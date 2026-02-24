Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Uyển Ân hở bạo hết nấc với váy xuyên thấu, 2 mỹ nam Thỏ Ơi!! đọ visual nét căng

24-02-2026 - 22:09 PM | Lifestyle

Thảm đỏ ra mắt bộ phim Nhà Mình Đi Thôi đã diễn ra với màn quy tụ của nhiều sao Vbiz nổi tiếng.

Tối 24/2, buổi họp báo ra mắt Nhà Mình Đi Thôi đã chính thức sáng đèn ở TP.HCM, thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Tránh khỏi đường đua phim Tết, Nhà Mình Đi Thôi dự kiến công chiếu vào mùng 10 Tết, thời điểm hot không kém đối với điện ảnh Việt. Vì vậy, tác phẩm nhận được sự kỳ vọng nhất định từ khán giả đại chúng. Có mặt tại thảm đỏ là sự xuất hiện của nhiều sao Vbiz được yêu thích như NSND Hồng Vân, Uyển Ân, Võ Điền Gia Huy, Trương Quỳnh Anh, Vĩnh Đam, Michelle Lai, Đoàn Thế Vinh, Tín Nguyễn, Hồ Đông Quan...

Dàn cast Nhà Mình Đi Thôi

Uyển Ân chiếm trọn spotlight với sắc vóc ngày càng rạng rỡ, lộng lẫy. Hậu giảm hơn 10kg sau khi đóng máy Nhà Mình Đi Thôi, nữ diễn viên trẻ đã lấy lại được body mảnh mai, thon gọn cùng visual tươi tắn, ngọt ngào. Đặc biệt, cô diện trang phục táo bạo với phần áo trễ vai và váy xuyên thấu gắn đá lấp lánh. Nhờ chất liệu xuyên thấu nên tổng thể trang phục tạo nên hiệu ứng thị giác đố mắt khán giả.

Uyển Ân diện váy xuyên thấu đốt mắt người xem

Quốc Anh gây xao xuyến với diện mạo chuẩn soái ca, trong bộ suit đen lịch lãm, bảnh bao. Anh chàng còn sương sương cách điệu outfit với sơ mi xuyên thấu có thiết kế bèo nhún, tạo điểm nhấn cho bản thân. Qua ống kính cam thường, Quốc Anh ghi điểm 10 với visual nét căng, toát lên vẻ nam tính vô cùng hút mắt.

Quốc Anh gây xao xuyến với ngoại hình bảnh bao, điển trai

Vĩnh Đam, bạn diễn Thỏ Ơi!! của Quốc Anh, cũng góp mặt tại thảm đỏ hôm nay. Anh chàng lựa chọn trang phục casual và trẻ trung hơn với jacket đen và quần âu cùng màu. Vụt sáng nhờ Thỏ Ơi!!, Vĩnh Đam hứa hẹn sẽ trở thành mỹ nam gen Z mới của showbiz Việt.

Vĩnh Đam

Một số ảnh khác tại sự kiện:

Uyển Ân cùng gia đình

NSND Hồng Vân

Trác Thuý Miêu

Trương Quỳnh Anh

Đoàn Thế Vinh

Tín Nguyễn

DJ Mie

Michelle Lai

Hải Nam và Ali Hoàng Dương

Anh Quân - Con Cò Đây

Đạo diễn Trần Đình Hiền

NSƯT Tuyết Thu

Trang Hý

"Ông hoàng nhạc Việt" đình đám phải tạm đóng quán cafe sau nửa tháng khai trương

Theo Bạch Khởi - Ảnh: Viết Thanh - Clip: Team Sự Kiện

Đời sống và Pháp luật

