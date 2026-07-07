Tesla tăng tốc ngoài dự đoán: 480.126 xe giao trong quý II và tham vọng AI trị giá hàng tỷ USD

Sau nhiều quý đối mặt với áp lực suy giảm doanh số và những tranh cãi xoay quanh CEO Elon Musk, Tesla vừa tạo nên bất ngờ lớn khi công bố lượng xe giao trong quý II đạt mức cao kỷ lục.

Kết quả này không chỉ vượt xa dự báo của Phố Wall mà còn làm dấy lên kỳ vọng hãng xe điện lớn nhất thế giới có thể chấm dứt chuỗi hai năm liên tiếp sụt giảm doanh số thường niên.

Tuy nhiên, phía sau những con số tích cực vẫn là hàng loạt thách thức khi Tesla đang chuyển trọng tâm sang trí tuệ nhân tạo, taxi tự lái và các dự án công nghệ đầy tham vọng.

Tesla vượt xa kỳ vọng với hơn 480.000 xe giao trong quý II

Ngày 2/7, Tesla công bố đã giao 480.126 xe trong quý II, thiết lập mức cao nhất từ trước đến nay đối với cùng kỳ. Con số này tăng khoảng 25% so với cùng kỳ năm ngoái và vượt xa dự báo trung bình 402.776 xe của các nhà phân tích do Visible Alpha tổng hợp. Đây được xem là tín hiệu tích cực nhất của Tesla trong nhiều quý trở lại đây, đặc biệt khi thị trường từng lo ngại hãng sẽ tiếp tục đối mặt với năm thứ ba liên tiếp suy giảm doanh số.

Thành tích này cũng góp phần củng cố kỳ vọng rằng năm 2026 có thể đánh dấu sự trở lại của nhà sản xuất xe điện Mỹ sau hai năm liên tiếp tăng trưởng âm. Trong quý II, Tesla sản xuất tổng cộng 451.758 xe, thấp hơn lượng xe giao hơn 28.000 chiếc. Điều này cho thấy hãng đã giải phóng đáng kể lượng xe tồn kho tích lũy từ quý I, góp phần cải thiện hiệu quả hoạt động.

Theo các chuyên gia, động lực quan trọng nhất đến từ sự phục hồi mạnh của thị trường châu Âu. Giá nhiên liệu tăng cao, các chương trình ưu đãi của chính phủ dành cho xe điện. Tốc độ điện khí hóa nhanh của các đội xe doanh nghiệp cùng việc phản ứng tiêu cực của người tiêu dùng đối với các quan điểm của CEO Elon Musk dần lắng xuống đã tạo điều kiện để Tesla lấy lại đà tăng trưởng tại khu vực này.

Seth Goldstein, nhà phân tích cổ phiếu cấp cao của Morningstar, nhận định châu Âu hiện là động lực chính thúc đẩy Tesla. Theo ông, doanh số tại Mỹ vẫn tiếp tục suy giảm, dù mức giảm thấp hơn so với toàn bộ thị trường xe điện Mỹ. Trong khi đó, Trung Quốc vẫn duy trì được mức tăng trưởng khiêm tốn.

Trước thời điểm báo cáo được công bố, Goldstein từng dự đoán Tesla sẽ ghi nhận năm thứ ba liên tiếp giảm doanh số. Tuy nhiên, sau kết quả vượt kỳ vọng, ông cho rằng khả năng doanh số cả năm tiếp tục suy giảm hiện không còn cao. Sự cải thiện về doanh số cũng được hỗ trợ nhờ chiến lược sản phẩm của Tesla.

Năm ngoái, hãng đã tung ra các phiên bản giá thấp hơn của Model 3 và Model Y, đồng thời triển khai nhiều chương trình ưu đãi và hỗ trợ tài chính nhằm kích cầu. Theo Sam Fiorani, Phó Chủ tịch AutoForecast Solutions, chính sách giá và sản phẩm đang giúp khách hàng vượt qua những tranh cãi liên quan đến hình ảnh cá nhân của Elon Musk để tập trung nhiều hơn vào giá trị của sản phẩm.

Tuy vậy, bức tranh kinh doanh của Tesla vẫn chưa hoàn toàn thuận lợi. Thị trường Mỹ, vốn là thị trường lớn nhất của hãng, tiếp tục chịu áp lực sau khi các khoản tín dụng thuế dành cho xe điện bị bãi bỏ từ cuối năm ngoái. Theo Sam Fiorani, vẫn có cơ sở để lạc quan về tăng trưởng trong năm nay, nhưng sự lạc quan đó cần đi kèm sự thận trọng. Dmitriy Pozdnyakov, nhà phân tích cấp cao của Freedom Broker, ước tính doanh số Tesla tại Mỹ có thể đã giảm ít nhất 10% trong quý II.

