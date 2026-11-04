Tháng 11 rồi, vì sao Hà Nội vẫn chưa chịu lạnh?

Thông tin từ Cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, trong thời kỳ từ tháng 11-2026 đến tháng 1-2027, trạng thái El Nino được dự báo tiếp tục duy trì với xác suất rất cao, ở mức 96%; xác suất El Nino đạt cường độ mạnh là 4%.

Do ảnh hưởng của El Nino, tháng 11-2026, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 1,0-2,0°C. Đây được xem là một trong những nguyên nhân khiến mùa Thu tại Hà Nội đang nóng hơn so với nhiều năm trở lại đây.

Hà Nội có nhiều ngày nắng nóng dù đang ở những tháng mùa Thu. Ảnh: CTV.

Cơ quan khí tượng nhận định, trong tháng 12-2026 và tháng 1-2027, mức nhiệt trên cả nước phổ biến cao hơn từ 0,5-1,5°C; riêng khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cao hơn từ 1,0-2,0°C.

Trong tháng 11-2026, lượng mưa tại Bắc Bộ được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm từ 15-30%; khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh và Nam Bộ phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm. Trong khi đó, Trung Bộ có lượng mưa thấp hơn từ 20-40%.

Từ tháng 11-2026 đến tháng 1-2027, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, đổ bộ vào đất liền nước ta có khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm.

Không khí lạnh được dự báo hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm; rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn hơn so với quy luật khí hậu. Tuy nhiên, vẫn có khả năng xảy ra các đợt rét đậm, rét hại ngắn ngày, gây giảm nhiệt độ mạnh tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Cơ quan chức năng và người dân các địa phương cần thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn để chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai và thời tiết cực đoan.