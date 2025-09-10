Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thaco của tỷ phú Trần Bá Dương muốn hợp tác phát triển đường sắt với công ty con của Hyundai

10-09-2025 - 17:56 PM | Bất động sản

Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Tập đoàn Thaco chia sẻ dự định của doanh nghiệp trong lĩnh vực đường sắt đô thị cùng triển vọng hợp tác với Hyundai Rotem.

Chiều 9/9, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc làm việc với Chủ tịch THACO Trần Bá Dương và ông Lee Yong-bae, Tổng Giám đốc Hyundai Rotem.

Tại sự kiện, ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Tập đoàn Thaco đã chia sẻ về dự định đầu tư của THACO trong lĩnh vực đường sắt đô thị cũng như triển vọng hợp tác giữa Thaco và Hyundai Rotem trong lĩnh vực này.

Thaco của tỷ phú Trần Bá Dương muốn hợp tác phát triển đường sắt với công ty con của Hyundai- Ảnh 1.

Song song, CEO Lee Yong-bae của Hyundai Rotem cũng nêu những kinh nghiệm và kết quả doanh nghiệp cũng như Hàn Quốc đã đạt được trong lĩnh vực phát triển tàu cao tốc. Theo vị CEO này, Việt Nam có tiềm năng hết sức lớn trong việc phát triển đường sắt cao tốc để tạo sự phát triển vượt bậc trong thời gian tới và bày tỏ sẽ có cơ hội để hợp tác hiệu quả cùng Việt Nam trong lĩnh vực này.

Tiếp đó, Giám đốc Công nghệ Hyundai Rotem đã giới thiệu về sự phát triển của công ty, các thế mạnh và thành quả doanh nghiệp này đã đạt được sau gần 50 năm hoạt động cả về sản xuất tàu cao tốc, đầu máy, toa xe, hệ thống tín hiệu, dịch vụ bảo trì.

"Hyundai Rotem bày tỏ mong muốn được tham gia phát triển hệ thống đường sắt tốc độ cao tại Việt Nam thông qua chuyển giao công nghệ sản xuất tàu cao tốc, vận hành tiết kiệm với gói giải pháp toàn diện cả về đào tạo nguồn nhân lực, nội địa hóa sản xuất tại Việt Nam; bảo trì, bảo dưỡng trong quá trình vận hành", đại diện Hyundai cho biết.

Phía Hyundai Rotem và Thaco đã trả lời và chi tiết các câu hỏi của Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc về kết quả sản xuất thực tế của Hyundai Rotem trong lĩnh vực tàu cao tốc; tốc độ thiết kế tàu; chi phí vận hành; sản xuất linh kiện, phụ tùng để bảo đảm vận hành; hệ thống tín hiệu điều khiển…

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đánh giá cao ý tưởng hợp tác, chuyển giao công nghệ của Hyundai Rotem cho doanh nghiệp Việt trong quá trình công nghiệp hóa ngành đường sắt; cũng như nội địa hóa sản xuất và chủ động vận hành; chi phí bảo dưỡng, vận hành hợp lý…

Thaco hiện là một trong những doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam, hoạt động đa ngành trong lĩnh vực ôtô, nông nghiệp, cơ khí và công nghiệp hỗ trợ. Năm 2024, tập đoàn này nộp ngân sách Nhà nước hơn 23.700 tỷ đồng, tạo việc làm cho trên 60.000 lao động. Thaco chiếm khoảng một phần ba thị phần ôtô trong nước, với doanh số bán đạt 92.000 xe. Hồi đầu năm, Thaco có văn bản gửi Thủ tướng, đề xuất đầu tư trực tiếp vào tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, với tổng vốn khoảng 61,35 tỷ USD.

Trong khi đó, Hyundai Rotem, thành lập năm 1977 và trực thuộc Tập đoàn Hyundai, là doanh nghiệp cơ khí lớn của Hàn Quốc. Công ty hoạt động trong lĩnh vực đường sắt, sản xuất tàu cao tốc, đầu máy, toa xe, hệ thống tín hiệu, cung cấp dịch vụ bảo trì, đồng thời đi đầu trong công nghệ tàu sử dụng năng lượng hydro.


Theo Thảo Vân

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tài sản của ông Trịnh Văn Quyết chính thức được gỡ phong tỏa sau hơn 3 năm: Khối tài sản từng lên tới gần 2 tỷ USD nay còn lại bao nhiêu?

Tài sản của ông Trịnh Văn Quyết chính thức được gỡ phong tỏa sau hơn 3 năm: Khối tài sản từng lên tới gần 2 tỷ USD nay còn lại bao nhiêu? Nổi bật

CBRE lên tiếng về việc căn hộ của Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP HCM bị cắt nước 8 tháng

CBRE lên tiếng về việc căn hộ của Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP HCM bị cắt nước 8 tháng Nổi bật

Hưng Yên thúc tiến độ loạt dự án nhà ở thương mại và xã hội

Hưng Yên thúc tiến độ loạt dự án nhà ở thương mại và xã hội

17:56 , 10/09/2025
"Cận cảnh" căn hộ full nội thất giá thấp hơn 25% thị trường của Sunshine Legend City

"Cận cảnh" căn hộ full nội thất giá thấp hơn 25% thị trường của Sunshine Legend City

16:48 , 10/09/2025
Nhà cũ giá rẻ có thật sự hời, những lưu ý không thể bỏ qua trước khi đặt bút ký hợp đồng

Nhà cũ giá rẻ có thật sự hời, những lưu ý không thể bỏ qua trước khi đặt bút ký hợp đồng

16:43 , 10/09/2025
Từng “đình đám” với loạt dự án bất động sản, nay doanh nghiệp này chìm trong thua lỗ, cổ phiếu không đủ mua cốc trà đá

Từng “đình đám” với loạt dự án bất động sản, nay doanh nghiệp này chìm trong thua lỗ, cổ phiếu không đủ mua cốc trà đá

16:43 , 10/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên