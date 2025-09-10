Thaco của tỷ phú Trần Bá Dương muốn hợp tác phát triển đường sắt với công ty con của Hyundai

Chiều 9/9, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc làm việc với Chủ tịch THACO Trần Bá Dương và ông Lee Yong-bae, Tổng Giám đốc Hyundai Rotem.

Tại sự kiện, ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Tập đoàn Thaco đã chia sẻ về dự định đầu tư của THACO trong lĩnh vực đường sắt đô thị cũng như triển vọng hợp tác giữa Thaco và Hyundai Rotem trong lĩnh vực này.

Song song, CEO Lee Yong-bae của Hyundai Rotem cũng nêu những kinh nghiệm và kết quả doanh nghiệp cũng như Hàn Quốc đã đạt được trong lĩnh vực phát triển tàu cao tốc. Theo vị CEO này, Việt Nam có tiềm năng hết sức lớn trong việc phát triển đường sắt cao tốc để tạo sự phát triển vượt bậc trong thời gian tới và bày tỏ sẽ có cơ hội để hợp tác hiệu quả cùng Việt Nam trong lĩnh vực này.

Tiếp đó, Giám đốc Công nghệ Hyundai Rotem đã giới thiệu về sự phát triển của công ty, các thế mạnh và thành quả doanh nghiệp này đã đạt được sau gần 50 năm hoạt động cả về sản xuất tàu cao tốc, đầu máy, toa xe, hệ thống tín hiệu, dịch vụ bảo trì.

"Hyundai Rotem bày tỏ mong muốn được tham gia phát triển hệ thống đường sắt tốc độ cao tại Việt Nam thông qua chuyển giao công nghệ sản xuất tàu cao tốc, vận hành tiết kiệm với gói giải pháp toàn diện cả về đào tạo nguồn nhân lực, nội địa hóa sản xuất tại Việt Nam; bảo trì, bảo dưỡng trong quá trình vận hành", đại diện Hyundai cho biết.

Phía Hyundai Rotem và Thaco đã trả lời và chi tiết các câu hỏi của Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc về kết quả sản xuất thực tế của Hyundai Rotem trong lĩnh vực tàu cao tốc; tốc độ thiết kế tàu; chi phí vận hành; sản xuất linh kiện, phụ tùng để bảo đảm vận hành; hệ thống tín hiệu điều khiển…

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đánh giá cao ý tưởng hợp tác, chuyển giao công nghệ của Hyundai Rotem cho doanh nghiệp Việt trong quá trình công nghiệp hóa ngành đường sắt; cũng như nội địa hóa sản xuất và chủ động vận hành; chi phí bảo dưỡng, vận hành hợp lý…

Thaco hiện là một trong những doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam, hoạt động đa ngành trong lĩnh vực ôtô, nông nghiệp, cơ khí và công nghiệp hỗ trợ. Năm 2024, tập đoàn này nộp ngân sách Nhà nước hơn 23.700 tỷ đồng, tạo việc làm cho trên 60.000 lao động. Thaco chiếm khoảng một phần ba thị phần ôtô trong nước, với doanh số bán đạt 92.000 xe. Hồi đầu năm, Thaco có văn bản gửi Thủ tướng, đề xuất đầu tư trực tiếp vào tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, với tổng vốn khoảng 61,35 tỷ USD.

Trong khi đó, Hyundai Rotem, thành lập năm 1977 và trực thuộc Tập đoàn Hyundai, là doanh nghiệp cơ khí lớn của Hàn Quốc. Công ty hoạt động trong lĩnh vực đường sắt, sản xuất tàu cao tốc, đầu máy, toa xe, hệ thống tín hiệu, cung cấp dịch vụ bảo trì, đồng thời đi đầu trong công nghệ tàu sử dụng năng lượng hydro.



