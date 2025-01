“Tết nay phải khác” với Top 5 trải nghiệm không thể bỏ lỡ tại Sơn Tiên

Khi vừa ra mắt, Sơn Tiên Amazing World đã gây ấn tượng mạnh mẽ với 6 kỷ lục lớn nhất Việt Nam được xác lập, nâng tổng số kỷ lục của Thành phố du lịch Sơn Tiên lên con số 11, đưa Sơn Tiên trở thành khu du lịch có nhiều kỷ lục bậc nhất Việt Nam. Dưới đây là top 5 những trải nghiệm không thể bỏ lỡ khi đến Sơn Tiên Amazing World.

Đua xe địa hình giữa rừng nguyên sinh

Với hệ thống đường đua địa hình trong rừng nguyên sinh lần đầu xuất hiện tại Đồng Nai, Sơn Tiên mang đến trải nghiệm chưa từng có cho du khách. Giữa rừng nguyên sinh xanh mướt, kết hợp với địa hình có những khúc cua, nhiều thách thức; với ba cấp độ để các "tay đua" có thể lựa chọn (110cc, 125cc, và 165cc) sẵn sàng chinh phục mọi thử thách.

Kết hợp với đầy đủ trang bị bảo hộ và hướng dẫn an toàn trước quá trình tham gia, tất cả làm thành hành trình vượt qua giới hạn bản thân, hòa mình vào thiên nhiên hoang dã.

Trải nghiệm xe tăng thiết giáp

50 chiếc xe tăng thiết giáp tải trọng từ 5 - 15 tấn, băng qua các địa hình đầm lầy của rừng rậm nhiệt đới Amazing Amazon, đưa du khách hoá thân thành những "chiến sĩ du kích" tham gia vào những "trận chiến địa hình" đầy hấp dẫn. Giữa rừng nhiệt đới Amazing Amazon, "cưỡi" một chiếc tăng thiết giáp oai phong xuất hiện, là cảm giác cool ngầu thế nào?

Trong năm mới 2025, Sơn Tiên sẽ cho ra mắt thêm tour thực cảnh "Trận địa chiến tăng thiết giáp Amazing Amazon". Tái hiện sống động bối cảnh chiến trường đạn bom đầy kịch tính, dẫn dắt du khách đi từ bối cảnh hoang tàn đến những đấu tranh cho một cuộc sống yên bình, hạnh phúc; chắc chắn để lại dấu ấn khó quên đối với bất kỳ ai yêu thích và muốn tìm hiểu lịch sử một cách sống động.

Trải nghiệm Xe tăng thiết giáp

Chìm đắm trong khu vui chơi trò chơi liên hoàn: "Hành tinh lạ của các thiên tài" tại " vũ trụ Sơn Tiên Đại Cung Phượng Hoàng Thiêng.

Nếu bạn đam mê công nghệ và muốn khám phá những chiều không gian mới lạ, vũ trụ giải trí trong nhà lớn bậc nhất Việt Nam – Sơn Tiên Đại Cung Phượng Hoàng Thiêng chính là lựa chọn không thể bỏ qua. Quảng trường rộng 42.000m², dự kiến xác lập 2 kỷ lục mới. Nổi bật với khu vui chơi trẻ em, trò chơi VR World (hơn 30 máy VR 9D hiện đại), phim 5D sống động. Nơi đây mang đến hàng loạt tựa game đặc sắc như xuyên không trở về kỷ nguyên Jura, tham gia những trận chiến trên không hay trải nghiệm tàu lượn siêu tốc trong không gian ảo.

Bên cạnh đó, cùng các trò chơi liên hoàn: trượt ống, đua xe điện đụng, Trampoline, Zipline và hàng trăm trải nghiệm độc đáo.

VR World - một trò chơi thu hút nằm trong Sơn Tiên Đại Cung Phượng Hoàng Thiêng

Du ngoạn và thưởng thức ẩm thực bên Hồ Thanh Bình

Đối với những ai yêu thích sự yên bình, mong muốn tìm lại sự thư thái và bình yên trong tâm hồn.trải nghiệm trên hồ tại Sơn Tiên Amazing World là lựa chọn hoàn hảo. Tại đây, bạn có thể chèo thuyền, đạp vịt hoặc chỉ đơn giản là thả mình trên những chiếc thuyền gỗ, nhẹ lướt qua mặt hồ yên ả, tận hưởng không khí trong lành. Còn gì tuyệt vời hơn khi vừa thưởng thức ẩm thực đặc sắc bên hồ, vừa ngắm hoàng hôn buông xuống đầy lãng mạn?

Thưởng thức tiệc BBQ thuyền, ngắm hoàng hôn là trải nghiệm đáng nhớ

Hành trình tâm linh tĩnh lặng

Không chỉ nổi bật bởi những trò chơi hiện đại, Sơn Tiên Amazing World còn là nơi du khách tìm đến để lắng đọng tâm hồn qua những hành trình tâm linh.

Khi đặt chân đến Sơn Tiên, du khách sẽ đi qua Phước Thọ Đại Lộc Kiều như một lời chào khởi đầu đầy tốt đẹp "Phước báu, tài lộc và trường thọ" đến với mọi du khách. Tiếp nối là tham quan công trình Lý Ngư Vượt Vũ Môn với màu vàng thau uy hùng, phun ra hai dòng nước hình chữ V dài đến sáu mươi mét. Vào đầu năm mới, khi đi qua những tia nước này, du khách sẽ đón nhận được tài lộc, may mắn suốt cả năm

Hồ Quy Long Thủy Tụ Thiêng có Tượng Phật Bà Quán Thế Âm Bồ Tát Ngự Đỉnh Long Quy Điền – biểu tượng của lòng từ bi và trí tuệ. Đây là một trong những công trình tượng Phật lớn nhất Việt Nam, nơi du khách có thể dâng hương và gửi gắm những lời cầu chúc cho sức khỏe và hạnh phúc.

Không gian thiền tịnh, trang nghiêm của các địa điểm này giúp mọi người cảm nhận được sự kết nối sâu sắc với thiên nhiên và cội nguồn tâm linh.

Lý Ngư Vượt Vũ Môn - Tượng cá chép hoá rồng lớn bậc nhất Việt Nam

Những công trình đẳng cấp khác cùng với các sự kiện tết bùng nổ trải nghiệm

Tại Thành phố Du lịch Sơn Tiên, du khách không chỉ được vui chơi thả ga với các trải nghiệm tại Siêu Công viên Chuyên Đề - Sơn Tiên Amazing World, mà còn có thể trải nghiệm cảm giác đã từ "A" đến "Á" tại Vịnh Kỳ Diệu - The Amazing Bay, hay kết hợp tận hưởng kỳ nghỉ thư giãn tuyệt đối tại Amazing Island Resort và ăn uống tại hệ thống nhà hàng tại Sơn Tiên để tạo thành bộ tứ, đáp ứng tất cả các nhu cầu của khách hàng.

Hứa hẹn đây sẽ là một điểm đến "All in one" hấp dẫn cho kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán 2025 không chỉ cho người dân trong nước mà cả bạn bè quốc tế.

Công viên Chuyên Đề Sơn Tiên Amazing World - Thành phố Du Lịch Sơn Tiên

