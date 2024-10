Techcombank phải trả 1.800 tỷ đồng cho Manulife để chấm dứt thỏa thuận phân phối bảo hiểm độc quyền

Chia sẻ với nhà đầu tư mới đây, ông Alexandre Macaire Giám đốc Khối Tài chính Kế hoạch (CFO) Techcombank cho biết, vừa qua Techcombank đã thông báo về việc ngừng hợp tác phân phối bảo hiểm độc quyền với Manulife từ ngày 14/10.

Theo đó, Techcombank có thể phải trả khoản phí 1.800 tỷ đồng cho Manulife để chấm dứt thỏa thuận, ghi nhận khoản này vào trong quý 4/2024. Tuy nhiên, Techcombank vẫn tự tin lợi nhuận năm 2024 sẽ đạt được mục tiêu đã cam kết với Đại hội đồng cổ đông. “Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ cố gắng thay đổi cách tiếp cận trong mảng kinh doanh bảo hiểm, có nhiều tin vui mới cho các cổ đông trong quý 4 năm nay liên quan mảng này”.

Theo BCTC quý 3/2024, mảng kinh doanh bảo hiểm của Techcombank vẫn có những kết quả tích cực, đóng góp cho thu nhập từ phí của ngân hàng. Thu từ phí dịch vụ bảo hiểm của Techcombank trong 9 tháng đầu năm đạt 594,1 tỷ đồng, tăng 29,8% so với cùng kỳ. Techcombank cho rằng, mức độ tăng trưởng này đã phản ánh sự khác biệt trong sản phẩm may đo cho nhu cầu khách hàng của Techcombank khi thị trường chứng kiến niềm tin của người tiêu dùng dần quay trở lại, mặc dù còn ở mức độ khá thấp.

Ông Jens Lottner, CEO Techcombank cho biết: “Quý 3/2024 ghi nhận những bước đi mới của ngân hàng, đặc biệt với mảng kinh doanh bảo hiểm, với hai sự kiện quan trọng trong tháng 10: Techcombank đạt được thỏa thuận ngừng mối quan hệ đối tác độc quyền với Manulife, đồng thời công bố góp vốn thành lập Công ty cổ phần Bảo hiểm phi nhân thọ Techcom (TCGIns). Đây là những bước đi chiến lược nhằm mở rộng hệ sinh thái tài chính toàn diện, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.”

Về kết quả kinh doanh, Techcombank báo lãi trước thuế 22,8 nghìn tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2024, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2023.

Cuối tháng 9/2024, tổng tài sản của Techcombank đạt 927,1 nghìn tỷ đồng, tăng 9,1% so với đầu năm và 18,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính riêng Ngân hàng, tín dụng tăng trưởng 17,4% so với đầu năm lên 622,1 nghìn tỷ đồng. Trên cơ sở hợp nhất, tín dụng cá nhân là động lực dẫn dắt tăng trưởng trong quý 3. Dư nợ khách hàng cá nhân tăng tới 6,0% so với quý trước, gấp đôi mức tăng dư nợ khách hàng doanh nghiệp (bao gồm cho vay & trái phiếu doanh nghiệp).

Số dư CASA (bao gồm số dư “Sinh lời tự động) của Techcombank đạt mức cao kỷ lục 200,3 nghìn tỷ đồng, góp phần đưa tỷ lệ CASA lên mức 40,5%. Tính chung tiền gửi của khách hàng đạt 495,0 nghìn tỷ đồng, tăng 8,9% so với đầu năm và 21,0% so với cùng kỳ năm trước.