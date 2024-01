Thái Bình: Bắt 2 cựu cán bộ ngân hàng tham ô tiền tỷ

Ngày 9/1, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, PC03 Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, khám xét chỗ ở, bắt tạm giam Nguyễn Mạnh Tuế (42 tuổi, nguyên chuyên viên thu giữ tài sản), Phan Văn Dương (32 tuổi, nguyên chuyên viên quản lý khách hàng cá nhân) để điều tra tội Tham ô tài sản quy định tại Khoản 4, Điều 353 Bộ luật Hình sự.





Nguyễn Mạnh Tuế (bên trái) và Phan Văn Dương tại cơ quan điều tra

Theo thông tin ban đầu, vào năm 2018, Nguyễn Mạnh Tuế được Ngân hàng này giao thực hiện thu giữ/nhận bàn giao tài sản bảo đảm và đại diện người có tài sản tham gia việc đấu giá quyền sử dụng đất đối với 13 tài sản bảo đảm tại thôn Chấp Trung 2 (xã Đoan Hùng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) và 9 tài sản bảo đảm tại thôn Đa Phú 1 (xã Thống Nhất, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình).

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Nguyễn Mạnh Tuế đã cùng với Phan Văn Dương giao dịch bán tài sản trên cho 7 người tại tỉnh Thái Bình với tổng số tiền hơn 4,7 tỷ đồng.

Sau đó, Tuế và Dương thông qua đấu giá viên của Công ty CP Đấu giá Thành An (nay là Công ty đấu giá Hợp danh Thành An - PV) làm thủ tục hợp thức hồ sơ đấu giá và chỉ nộp về ngân hàng số tiền hơn 2,9 tỷ đồng.

Số tiền hơn 1,8 tỷ đồng còn lại, sau khi trừ các khoản chi phí phục vụ đấu giá khoảng 80 triệu đồng, Tuế và Dương cùng nhau chiếm đoạt.

Phát hiện sự việc, phía ngân hàng sau đó đã sa thải Tuế, Dương, yêu cầu hai người này nộp lại số tiền đã chiếm hưởng nhưng Tuế, Dương không trả lại. Ngân hàng sau đó đã tố giác vụ việc đến Công an tỉnh Thái Bình.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đang khẩn trương củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.