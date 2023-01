Tham vọng đánh bại Google, Meta, Amazon: Microsoft ‘dồn’ 10 tỷ USD đầu tư vào công cụ ‘vô hình’ mới…hóa ra sa thải 10.000 nhân viên vì lý do này?

Giao dịch “chấn động” giới công nghệ

Theo thông tin mới nhất, Microsoft đang đầu tư 10 tỷ USD vào OpenAI - công ty trí tuệ nhân tạo và lên kế hoạch tích hợp siêu AI ChatGPT vào Word, Powerpoint và Outlook. ChatGPT đã thu hút hơn 1 triệu người dùng kể từ khi ra mắt vào tháng 11 năm ngoái và gây tranh luận liệu rằng con người có bị thay thế hay không?

ChatGPT

Trước đây, Microsoft cũng đã đầu tư 1 tỷ USD vào công ty OpenAI để có quyền truy cập vào một số hệ thống trí tuệ nhân tạo tiên tiến và phổ biến nhất. Tập đoàn công nghệ hàng đầu này đang tìm cách tích hợp ChatGPT vào công cụ tìm kiếm Bing của mình. Mục đích là giành trước lợi thế so với Google - dịch vụ tìm kiếm được sử dụng nhiều nhất thế giới, cũng như cạnh tranh với Meta và Amazon để thống trị ngành công nghệ.

Bên cạnh đó, OpenAI cũng cần sự tài trợ và các dịch vụ điện toán đám mây của Microsoft để xử lý khối lượng dữ liệu khổng lồ và chạy các mô hình ngày càng phức tạp. Sự kết hợp này giúp các chương trình như DALL-E có thể cho phép người dùng tạo tác phẩm nghệ thuật chân thực từ các chuỗi văn bản.

DALL-E

Mặc dù Microsoft không cung cấp thông tin chi tiết về khoản đầu tư mới, nhưng một số người trong cuộc cho biết tổng giá trị của khoản đầu tư này là 10 tỷ USD trong nhiều năm. Các cổ phiếu của công ty cũng đã tăng 1% lên 242,58 USD vào thứ hai, 23 tháng 1.

Thỏa thuận này sẽ thúc đẩy nền tảng điện toán đám mây Azure của Microsoft, đồng thời cung cấp các siêu máy tính cho OpenAI để chạy các mô hình AI phức tạp và thúc đẩy nghiên cứu của dự án. Microsoft có kế hoạch sử dụng các nền tảng của OpenAI cho nhiều sản phẩm dành cho người tiêu dùng và doanh nghiệp.

Đồng thời gã khổng lồ công nghệ cũng sẽ phát hành các danh mục sản phẩm mới dựa trên các nền tảng của OpenAI, hai công ty cho biết trong các bài đăng trên blog.

Nhà phân tích Anurag Rana của Bloomberg Intelligence cho biết thỏa thuận giữa OpenAI và Microsoft có thể thúc đẩy sự phát triển của Azure. Đây là chìa khóa đối với Microsoft, thậm chí có thể giúp công ty thu hẹp khoảng cách hơn nữa với AWS - dịch vụ đám mây dẫn đầu thị trường của Amazon.

Theo công bố ngày thứ hai, OpenAI đã lưu ý rằng họ sử dụng dịch vụ điện toán đám mây Azure của Microsoft để đào tạo và thiết lập tất cả các mô hình của mình. Khoản đầu tư của Microsoft sẽ cho phép họ tăng tốc nghiên cứu độc lập và Azure sẽ là nhà cung cấp đám mây độc quyền cho OpenAI, công ty cho biết.

Giống như các khoản đầu tư trước đây của Microsoft vào OpenAI, phần lớn giá trị của thỏa thuận sẽ dưới dạng hình thức Microsoft cung cấp cho OpenAI mã điện toán đám mây Azure phù hợp để chạy các hệ thống AI của họ, người trong cuộc nói.

Thông tin gần đây nhất cũng cho biết, 10 tỷ USD của Microsoft sẽ đổi lấy 49% cổ phần trong công ty OpenAI. Thỏa thuận trên cũng kèm theo điều khoản Microsoft sẽ nhận 75% lợi nhuận của OpenAI cho đến khi công ty trí tuệ nhân tạo này thu hồi toàn bộ vốn đầu tư. Các nhà đầu tư khác sẽ giữ lại 49% cổ phần và OpenAI nắm 2% cổ phần.

Theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp, khoản đầu tư 10 tỷ USD này của Microsoft vào Open AI lớn hơn rất nhiều so với bất kỳ khoản rót vốn nào của Microsoft cho đến nay, bao gồm 5 tỷ USD mà hãng đã chi để mua cổ phiếu AT&T Inc. vào năm 1999 và 1 tỷ USD cổ phần trong Comcast Corp. vào năm 1997.

Đương nhiên số tiền vẫn thấp hơn ba vụ mua lại mà Microsoft đã thực hiện trong những năm gần đây, ví dụ như thương vụ mua lại công ty nhận dạng giọng nói Nuance trị giá khoảng 20 tỷ USD.

Tin tức về khoản đầu tư 10 tỷ USD vào ChatGPT xuất hiện chưa đầy một tuần sau khi Microsoft thông báo sẽ sa thải 10.000 nhân viên do nền kinh tế suy yếu làm giảm nhu cầu phần mềm của người tiêu dùng. Vậy liệu rằng việc sa thải này có liên quan đến khoản đầu tư lớn hay không?. Microsoft chỉ cho biết công ty sẽ tuyển dụng và đầu tư vào những lĩnh vực thực sự cần ưu tiên.

ChatGPT - hắc mã của thời đại mới

OpenAI được thành lập bởi một nhóm chuyên gia trong ngành, trong đó có tỷ phú Elon Musk, CEO Twitter và nhà đầu tư Sam Altman. Một trong những sản phẩm gây “rúng động” thế giới của công ty này là ChatGPT. Công cụ có khả năng viết luận văn, làm thơ và trả lời nhiều câu hỏi phức tạp như người thật.

OpenAI

ChatGPT được ra mắt công chúng từ 30 tháng 11 năm ngoái và được nhiều người trong và ngoài giới công nghệ chú ý. Giới chuyên gia nhận xét rằng những mô hình AI như ChatGPT có thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống con người, từ cách giao tiếp hay tìm kiếm thông tin trên mạng. Công cụ này mang lại cảm giác như người dùng đang nói chuyện với người thật chứ không phải những văn bản lập trình cứng nhắc từ một thứ “vô hình” nói ra.

Khi ChatGPT mới xuất hiện, nhiều người dùng cho rằng công cụ này hoàn toàn có thể thay thế công cụ tìm kiếm của Google. Trước đó, Google không hề để tâm tới các bình luận như vậy và nói rằng ‘không có gì phải lo lắng’.

Tuy nhiên chỉ một tháng sau, đội ngũ điều hành của gã khổng lồ Google phải “phát hoảng” trước sự phát triển nhanh vượt bậc và những phản hồi tốt của công chúng cho chatbot này. Thậm chí, trước lễ Giáng Sinh, Sundar Pichai - CEO của Google phải phát ‘báo động đỏ’ (Code red) cho toàn công ty công ty vì ChatGPT đang là “xu hướng mới” của toàn thế giới.

