8%.

Chi phí dự phòng ghi nhận 4,4 nghìn tỷ đồng trong năm 2025, tăng nhẹ 8,3% so với năm trước trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng đạt gần 18,4%, phản ánh chính sách quản trị rủi ro thận trọng của Ngân hàng. Năng lực quản trị rủi ro vượt trội giúp duy trì chi phí tín dụng ổn định ở mức 0,6% và 0,4% sau thu từ nợ đã xử lý bằng nguồn DPRR.

Ông Jens Lottner – Tổng Giám đốc Techcombank chia sẻ: "Techcombank khép lại năm 2025 với đà tăng trưởng mạnh mẽ, đạt mức lợi nhuận kỷ lục trong quý 4/2025. Kết quả này được thúc đẩy bởi sự tăng tốc của thu nhập lãi thuần, sự phục hồi mạnh mẽ của thu nhập từ phí, cùng với việc quản lý chi phí hiệu quả. Thành tích vượt trội trong năm đạt được trong bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn còn nhiều bất ổn, một lần nữa khẳng định sự vững vàng và khả năng mở rộng của mô hình kinh doanh cũng như sức mạnh nền tảng của nền kinh tế Việt Nam.

Trong năm 2025, Techcombank đã đẩy mạnh chiến lược hệ sinh thái, mở rộng ra ngoài lĩnh vực ngân hàng để khai mở những cơ hội tăng trưởng mới. Việc IPO và niêm yết thành công TCX cùng với việc ra mắt Techcom Life và vận hành trọn năm của TCGIns đã củng cố năng lực phục vụ khách hàng toàn diện trên các lĩnh vực ngân hàng, quản lý tài sản, thị trường vốn và bảo hiểm.

Techcombank hiện là một tập đoàn tài chính hàng đầu tại Việt Nam. Từ vị thế vững chắc này, chúng tôi đang khởi động chiến lược 5 năm mới, tiếp tục dẫn dắt và định hình ngành, tăng cường kết nối hệ sinh thái của mình và tạo ra nhiều giá trị hơn cho khách hàng và cổ đông".

Cụ thể, chỉ trong vòng 6 tháng sau khi ra mắt vào tháng 7/2025, Techcom Life đã được cấp phép và giới thiệu các gói bảo hiểm đầu tiên, ghi nhận phản hồi tích cực từ khách hàng. Quy trình tinh gọn và nền tảng số giúp các hợp đồng giá trị lớn được xử lý trong chưa đầy 30 phút, tạo tiền đề cho giai đoạn mở rộng trên toàn quốc.

Với mảng bảo hiểm phi nhân thọ, Techcom Insurance (TCGIns) khép lại năm hoạt động đầu tiên ghi nhận hơn 500 tỷ đồng phí bảo hiểm và phục vụ trên 650.000 khách hàng. Danh mục sản phẩm đa dạng từ sức khỏe, xe cơ giới, tài sản đến các giải pháp cho doanh nghiệp được triển khai trên nền tảng số hiện đại, khẳng định vai trò quan trọng của TCGIns trong hệ sinh thái tài chính toàn diện của Techcombank.

Bảng cân đối kế toán lành mạnh, chất lượng tài sản được củng cố

Tính đến 31/12/2025, tổng tài sản của Techcombank vượt 1,19 triệu tỷ đồng, tăng 22% so với đầu năm. Tính riêng Ngân hàng, tín dụng tăng gần 18,4% so với đầu năm, lên 824 nghìn tỷ đồng. Nhu cầu tín dụng mạnh mẽ đến từ cả tệp khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Chiến lược tập trung vào tài sản lợi suất cao đưa tín dụng cá nhân của Techcombank đạt 372 nghìn tỷ đồng, tăng 30,8% so với đầu năm. Động lực tăng trưởng chính đến từ sự bùng nổ của mảng cho vay tín chấp (gấp 3,5 lần đầu năm). Đồng thời, Techcombank duy trì vị thế vững chắc ở các phân khúc lõi khác như: cho vay mua nhà (tăng 24,7%) và cho vay ký quỹ (tăng 69,3%), phản ánh khả năng đáp ứng toàn diện nhu cầu từ hộ kinh doanh đến khách hàng cá nhân.

Với chiến lược đa dạng hóa danh mục nhất quán, Techcombank đã đưa tín dụng doanh nghiệp chạm mốc 452,1 nghìn tỷ đồng (+13,4% so với đầu năm). Đáng chú ý, tỷ trọng cho vay lĩnh vực bất động sản đã giảm từ 33,2% (năm 2024) xuống còn 30,7% vào cuối năm 2025, phản ánh nỗ lực đa dạng hóa danh mục tín dụng của Ngân hàng, song song với mở rộng dư nợ sang các lĩnh vực kinh tế tiềm năng khác.

Techcombank duy trì nền tảng huy động vững chắc với tổng tiền gửi đạt 665,6 nghìn tỷ đồng, tăng 17,9% so với đầu năm. Chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm giúp Techcombank đã cán mốc 18 triệu khách hàng, tăng thêm 2,7 triệu trong năm 2025. Năng lực số hóa còn giúp thu hút 62,3% khách hàng mới qua kênh trực tuyến. Qua đó, đưa tỷ lệ CASA chiếm 40,4% tổng huy động. Kết quả này đến từ hiệu quả của hệ sinh thái sản phẩm số, tiêu biểu là Auto-earning 2.0 và bộ giải pháp tài chính chuyên biệt cho hộ kinh doanh, giúp CASA cá nhân tăng 17,7% và CASA doanh nghiệp tăng 14,8%.

Techcombank tiếp tục khẳng định vị thế tài chính với các chỉ số thanh khoản được duy trì ở mức an toàn cao. Tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR) đạt 76,5%, giảm đáng kể so với mức 81,2% của quý 3 và thấp hơn nhiều so với ngưỡng trần 85% của Ngân hàng Nhà nước. Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn duy trì ổn định ở mức 24,6%.

Đáng chú ý, dù đã thực hiện chi trả hơn 7 nghìn tỷ đồng cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông vào tháng 10/2025, Ngân hàng vẫn duy trì tỷ lệ an toàn vốn (CAR) ở mức 14,6% - trong nhóm dẫn đầu ngành Ngân hàng Việt Nam, khẳng định năng lực vốn vững mạnh và sự cân bằng giữa việc duy trì nền tảng tài chính an toàn với mục tiêu mang lại giá trị dài hạn cho cổ đông.

Techcombank duy trì chất lượng tài sản ở mức lý tưởng. Minh chứng rõ nét nhất là dư nợ nhóm 2-5 chỉ tăng nhẹ 4,4%. Tỷ lệ nợ xấu (NPL) cải thiện tích cực khi giảm về mức 1,13% (so với 1,23% vào cuối quý 3). Đặc biệt, tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLCR) bứt phá lên mức 127,9%, đánh dấu quý thứ 9 liên tiếp Ngân hàng duy trì tỷ lệ này trên ngưỡng 100%. "Tấm đệm" dự phòng này phản ánh cách tiếp cận thận trọng của Ngân hàng trong việc chủ động củng cố bộ đệm rủi ro và duy trì sự ổn định của bảng cân đối trong bối cảnh thị trường còn tiềm ẩn nhiều biến động.

Uy tín của ngân hàng còn được khẳng định khi được 2 tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới đánh giá cao. Trong năm 2025, S&P Global Ratings đã nâng hạng tín nhiệm của Techcombank lên BB, trong khi Fitch Ratings điều chỉnh triển vọng lên mức "Tích cực" (BB-).