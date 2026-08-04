Telegram biến mất khỏi App Store toàn cầu, Apple và Telegram đều im lặng

Cập nhật: Khoảng 9 giờ 29 phút sáng ngày 4/8 theo giờ Việt Nam, ứng dụng Telegram đã trở lại App Store, người dùng iPhone, iPad hiện đã có thể tìm kiếm và tải về ứng dụng này.

Telegram đã biến mất khỏi App Store trên phạm vi toàn cầu. Người dùng phát hiện sự việc từ tối 3/8 giờ Mỹ, tức rạng sáng 4/8 giờ Việt Nam, khi tìm kiếm Telegram trên App Store không cho ra kết quả nào, còn đường link trực tiếp tới trang ứng dụng trả về lỗi 404. Apple Censorship, tổ chức độc lập chuyên theo dõi tình trạng gỡ ứng dụng theo từng khu vực, xác nhận Telegram đã biến mất khỏi phần lớn các storefront được kiểm tra trên toàn thế giới.

Biểu tượng ứng dụng Telegram trên màn hình App Store

Việc gỡ bỏ chỉ ảnh hưởng tới lượt tải mới và cập nhật. Người đã cài Telegram trên iPhone vẫn nhắn tin, nhận thông báo và dùng ứng dụng bình thường. Tuy nhiên nếu xóa ứng dụng đi, họ sẽ không thể tải lại qua App Store cho tới khi Apple khôi phục listing. Người dùng đổi sang iPhone mới trong lúc này cũng không thể lấy Telegram trực tiếp từ App Store. Các bản vá bảo mật hay tính năng mới trên iOS cũng bị đóng băng theo.

Ảnh hưởng chỉ giới hạn trong hệ sinh thái Apple. Telegram trên Google Play, bản desktop cho Windows, macOS, Linux và bản web tại web.telegram.org đều hoạt động bình thường, không ghi nhận gián đoạn nào. Đây là điểm khác biệt quan trọng so với các đợt chặn Telegram trước đây ở một số quốc gia, vốn thường chặn đồng thời cả hai nền tảng Android và iOS.

Token GRAM, tài sản số gắn với mạng blockchain TON mà Telegram tích hợp sâu vào ứng dụng, giảm khoảng 6-8% ngay sau khi tin tức lan truyền, theo dữ liệu từ CoinMarketCap. Phản ứng này cho thấy thị trường tiền số coi đây là rủi ro thực sự với hệ sinh thái Telegram, dù bản thân sự việc chưa liên quan trực tiếp tới hoạt động tài chính của công ty.

Đây không phải lần đầu Telegram biến mất khỏi App Store, nhưng lần này khác hẳn về quy mô và cách xử lý. Năm 2018, Apple từng gỡ Telegram và bản thử nghiệm Telegram X sau khi phát hiện nội dung khiêu dâm trẻ em bị phát tán qua ứng dụng. Khi đó Phil Schiller, giám đốc marketing của Apple, gửi email giải thích rõ lý do cho người dùng, và Telegram được khôi phục chỉ sau vài giờ khi bổ sung công cụ kiểm duyệt. Tháng 4/2024, Apple cũng từng gỡ Telegram cùng WhatsApp, Signal và Threads khỏi App Store tại Trung Quốc, nhưng lần đó Apple ra tuyên bố chính thức, nói rõ đây là yêu cầu từ cơ quan quản lý internet nước này.

Pavel Durov, nhà sáng lập kiêm CEO Telegram

Lần gỡ bỏ này khác ở hai điểm: phạm vi toàn cầu thay vì một quốc gia cụ thể, và hoàn toàn không có lời giải thích nào từ cả hai phía. Sự im lặng này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) buộc tội Pavel Durov "hỗ trợ khủng bố" và đưa ông vào danh sách truy nã quốc tế, theo thông tin đã được Bloomberg, CBS News và AP xác nhận hôm 29/7. FSB cáo buộc Telegram không gỡ bỏ các kênh, nhóm chat và bot bị cho là liên quan tới tình báo Ukraine cùng các tổ chức khủng bố, cực đoan. Nếu bị kết tội, Durov có thể đối mặt án tù chung thân tại Nga, dù ông mang quốc tịch Pháp và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất nên khó bị dẫn độ.

Tính tới thời điểm hiện tại, cả Apple lẫn Telegram đều chưa phản hồi các yêu cầu bình luận.