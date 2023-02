Tesla, BYD hãy dè chừng: Ông lớn ngành xe Trung Quốc chuẩn bị tung loạt siêu phẩm giành lại thị phần, thiết kế đẹp như Porsche, thông số gây ấn tượng mạnh

Nhà sản xuất ô tô Trung Quốc Geely mới đây đã tiết lộ một dòng ô tô điện cao cấp mới trong nỗ lực giành lại thị phần đã mất vào tay các ông lớn Tesla và BYD.



Geely, một trong những nhà sản xuất ô tô tư nhân lớn nhất Trung Quốc, đã có một loạt thương hiệu xe điện bao gồm cả dòng cao cấp chạy điện Zeekr ra mắt vào năm 2021. Zeekr đã có một khởi đầu thuận lợi khi bán được hơn 70.000 chiếc vào năm 2022 khi về cơ bản chỉ cung cấp mô hình 001. Zeekr đang lên kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng tại Mỹ vào cuối năm nay.

Dòng xe mới có tên gọi Galaxy sẽ bao gồm 7 mẫu xe, sẽ được đưa ta thị trường trong vòng 2 năm tới với mẫu SUV Galaxy L7 đầu tiên.

Galaxy L7 là một chiếc SUV hybrid, đã bắt đầu nhận đặt cọc và sẽ giao đến khách hàng kể từ quý 2/2023. Chiếc xe thứ 2 của dòng Galaxy – chiếc sedan có tên L6 sẽ bắt đầu được giao hàng vào quý 2 năm nay.

Ông Jerry Gan, Giám đốc điều hành của Geely Auto, cũng thông báo rằng Galaxy sẽ có hai dòng mô hình - L cho xe hybrid và E cho dòng xe điện thuần túy. Chiếc xe đầu tiên của dòng E sẽ có tên E8 và sẽ giao hàng vào quý 4 năm 2023.

Với chiếc Galaxy L7, Geely nhấn mạnh rằng họ tập trung vào sự an toàn và phạm vi hành trình của chiếc xe này. Nó sử dụng hệ thống an toàn pin Aegis, cùng với hệ thống quản lý pin BMS 3.0 bổ sung tám lớp bảo vệ để đảm bảo an toàn cho pin. L7 là mẫu SUV có kích thước gần bằng BYD Song Plus hay Honda CR-V. Kích thước lần lượt là 4700mm x 1905mm x 1685mm và chiều dài cơ sở là 2785mm.

Tốc độ tối đa của xe là 200km/h, nó có thể tăng tốc 0-100km/h trong 6,9 giây và theo Jerry Gan, nó có khả năng tăng tốc tốt hơn 20% so với các dòng xe khác cùng loại. Mức tiêu thụ WLTC là 5,2 lít/100 km, và Galaxy L7 có thể chạy với bình xăng đầy và sạc đầy tới 1370 km trong điều kiện CLTC – điều kiện dùng riêng tại thị trường Trung Quốc.

Xe có giá khởi điểm từ 200.000 nhân dân tệ (29.000 USD) và đã bắt đầu nhận cọc từ ngày 23/2.

Theo Bloomberg, Inside EVs