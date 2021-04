Tesla Model S gây tai nạn khiến 2 người chết, Elon Musk tuyên bố xanh rờn: "Tesla an toàn gấp 10 lần xe thông thường"

Tesla vừa công bố một báo cáo cho thấy xe Tesla với chế độ Autopilot an toàn hơn gấp gần 10 lần so với xe thông thường, giảm đến gần 90% nguy cơ khiến xe gây tai nạn. Trong khi đó, khi người lái không kích hoạt Autopilot, các tính năng an toàn chủ động trên Tesla cũng giúp giảm nguy cơ tai nạn đến 5 lần so với mức trung bình tại Mỹ. Nếu không sử dụng tất cả tính năng trên, tại nạn trên xe Tesla thấp hơn một nửa so với mức trung bình tại Mỹ.

Báo cáo của Tesla được đưa ra trong bối cảnh một vụ tai nạn khiến 2 người thiệt mạng vừa xảy ra tại Houston, Texas. 2 nạn nhân là đàn ông, 59 và 69 tuổi, sử dụng một chiếc Tesla Model S đời 2019. Báo cáo từ cảnh sát cho biết, không ai ngồi sau vô lăng lúc tai nạn xảy ra, trong đó một người ngồi ghế hành khách phía trước còn một người ngồi ghế sau.

Cảnh sát vẫn đang điều tra vụ việc. Khi tai nạn xảy ra, chiếc xe đã đâm vào một gốc cây và bốc cháy. Sau vụ việc, người ta đang yêu cầu cơ quan chức năng giám sát chặt chẽ hơn tính năng tự lái của xe điện Tesla. Công ty này đang chuẩn bị bổ sung "nút tải xuống" cho phần mềm "tự lái hoàn toàn" đang ở phiên bản beta của hãng. Họ cũng nhận nhiều chỉ trích khi cho phép các tài xế chưa qua đào tạo thử nghiệm phần mềm này.

Khi quảng bá các tính năng như Autopilot hay Full Self-Driving, Tesla đã nói rõ người lái vẫn bắt buộc phải ngồi sau vô lăng. Full Self-Driving chỉ được được triển khai chính thức, không cần người lái khi Tesla xác định nó đủ an toàn và các quy định cho phép.

"Trong quý I, chúng tôi xác nhận chỉ có một tai nạn cho mỗi 4,19 triệu dặm người dùng lái xe Tesla, sử dụng chế độ Autopilot. Với những người không sử dụng chế độ Autopilot nhưng vẫn kích hoạt các tính năng an toàn, chúng tôi ghi nhận 1 tai nạn cho mỗi 2,05 triệu dặm", Tesla viết trong một bài đăng trên website.

"Với những người lái xe không kích hoạt Autopilot cũng như các tính năng an toàn khác, chúng tôi ghi nhận 1 tai nạn cho mỗi 978.000 dặm di chuyển". Để so sánh, số liệu từ Uỷ ban An toàn Giao thông quốc gia Mỹ, tỷ lệ tai nạn trung bình tại quốc gia này là 1 vụ cho mỗi 484.000 dặm di chuyển".

Thông tin này sau đó được CEO Elon Musk chia sẻ trên trang Twitter cá nhân kèm nhận xét: "Xe Tesla với chế độ Autopilot giảm nguy cơ tai nạn đến 10 lần so với các phương tiện thông thường".

Theo Reuters, UỶ ban An toàn Quốc gia Mỹ ghi nhận 27 trường hợp tai nạn liên quan đến xe Tesla trong tháng 3/2021.

Tesla Model 3 – mẫu xe điện bán chạy nhất của hãng đã 3 năm liền nhận giải thưởng Top Safety Pick+ từ tổ chức bảo hiểm IIHS ở phân khúc xe sang cỡ trung. Giải thưởng này đánh giá dựa trên các tính năng giảm thiểu và tránh va chạm vật lý bao gồm cấu trúc của xe, các biện pháp phòng ngừa thương tích cho người lái xe/người đi bộ, chất lượng đèn pha vv…

Tham khảo nguồn: The Driven