Tháng 1: Láng giềng nhận 187 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài, Việt Nam vượt 10 lần

Tờ Khmer Times (Campuchia) dẫn báo cáo của Hội đồng Phát triển Campuchia (CDC) cho biết nước này đã thu hút đầu tư đạt hơn 187 triệu USD vào tháng 1/2024 Theo đó, vương quốc này đã phê duyệt 32 dự án đầu tư trong tháng đầu năm 2024 và có thể tạo ra gần 29.000 việc làm.



Báo cáo của CDC cũng nêu các dự án nổi bật bao gồm một nhà máy sản xuất điện tử, một nhà máy lắp ráp xe đạp điện và xe máy, một nhà máy thép, và một nhà máy dệt may cùng những dự án khác. CDC cho biết: Hơn 78% vốn đầu tư vào tháng 1/2024 là từ Trung Quốc, sau đó là Singapore, Hoa Kỳ, Hàn Quốc.

Ngoại trưởng kiêm Người phát ngôn Bộ Thương mại Campuchia Penn Sovicheat cho biết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực, Hiệp định Thương mại Tự do Campuchia-Trung Quốc và luật Đầu tư (mới) của Campuchia là những yếu tố then chốt thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào nước này.

Ông này nói với Tân Hoa Xã (Trung Quốc): "Các khoản đầu tư mới sẽ mang lại vốn, công nghệ và cơ hội việc làm mới cho người dân địa phương".

Hơn 78% vốn đầu tư vào Campucia trong tháng 1/2024 là từ Trung Quốc. Ảnh minh hoạ.

Tháng 1/2024: Việt Nam có 190 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Trước đó, Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết tính đến ngày 20-1-2024, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đạt hơn 2,36 tỷ USD, tăng 40,2% so với cùng kỳ năm 2023. Đáng chú ý, ngoài vốn đầu tư điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần giảm thì vốn đầu tư đăng ký mới vẫn tăng mạnh.

Cụ thể, trong tháng có 190 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tăng 24,2% so với cùng kỳ; với tổng vốn đăng ký đạt hơn 2 tỷ USD, tăng 66,9% so với cùng kỳ. Sự tăng mạnh về số dự án cùng sự xuất hiện của dự án quy mô lớn (hơn 600 triệu USD) là một trong những nhân tố chính thúc đẩy vốn đầu tư nước ngoài tăng mạnh.

Ngoài ra, tháng 1/2024 còn có 75 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư, giảm 15,7% so với cùng kỳ với tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt hơn 235,4 triệu USD, giảm 23,1% so với cùng kỳ và có 174 lượt góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (giảm 14,7% so với cùng kỳ), tổng giá trị vốn góp đạt hơn 116,5 triệu USD, giảm 33,1% so với cùng kỳ.

Trong tháng 1/2024, kinh doanh bất động sản dẫn đầu với tổng vốn đầu tư vào Việt Nam, đạt hơn 1,27 tỷ USD. Ảnh minh hoạ.

Vốn giải ngân cũng rất khả quan với mức tăng 9,6% so với tháng 1-2203 khi các nhà đầu tư nước ngoài giải ngân được 1,48 tỷ USD.

Xét theo đối tác đầu tư, đã có 39 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam trong tháng 1/2024; trong đó, Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư hơn 1,4 tỷ USD, chiếm 59,5% tổng vốn đầu tư, tăng 72,8% so với cùng kỳ 2023.

Xét về số dự án, Trung Quốc là đối tác dẫn đầu về số dự án đầu tư mới (chiếm gần 19%); Hàn Quốc dẫn đầu về số lượt điều chỉnh vốn (chiếm 26,7%) và góp vốn mua cổ phần (chiếm 25,3%).

Như vậy, trong tháng đầu năm 2024, Vương quốc Campuchia ghi nhận gần 187 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài. Con số này của Việt Nam là hơn 2,36 tỷ USD. Trung Quốc là nước đầu tư hàng đầu của cả Campuchia và Việt Nam trong tháng 1/2024.