'Thái Thượng Lão Quân' của Tây du ký: Nghệ sĩ gạo cội, được khán giả tạc tượng

Trong Tây du ký của đạo diễn Dương Khiết, nghệ sĩ Trịnh Dung ghi dấu ấn trong lòng khán giả với vai Thái Thượng Lão Quân. Dù đất diễn không nhiều, song nghệ sĩ Trịnh Dung thể hiện được khí chất của vị tiên ông nghiêm nghị mà bao dung, hiền từ.

Nghệ sĩ lão làng của nền nghệ thuật Trung Quốc

Trịnh Dung sinh năm 1924, là nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng lớn trong nền nghệ thuật Trung Quốc. Ngôi sao gạo cội hoạt động nghệ thuật từ năm 1942, diễn viên kịch nổi tiếng của Nhà hát Nghệ thuật Nhân dân Bắc Kinh và tham gia hàng loạt tác phẩm được công chúng trong nước yêu thích.

Vai diễn truyền hình được biết đến nhiều nhất của ông là Thái Thượng Lão Quân trong Tây du ký 1986. Trong phim, ông ghi dấu ấn trong lòng khán giả với hình ảnh Thái Thượng Lão Quân có gương mặt phúc hậu, râu tóc bạc phơ và sở hữu nhiều phép thần thông.

Nhân vật này có lần sơ ý để Tôn Ngộ Không ăn trộm hết linh đơn, từng nhốt Ngộ Không vào lò bát quái để trừng phạt nhưng cuối cùng vẫn không thể khống chế được “Tề Thiên Đại Thánh”. Các đệ tử của Thái Thượng Lão Quân cũng nhiều lần trốn xuống trần gian gây cản trở hành trình thỉnh kinh của bốn thầy trò Đường Tăng.

Vai diễn Thái Thượng Lão Quân của ông nổi tiếng tới mức có nhiều nơi sử dụng hình ảnh của ông để tạc tượng, treo tranh cúng bái.

Được đồng nghiệp kính nể

Theo Sohu, trong quá trình tham gia Tây du ký , Trịnh Dung khi đó đã là nghệ sĩ "đức cao vọng trọng" trong giới nghệ thuật. Đoàn phim cố ý chuẩn bị trà cho ông, nhưng ông chỉ uống nước sôi để giúp đoàn phim tiết kiệm. Khi có cảnh quay, diễn viên kỳ cựu luôn là người có mặt đầu tiên để chuẩn bị. Thái độ nghiêm túc với nghề, cách sống nghiêm chỉnh của ông khiến nhiều đồng nghiệp nể phục.

Ngoài vai Thái Thượng Lão Quân của Tây du ký , ông từng ghi dấu ấn trên màn ảnh qua các tác phẩm: Lưỡng cung hoàng thái hậu, Đường Minh Hoàng, Chu Ân Lai, Tam quốc diễn nghĩa ( bản 1994)…

Bên cạnh diễn viên, ông còn là thành viên của Hiệp hội nhà viết kịch Trung Quốc, Giám đốc Liên đoàn Văn học và Nghệ thuật Bắc Kinh, thành viên Ủy ban Nghệ thuật của Nhà hát Nghệ thuật Nhân dân Bắc Kinh.

Ông từng là tổ phó của đoàn kịch Quán trà đi biểu diễn tại nước ngoài và thể hiện nhiều vai diễn kinh điển đã đi vào lòng khán giả.

Những ngày cuối đời, nghệ sĩ Trịnh Dung có cuộc sống an yên. Trong các bức ảnh được chụp lại, nghệ sĩ gạo cội dù già yếu đi nhiều song vẫn minh mẫn, tươi tỉnh.

Tháng 12/2022, nam nghệ sĩ qua đời tại Bắc Kinh, hưởng thọ 98 tuổi. Nhà hát Nghệ thuật Nhân dân Bắc Kinh nơi ông gắn bó đã đăng cáo phó. Thời điểm đó, "Tôn Ngộ Không" Lục Tiểu Linh Đồng chia sẻ tin buồn đồng thời nhắc đến bậc tiền bối đáng kính của mình: “Ông ấy mãi mãi là Thái Thượng Lão Quân”.

Nhiều khán giả, người nổi tiếng cũng đăng tải hình ảnh của nam nghệ sĩ, chia sẻ về những vai diễn đáng nhớ của ông và gửi lời tiễn biệt Trịnh Dung.