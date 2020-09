Tham gia ngày hội lớn Cotton Day Vietnam 2020 để gặp các diễn giả hàng đầu thế giới

Ngày hội Cotton Day là sự kiện lớn quan trọng của Hiệp hội Bông Mỹ (CCI), được tổ chức tại nhiều quốc gia Châu Á từ những năm đầu thập niên 90 nhằm tạo không gian giao lưu giữa các doanh nghiệp ngành dệt với các đối tác, nhà cung cấp và chuyên gia ngành bông. Hiệp hội Bông Mỹ (CCI) hiện đang hoạt động ở hơn 50 quốc gia thông qua 20 văn phòng khắp thế giới, đã có 60 năm kinh nghiệm trong việc quảng bá sợi và các sản phẩm bông Mỹ tới các doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Bông Mỹ là một trong những sự lựa chọn có đóng góp rất lớn trong việc đáp ứng nhu cầu mở rộng ngành công nghiệp dệt may Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi để sản xuất và xuất khẩu hàng may mặc. Việt Nam là quốc gia nhập khẩu bông lớn thứ 3 trên thế giới với sản lượng tiêu thụ 1,5 triệu tấn/năm, trong đó có hơn 800 nghìn tấn bông nhập từ Mỹ (chiếm 60% tổng sản lượng nhập khẩu). Lượng bông Việt Nam nhập từ Mỹ chiếm 25% tổng lượng xuất khẩu của Mỹ và là quốc gia nhập bông Mỹ nhiều nhất thế giới.

Năm 2017, Ngày hội Cotton Day lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam với sự phối hợp giữa Hiệp hội Bông Mỹ (CCI) cùng Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS). Đây là dịp để các nhãn hàng, thương hiệu thời trang, các doanh nghiệp trong ngành dệt may giao lưu và tìm kiếm cơ hội hợp tác. Cotton Day Vietnam được tổ chức vào tháng 9 hàng năm, thu hút sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp, đối tác trong ngành thời trang, dệt may Việt Nam. Tuy nhiên, do tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Cotton Day Vietnam 2020 với chủ đề "Dẫn đầu qua thời kì biến động: Đối tác của doanh nghiệp dệt may trong thời kỳ mới" lần đầu tiên được tổ chức dưới hình thức Hội thảo trực tuyến https://cottonusa.6connex.com/event/COTTONUSACottonDay/Vietnam/login vào ngày 22/09/2020 để đảm bảo an toàn cho mọi người. Trong thời kỳ biến động do dịch bệnh COVID-19, chọn những đối tác đáng tin cậy là điều vô cùng cần thiết.

Nếu như những buổi Hội thảo trực tuyến khác chỉ đơn thuần là phần diễn thuyết của các diễn giả qua video call thì Cotton Day Vietnam 2020 sẽ có cả không gian triển lãm ảo, họp trực tuyến được áp dụng hình thức công nghệ thực tế ảo do nhà cung cấp chương trình hàng đầu thế giới 6Connex https://www.6connex.com/ thực hiện. Khi đó, người tham dự dù ở bất kỳ đâu vẫn có cảm giác chân thực như đang tham dự Hội thảo trực tiếp.

Không chỉ tạo dấu ấn với hình thức mới lạ, Cotton Day Vietnam 2020 còn có sự hiện diện của những diễn giả hàng đầu thế giới. Một trong những nhân vật quyền lực nhất được mời đến ngày hội lần này là ông Michael Duke, Cựu Tổng Giám đốc điều hành Walmart - Nhà bán lẻ đồng thời là nhà tuyển dụng lớn nhất thế giới. Với sự lãnh đạo có chiến lược rõ ràng của ông Duke, công ty Walmart đã vượt qua được sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường bán lẻ để phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu, có mặt đến 27 quốc gia, phát triển ở châu Phi, Trung Quốc, Mỹ Latinh và nhiều thị trường khác. Nhờ những thành công tại Walmart, ông Michael Duke đã lọt vào top 10 "Những người quyền lực nhất thế giới 2013" theo số liệu của Forbes.

Bên cạnh đó là sự góp mặt của ông Willis Sparks - Giám đốc Chiến lược toàn cầu và vĩ mô của Tập đoàn Eurasia - Công ty tư vấn rủi ro chính trị lớn nhất thế giới. Ông Sparks được Tập đoàn Eurasia tin tưởng trao quyền lãnh đạo công ty về mặt tư tưởng trong các vấn đề về chính trị quốc tế và chính sách đối ngoại. Trước khi gia nhập Tập đoàn Eurasia vào năm 2005, ông đã làm việc tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, thường xuyên có những bài phát biểu trước các nhà đầu tư, doanh nghiệp Mỹ và nước ngoài, xuất hiện trên nhiều đài truyền hình như BBC, CNN Bloomberg, FOX, Yahoo,...

Ngoài ra, tham gia diễn thuyết trong Hội thảo trực tuyến lần này còn có sự góp mặt của ông Vũ Đức Giang - Chủ tịch Hiệp hội dệt may Việt Nam - người đã có công lớn trong việc đưa nền công nghiệp may mặc Việt Nam vươn ra thế giới và 4 nhà lãnh đạo cấp cao ngành bông Mỹ: ông Ricky Clarke - Chủ tịch Hiệp hội Bông Mỹ (CCI), ông Gary Adams - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Hiệp hội Bông Quốc gia Hoa Kỳ (NCC), ông Hank Reichle - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hiệp hội Bông Mỹ (CCI) và ông Bruce Atherley - Giám đốc Điều hành của Hiệp hội Bông Mỹ (CCI).

Trong sự kiện đặc biệt này, các diễn giả hàng đầu thế giới cùng các nhà lãnh đạo cấp cao của Hội bông Mỹ và Hiệp hội Dệt may Việt Nam sẽ cập nhật những chuyên đề thời sự nóng nhất về ngành bông toàn cầu trong thời kỳ dịch COVID-19, chương trình phát triển bền vững mới nhất của bông Mỹ và các giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp ngành dệt may trong thời kỳ "Bình Thường Mới" hiện nay.