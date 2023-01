Tết đến 'xuống độ' cho... xế cưng

Đăng kiểm đang siết lại quy trình kiểm định phương tiện. Những xe bị thay đổi ngoại hình nguyên thủy sẽ bị từ chối đăng kiểm - Ảnh: T.T.D.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ tại các cửa hàng chăm sóc xe hơi trên tuyến đường Lý Thái Tổ (quận 10), An Dương Vương (quận 5), Điện Biên Phủ (quận 3)... cho thấy phần lớn chủ xe tìm tới gỡ độ xe trước khi đi đăng kiểm nhiều hơn.

Loay hoay đi gỡ hàng độ

Sử dụng chiếc Chervolet Cruze đời 2012, anh Phạm Công Khiêm (quận Bình Thạnh) cho biết cách đây hai năm đã lên đời dàn đèn dạng bi-LED để có ánh sáng tốt hơn thay đèn nguyên bản dạng xenon. Ngoài ra, anh còn độ thêm ống pô xe, lắp thêm cánh gió sau...

Tuy nhiên, các trung tâm đăng kiểm siết quy định đăng kiểm, những chủ xe trong hội nhóm độ xe cùng anh Khiêm đã bị trượt đăng kiểm cách đây vài ngày. Do xe cũng đã sắp hết hạn đăng kiểm, không còn cách nào khác, anh Khiêm phải xuống độ cho "xế cưng" trước khi đưa đi đăng kiểm để có xe đưa gia đình về quê đón Tết.

Theo đó, anh Khiêm đã chi hơn 5 triệu đồng để thuê thợ gỡ phụ kiện, lắp đặt lại đèn nguyên bản, bỏ cánh gió sau.

"Giờ gỡ ra rồi tôi cũng không mặn mà độ lại để đi chơi Tết nữa. Xe đời mới vẫn dùng loại bóng đèn bi- Led này, tại sao xe cũ lắp đặt thêm lại không được đăng kiểm" - anh Khiêm nói và cho biết sau khi đạt đăng kiểm sẽ lắp lại bộ đèn cho sáng hơn.

Ghi nhận cho thấy nhiều ô tô đã được độ quá tay, chủ xe phải chấp nhận mượn, thuê lại các chi tiết, bộ phận nguyên bản, hàng "zin" để lắp cho xe.

Ngoài ra, những trường hợp ô tô thay đổi hệ thống đèn chiếu sáng, gắn thêm cản trước và sau, giá nóc; thay đổi màu sơn, dán decal đổi màu sơn; thay đổi kết cấu thiết kế; xe bán tải van (5 chỗ) lắp thêm ghế ngồi hay ô tô theo quy định nhưng không lắp thiết bị giám sát hành trình... sẽ gặp khó khi đăng kiểm.

Ông Nguyễn Tuấn Cường, chủ một gara xe trên đường Lý Thái Tổ (quận 10), cho rằng vấn đề đăng kiểm khó khăn khiến nhiều người dân cũng ngại nâng cấp xe đón Tết.

Với các xe vốn đã độ đèn gầm, bodykit, cánh gió sau, kích thước mâm xe..., chủ xe đều yêu cầu tháo dỡ để lắp lại chi tiết nguyên bản. Tùy theo số lượng chi tiết, linh kiện và độ phức tạp khi tháo lắp, garage sẽ tính chi phí khoảng 500.000 - 1,5 triệu đồng/chiếc.

"Tùy theo giá phụ kiện, trung bình thường rơi vào 1,2 - 3 triệu đồng/xe. Trong khi đó, một số dịch vụ thường "hot" mọi năm như nâng đèn led xe để sáng xa hơn, nâng cấp thêm bệ bước lên xuống hay thêm hai thanh giá trên nóc xe để phục vụ chở, buộc đồ đi du lịch, du xuân đều ít khách độ thêm vì ngại phiền toái khi đăng kiểm", ông Cường cho biết.

Nhiều gara tân trang xe dịp Tết than khó khi sức chi tiền "spa" xế cưng của khách hàng giảm sút mạnh - Ảnh: NHẬT XUÂN

Tân trang xe ngóng khách

Trong khi đó, việc đưa xe đến garage để dặm vá, tút làm đẹp vẫn thường sôi động vào thời điểm cuối năm lại trở nên vắng vẻ trong năm nay. Ghi nhận của chúng tôi cho thấy đến thời điểm này hầu hết các gara chỉ lác đác vài ba ô tô, nhiều thợ sửa ngồi tụm lại tán gẫu giết thời gian.

Ông Lê Văn Nhật, chủ một gara xe trên đường An Dương Vương (quận 5) - cho biết dù lượng khách tới tân trang xe có tăng so với ngày thường nhưng so với Tết các năm trước thì mới chỉ bằng 50%. "Trước đây, dịp Tết cửa hàng chúng tôi nhận 20 - 30 xe mỗi ngày nhưng nay chỉ có khoảng 10 xe/ngày", ông Nhật nói.

Theo anh Minh - nhân viên một gara khác tại khu vực này, thay vì mạnh tay chi một lúc vài chục đến cả trăm triệu đồng để bọc lại ghế da, thay thế màn hình Android, nâng cấp camera tích hợp cùng các thiết bị giải trí thông minh như âm thanh..., nhiều khách đưa xe đến để làm những dịch vụ thực sự cần thiết như sơn sửa, vệ sinh...

Nhiều chủ kinh doanh dịch vụ này cho biết không chỉ lượng khách giảm 50 - 60% mà mức chi tiêu cũng giảm sâu. Ông Nguyễn Tuấn Cường, chủ một gara xe trên đường Lý Thái Tổ (quận 10), chia sẻ lượng khách sụt giảm nghiêm trọng.

"Tầm này mọi năm, ai có xe cũng đi "spa", nhưng năm nay lượng khách giảm đáng kể, phần đông khách tới cũng có nhu cầu cơ bản như nâng cấp độ an toàn cho xe, thay dầu, nhớt...", ông Cường cho biết thêm.

Ông Lê Thanh Long, đại diện một gara xe trên đường An Dương Vương (quận 5), cho biết nhu cầu làm đẹp "xế cưng" sụt giảm mạnh phần lớn do ảnh hưởng kinh tế khó khăn chung. Bên cạnh đó, vấn đề đăng kiểm khó khăn cũng khiến cho dịch vụ tân trang xe "đói việc".

Tuy nhiên, nhiều chủ tiệm ô tô vẫn kỳ vọng lượng khách sẽ tăng mạnh sau một tuần nữa bởi nhu cầu đi lại, du lịch của người dân vẫn cao. "Bảo dưỡng ô tô rất quan trọng, nhiều khách hàng về quê ở các tỉnh trong dịp Tết sẽ đưa xe đi kiểm tra lốp hoặc thay lốp mới để an toàn trên chặng đường về xa" - ông Phan Thanh Long, chủ gara Thanh Long (TP Thủ Đức), nói.