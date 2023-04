Tesla đứng trước nguy cơ bị 'thất sủng' tại thị trường ô tô lớn nhất thế giới, người dân chỉ thích dùng hàng nội địa vì công nghệ đặc biệt này

Zhang Hua đã dành ba tháng để xem xét nửa tá mẫu xe điện trước khi quyết định từ bỏ chiếc Honda Civic đã 8 năm tuổi của mình.

Nhà nghiên cứu tại Đại học Jiao Tong Thượng Hải này đã xem qua các trang web để đánh giá, thử lốp xe tại các phòng trưng bày và đặt câu hỏi chi tiết về giá trị bán lại, các dịch vụ bổ sung và các cải tiến trước khi quyết định mua một chiếc sedan P7 EV do start-up Xpeng sản xuất vào đầu tháng 3.

Cuối cùng điều khiến Zhang mua P7 là hệ thống hỗ trợ người lái EV và các chức năng ra lệnh bằng giọng nói của nó. Anh đã trả 250.000 NDT (36.340 USD) cho chiếc EV của nhà sản xuất ô tô có trụ sở tại Quảng Châu.

Zhang cho biết: “Tôi ưu tiên mức độ thông minh vì đây là kỷ nguyên số hóa, nơi người lái xe và hành khách yêu cầu nhiều hoạt động giải trí trong xe và kết nối kỹ thuật số hơn. Xe điện thông minh do Trung Quốc sản xuất hiện là lựa chọn tốt cho người tiêu dùng trung lưu, bởi vì công nghệ và dịch vụ của họ đáp ứng nhu cầu của chúng tôi”.

Zhang không phải là người duy nhất có suy nghĩ như vậy. Gần đây, hàng chục nghìn người mua xe Trung Quốc đã đổ xô đến các showroom của BYD, Nio, Xpeng, Li Auto và một số nhà sản xuất xe điện có trụ sở tại Trung Quốc, đánh bật Tesla để trở thành thương hiệu xe điện được ưa chuộng nhất ở Trung Quốc và đẩy nhà sản xuất ô tô Mỹ xuống vị trí thứ 10, theo một cuộc khảo sát được thực hiện bởi JD Power và Đại học Tongji của Thượng Hải vào tháng 12 năm ngoái.

Top 10 xe điện thông minh tại Trung Quốc.

Quan tâm đến công nghệ mới, hiểu được tiếng địa phương

Người mua EV Trung Quốc đặc biệt bị thu hút bởi buồng lái kỹ thuật số, hệ thống giải trí trên xe và khả năng hệ thống nhận dạng giọng nói nhận ra các giọng địa phương khác nhau.

“Kết luận của chúng tôi là người tiêu dùng Trung Quốc quan tâm nhiều hơn đến các công nghệ mới có thể mang lại sự thoải mái và giải trí cho họ”, Jeff Cai, cố vấn trưởng của bộ phận thực hành sản phẩm ô tô JD Power China, người đã kết luận rằng 10 ô tô hàng đầu trong danh sách hiểu ít nhất 87% mệnh lệnh bằng giọng nói của người tiêu dùng Trung Quốc.

“Ví dụ, họ thích các chức năng ra lệnh bằng giọng nói mạnh mẽ, điều này rất khác với các tài xế phương Tây. Một số nhà lắp ráp ô tô thông minh của Trung Quốc đã tỏ ra vượt trội so với các đối thủ toàn cầu về phát triển buồng lái kỹ thuật số”.

Tesla cung cấp công nghệ nhận dạng giọng nói cho người dùng Trung Quốc nhưng hệ thống này không hoạt động tốt trong môi trường ồn ào, khảo sát của JD Power và Đại học Tongji cho biết. Hơn nữa, Model 3 của Tesla không lọt vào top 10.

