Tesla Model Y 2025 ra mắt: Xe điện bán chạy nhất thế giới nhanh hơn, tương lai hơn và đắt hơn

Sau thời gian dài chờ đợi, Tesla đã chính thức cho ra mắt chiếc Model Y “Juniper” được thiết kế lại. Chiếc xe điện bán chạy nhất thế giới sở hữu hàng loạt nâng cấp, từ kiểu dáng và nội thất hiện đại, tích hợp nhiều công nghệ hơn. Model Y 2025 cũng nhanh hơn, êm hơn, mượt mà hơn và phạm vi hoạt động lớn hơn bản tiền nhiệm.

Về kiểu dáng, điểm nổi bật của xe là phần mũi được thiết kế lại với đèn pha chia đôi và thanh LED lấy cảm hứng từ mẫu Cybertruck. Model Y cũng loại bỏ biểu tượng Tesla trên nắp capo giống Cybertruck.

Phía sau, cụm đèn được hoàn thiện bằng màu tối theo chủ đề khoa học viễn tưởng. Đuôi xe cũng được làm gọn hơn, điểm nhấn là bộ khuếch tán lớn hơn.

Trong khi Tesla tuyên bố ngoại thất của xe được thiết kế lại hoàn toàn thì cấu trúc chung có vẻ không thay đổi. Chiều dài tổng thể được tăng thêm 41 mm, lên 4.792 mm, trang bị một bộ bánh 20 inch mới. Ngoài ra, Model Y cũng bổ sung màu xanh nhạt có tên Glacier Blue, thay thế cho màu kim loại Deep Blue.

Bên trong, Model Y vẫn giữ lại thiết kế tối giản quen thuộc nhưng đã có nhiều cải tiến. Màn hình thông tin giải trí tăng từ 15 lên 15,4 inch, thêm màn hình 8 inch cho hành khách phía sau. Thiết kế ghế và bọc ghế mới được cho mang lại sự thoải mái hơn cho người ngồi, bổ sung chức năng thông gió ở ghế trước và ghế sau chỉnh điện, có thể gập phẳng.

Bảng điều khiển và tấm ốp cửa cũng được làm lại với dải đèn chiếu sáng xung quanh mới, lớp hoàn thiện mềm mại và lớp chèn da lộn. Hệ thống âm thanh cũng được làm mới với chất lượng âm thanh tốt hơn.

Tesla tuyên bố Model Y mới yên tĩnh và tinh tế hơn nhờ các tinh chỉnh khí động học, kính cách câp mới, hệ thống treo được chỉnh lại và lốp xe được tối ưu hoá tiếng ồn. Thiết kế khung gầm được sửa đổi cũng cho phép hệ thống lái phản hồi tốt hơn. Tất nhiên, model này cũng cung cấp tuỳ chọn hệ thống tự lái hoàn toàn của Tesla.

Tesla Model Y 2025 trước mắt sẽ có 2 phiên bản là RWD và Long Range AWD. Tesla chưa công bố dung lượng pin nhưng phạm vi hoạt động ước tính là 466 km và 551 km, cao hơn lần lượt 11 và 18 km so với phiên bản cũ. Tốc độ sạc vẫn không đổi ở mức 250 kW, cho phép xe chạy 266 km sau khi sạc 15 phút.

Thông tin về công suất động cơ cũng chưa được công bố nhưng cả 2 phiên bản đều nhanh hơn so với trước đây. Tesla Model Y RWD có thể chạy nước rút 0-100 km/h trong 5,9 giây, nhanh hơn 1 giây so với thế hệ trước. Trong khi đó, bản Long Range AEED được trang bị Acceleration Boost, tăng tốc 0-100 km/h trong 4,3 giây, nhỉnh hơn 0,1 giây so với thế hệ trước.

Để so sánh, Model Y AWD thê hệ trước tăng tốc đến 100 km/h trong 5 giây khi không có chế độ tăng tốc và tăng lên thành 4,4 giây khi có chế độ này. Tốc độ tối đa được giới hạn điện tử của xe là 201 km/h.

Phiên bản Model Y Performance dự kiến ra mắt sau với động cơ không dưới 510 mã lực.

Tesla Model Y mới đã được cập nhật trên website của hãng tại nhiều thị trường thuộc khu vực châu Á – Thái Bình Dương với lịch giao hàng dự kiến bắt đầu từ tháng 4 hoặc 5/2025.

Tại úc, bản RWD có giá tương đương 39.300 USD trong khi bản Long Range AWD có giá 45.500 USD, tăng lần lượt 4.600 USD và 2.200 USD so với thế hệ trước.