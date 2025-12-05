Thần tốc: "Bom tấn" VPBankS chốt ngày lên sàn chứng khoán chỉ sau IPO 30 ngày, định giá 2,4 tỷ USD

Ngày 4/12/2025, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) chính thức có thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS, HoSE: VPX ).

Cụ thể, 1,875 tỷ cổ phiếu VPX sẽ bắt đầu giao dịch trên HoSE vào ngày 11/12/2025 với giá tham chiếu 33.900 đồng/cp. Biên độ dao động giá trong phiên giao dịch đầu tiên là ± 20% so với giá tham chiếu.

Ở mức giá tham chiếu 33.900 đồng/cp, vốn hóa của VPBankS khi lên sàn đạt xấp xỉ 64.000 tỷ đồng (2,4 tỷ USD).

Trước đó, vào ngày 12/11, Chứng khoán VPBank đã hoàn tất thương vụ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) có quy mô lớn nhất của một công ty chứng khoán tại Việt Nam. Công ty đã phát hành 375 triệu cổ phiếu ở mức giá 33.900 đồng/cp, qua đó nâng vốn điều lệ từ 15.000 tỷ đồng lên 18.750 tỷ đồng. Thông qua thương vụ này, vốn chủ sở hữu của công ty đã vươn lên top 2 toàn ngành, đạt gần 33.000 tỷ đồng (chưa tính đến lợi nhuận để lại của quý IV/2025).

Trong đợt IPO, VPBankS ghi nhận tổng khối lượng đăng ký mua vượt lượng chào bán chính thức và thu hút sự quan tâm của đông đảo nhà đầu tư cá nhân, tổ chức trong nước và quốc tế, bao gồm cả những tên tuổi lớn như Dragon Capital và Chứng khoán VIX.

Sau khi hoàn thành IPO, VPBankS chỉ mất chưa đầy 30 ngày để đưa cổ phiếu lên niêm yết trên HoSE, so với từ 3 - 6 tháng với quy trình trước đây. Đồng thời, việc thực hiện thương vụ IPO kỷ lục trong vòng hai tháng và niêm yết nhanh chóng trên HoSE thể hiện năng lực triển khai bài bản cũng như cam kết với nhà đầu tư đã tin tưởng mua cổ phiếu VPX.

Công ty cho biết, khi trở thành doanh nghiệp niêm yết, VPBankS sẽ tăng cường minh bạch công bố thông tin, áp dụng các tiêu chuẩn quản trị theo thông lệ tốt nhất trong nước và quốc tế, đồng thời triển khai các chính sách về môi trường, xã hội và quản trị (ESG), qua đó thúc đẩy tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

Về kết quả kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm, VPBankS ghi nhận lợi nhuận trước thuế 3.260 tỷ đồng, gấp gần 4 lần cùng kỳ. Tổng tài sản đạt hơn 62.100 tỷ đồng vào cuối quý III, dư nợ cho vay margin gần 27.000 tỷ đồng, đứng top 3 ngành chứng khoán. Với nguồn vốn được bổ sung sau thương vụ IPO, tổng hạn mức cho vay margin của VPBankS được mở rộng lên hơn 66.000 tỷ đồng và hạn mức cho vay còn lại khoảng 40.000 tỷ đồng.