Tuy nhiên, Tesla thực tế vẫn rất phổ biến. Năm ngoái, hãng đã giao hơn 710.000 chiếc Model 3 và Model Y cho khách hàng ở đại lục, tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Để so sánh, Li Auto có trụ sở tại Bắc Kinh, đối thủ gần nhất của Tesla, chỉ bàn giao 133.246 chiếc cho khách hàng vào năm ngoái, nhưng mức tăng 47% so với cùng kỳ năm ngoái đối với nhà sản xuất ô tô Trung Quốc.

Stephen Dyer, đồng lãnh đạo Greater China và người đứng đầu hoạt động nghiên cứu ô tô châu Á tại công ty tư vấn toàn cầu AlixPartners cho rằng: “Các nhà sản xuất ô tô nước ngoài đã có một khởi đầu thuận lợi với một số công nghệ này. Tuy nhiên, các đối thủ Trung Quốc đang nhanh chóng bắt kịp và trong nhiều trường hợp, vượt qua các đồng nghiệp nước ngoài của họ”.

Eric Han, quản lý cấp cao của Suolei, một công ty tư vấn ở Thượng Hải, nói rằng: “Chúng không được thiết kế cho người lái và hành khách Trung Quốc, và chúng không phải là phương tiện thông minh hiện đại mà nhiều người tiêu dùng Trung Quốc giàu có mong muốn. Nhưng ô tô vẫn được coi là sản phẩm chất lượng cao và đáng đồng tiền bát gạo ở Trung Quốc, vì thương hiệu Tesla có tính nhận diện cao."

Sản phẩm chỉ dành cho những con đường của Trung Quốc

Trong khi các phiên bản cơ bản của Model 3 và Model Y do Tesla sản xuất tại Thượng Hải có thể đi được quãng đường tương ứng là 556 km và 545 km trong một lần sạc, thì các phiên bản cấp thấp của ET7 của Nio, P7 của Xpeng và L8 của Li Auto có phạm vi di chuyển là 530 km, 480km và 1,315km tương ứng.

Giá bán xe điện Tesla so với các hãng khác

Tầm hoạt động của Tesla so với các hãng khác.

Ngoài ET7, EV thông minh của Trung Quốc được trang bị hệ thống AR và VR để mang đến cho hành khách cái gọi là trải nghiệm nhập vai, điều mà xe Tesla thiếu. Hơn nữa, hệ thống hỗ trợ người lái tiên tiến của Tesla, phần mềm tự lái hoàn toàn (FSD), chưa được chấp thuận sử dụng ở Trung Quốc. Tuy nhiên, những người lái xe Tesla ở Trung Quốc có thể truy cập hệ thống lái tự động, một hệ thống hỗ trợ người lái cho phép phương tiện lái, tăng tốc và phanh tự động trong làn đường của họ.

Xpeng, được hỗ trợ bởi tập đoàn thương mại điện tử khổng lồ Alibaba Group Holding, đã tiết lộ phần mềm điều khiển hướng dẫn (NGP) X tương tự như FSD của Tesla vào cuối tháng Ba. X NGP cho phép xe Xpeng tự động điều hướng trên đường phố ở Trung Quốc đại lục.

Hãng truyền thông Trung Quốc Caixin cho biết hôm 1/4 rằng Tesla có kế hoạch sớm thử nghiệm phần mềm FSD của họ trên các con đường ở Trung Quốc, nhưng không nói rõ liệu nhà sản xuất ô tô Mỹ có tung ra nó tại thị trường xe điện lớn nhất thế giới hay không.

Tesla cho biết sẽ tiếp tục đổi mới để thúc đẩy sự phổ biến của những chiếc xe sản xuất trong nước. Tesla Trung Quốc nói: “Chúng tôi sẽ gắn bó với sự đổi mới để thúc đẩy phổ biến sản phẩm, sử dụng công nghệ để tăng năng suất và dựa vào trí thông minh để dẫn dắt thay đổi lối sống”.

Tham khảo: SCMP