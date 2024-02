Tháng 1, xuất khẩu cà phê tăng gấp 2 lần

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, giá cà phê trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục tăng so với tuần trước. Tại các địa phương, cà phê đang được thu mua với giá trong khoảng 78.200 - 79.400 đồng/kg. Với xu hướng tăng giá như hiện nay, giá cà phê trong nước có khả năng sớm vượt mức 80.000 đồng/kg.



Tại Đắk Lắk, giá cà phê bình quân đạt 77.993 đồng/kg, tăng 5,22% so với tuần trước (tăng 3.867 đồng/kg) và tăng 81,92% so với cùng kỳ năm 2023. Tại Lâm Đồng, giá cà phê trung bình đạt 77.400 đồng/kg, tăng 5,39% so với tuần trước (tăng 3.960 đồng/kg) và tăng 82,81% so với cùng kỳ năm trước.

Mức giá thấp nhất hiện tại là 78.200 đồng/kg tại tỉnh Lâm Đồng, cao hơn một chút là tỉnh Gia Lai với mức giá 78.900 đồng/kg.

Hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông giao dịch quanh mức giá là 79.000 đồng/kg.

Nguyên nhân giá cà phê trong nước tăng mạnh và liên tục tạo đỉnh mới là do việc thương nhân tích cực thu mua để chuẩn bị nghỉ Tết Nguyên đán. Các nhà xuất khẩu với tâm lý sợ thiếu hàng như năm ngoái nên thu mua nhiều hơn.

Năm 2023, xuất khẩu cà phê Việt Nam đạt hơn 1,6 triệu tấn (khoảng 27 triệu bao), giảm 8,7% so với năm 2022 nhưng tăng 4,6% về giá trị lên mức kỷ lục hơn 4,24 tỷ USD. Giá xuất khẩu cà phê của Việt Nam bình quân năm 2023 đạt 2.614 USD/tấn, tăng 14,5% so với năm 2022.

Theo Hiệp hội Cà phê ca cao Việt Nam, niên vụ 2023 - 2024, sản lượng cà phê của Việt Nam dự kiến sẽ giảm xuống 1,6 – 1,7 triệu tấn, thấp hơn so với 1,78 triệu tấn niên vụ 2022 - 2023.