Việc các chính sách ưu đãi không còn được áp dụng tiếp tục ảnh hưởng đến quyết định mua xe của người tiêu dùng. Ngược lại, tại Trung Quốc, doanh số xe điện do Tesla sản xuất vẫn ghi nhận tăng trưởng nhờ phiên bản nâng cấp của Model Y, bất chấp sự cạnh tranh gay gắt từ BYD cùng nhiều hãng xe nội địa khác.

Tesla cũng vừa giới thiệu phiên bản Model Y sáu chỗ ngồi tại Mỹ. Mẫu SUV ba hàng ghế với trục cơ sở kéo dài, có tên Model YL, từng góp phần thúc đẩy doanh số tại Trung Quốc và hiện được kỳ vọng sẽ giúp kích thích nhu cầu tại thị trường Mỹ.

Đặt cược vào AI, Cybercab và robot Optimus, Tesla bước vào giai đoạn đầu tư lớn nhất lịch sử

Bên cạnh kết quả kinh doanh khả quan từ mảng ô tô, Tesla đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ khi mở rộng trọng tâm sang trí tuệ nhân tạo và xe tự lái. Hiện giá trị vốn hóa của Tesla vào khoảng 1,6 nghìn tỷ USD. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư cho rằng mức định giá này ngày càng phụ thuộc vào khả năng hiện thực hóa các dự án AI và công nghệ tự hành hơn là hoạt động sản xuất ô tô truyền thống.

Mặc dù lượng xe giao vượt kỳ vọng, cổ phiếu Tesla vẫn giảm khoảng 7% trong phiên giao dịch giữa ngày. Theo các chuyên gia, nguyên nhân là bởi tâm lý lạc quan đã được phản ánh vào giá cổ phiếu sau khi mã này tăng khoảng 12% chỉ trong đầu tuần. Trong thời gian tới, Tesla dự kiến sẽ tăng mạnh đầu tư cho hạ tầng công nghệ.

Theo kế hoạch, chi phí đầu tư vốn của công ty trong năm 2026 sẽ vượt 25 tỷ USD, gần gấp ba lần mức 8,5 tỷ USD của năm trước. Nguồn vốn này sẽ được phân bổ cho việc mở rộng hạ tầng trí tuệ nhân tạo, sản xuất pin, phát triển Cybercab và robot hình người Optimus. Cybercab là mẫu xe tự lái chuyên dụng không có vô lăng cũng như bàn đạp điều khiển.

Tesla dự kiến sẽ đẩy mạnh sản xuất mẫu xe này vào cuối năm nay, xem đây là một trong những sản phẩm chiến lược của hãng trong kỷ nguyên xe tự hành. Song song với đó, Tesla tiếp tục mở rộng hệ thống taxi tự lái. Sau khi triển khai dịch vụ thương mại giới hạn tại Austin vào tháng 6, Elon Musk cho biết công ty sẽ nhanh chóng mở rộng quy mô dịch vụ trong năm 2026.

Tesla cũng đang tiếp tục triển khai phần mềm hỗ trợ lái xe tự động hoàn toàn (FSD) tại châu Âu. Dù hiện mới được cung cấp tại một số quốc gia, nhiều nhà phân tích kỳ vọng phạm vi triển khai sẽ được mở rộng trong những tháng tới, qua đó tạo thêm động lực cho nhu cầu mua xe. Theo David Wagner, Giám đốc bộ phận cổ phiếu tại Aptus Capital Advisors, đồng thời là cổ đông của Tesla, thị trường vẫn đang trong trạng thái chờ đợi.

Ông cho rằng các nhà đầu tư rất hào hứng trước dấu hiệu phục hồi của hoạt động kinh doanh. Nhưng các quỹ đầu tư lớn vẫn muốn chứng kiến việc Tesla thực sự hiện thực hóa các cam kết về trí tuệ nhân tạo, taxi tự lái và công nghệ xe tự hành trước khi đánh giá lại giá trị doanh nghiệp. Tesla dự kiến sẽ công bố báo cáo tài chính quý II vào ngày 22/7 sau khi thị trường chứng khoán đóng cửa.

Đây sẽ là thời điểm quan trọng để giới đầu tư đánh giá liệu mức tăng trưởng về lượng xe giao có thực sự chuyển hóa thành kết quả tài chính tích cực hay không. Trong khi đó, thị trường xe điện cũng chứng kiến diễn biến đáng chú ý khi Rivian, đối thủ nhỏ hơn của Tesla, đồng thời công bố kết quả giao xe quý II vượt kỳ vọng và nâng dự báo lượng xe giao cả năm.

Những diễn biến này cho thấy cuộc cạnh tranh trên thị trường xe điện toàn cầu đang bước sang giai đoạn mới. Với Tesla, kết quả giao hơn 480.000 xe trong quý II là tín hiệu tích cực, nhưng để duy trì đà tăng trưởng dài hạn, hãng vẫn cần chứng minh rằng các khoản đầu tư hàng chục tỷ USD vào AI, Cybercab, robot Optimus và công nghệ xe tự hành có thể mang lại lợi nhuận thực sự trong những năm tới.

*Nguồn: Reuters Automotive & EV