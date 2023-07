Tháng 7, chỉ số giá tiêu dùng TP Hồ Chí Minh tăng 0,15%

Theo đó, có 3/11 nhóm hàng hóa giảm là dịch vụ bưu chính viễn thông, giảm 0,28%, nhà ở và vật liệu xây dựng, giảm 0,18%, giáo dục giảm 0,01%; nhóm thuốc và dịch vụ y tế không biến động; có 7/11 các nhóm còn lại tăng so với tháng trước, tăng cao nhất là nhóm hàng hoá và dịch vụ khác tăng 1,01%.

Về diễn biến chỉ số giá một số nhóm ngành hàng tháng 7 so với tháng trước, Cục Thống kê TP Hồ Chí Minh cho biết, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,32%; nhóm thực phẩm tăng 0,17%; thuỷ sản tươi sống tăng 0,99% do điều kiện thời tiết ảnh hưởng đến việc đánh bắt thủy hải sản của ngư dân. Các loại rau tươi, khô và chế biến tăng 1,39% do thời tiết mưa nhiều và nguồn cung giảm…

Do chi phí nguyên liệu đầu vào tăng nên dịch vụ ăn uống ngoài gia đình cũng tăng khá với mức 0,60%. Nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,17%; nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,31%, do nhu cầu tiêu dùng tăng.

Tương tự, nhóm giao thông tăng 0,30%, chủ yếu do phụ tùng giao thông tăng 0,06%, giá dầu diesel tăng 3,91%, dịch vụ giao thông công cộng tăng 9,11% và dịch vụ khác đối với phương tiện vận tải cá nhân tăng 0,04%.

Trong tháng 7/2023 có 3 lần điều chỉnh giá bán xăng, dầu (ngày 03/7/2023, ngày 11/7/2023 và ngày 21/7/2023) làm cho nhóm nhiên liệu giảm 0,08% so với tháng trước, trong đó xăng giảm 0,10%.

Nhóm hàng hóa, dịch vụ khác tăng 1,01%, chủ yếu do bảo hiểm y tế cho công chức tính theo lương cơ sở mới tăng từ ngày 1/7/2023 (lương cơ sở tăng từ 1.490.000 đồng lên 1.800.000 đồng).

Ở chiều hướng giảm, nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt, vật liệu xây dựng giảm 0,18%, chủ yếu do giá gas giảm 5,23%, theo đó giá gas điều chỉnh giảm từ 18.000-30.000 đồng/bình 12kg; nước sinh hoạt giảm 0,42% do thời tiết mưa nhiều nên nhu cầu sử dụng giảm.

Ngược lại, một số mặt hàng tăng giá so với tháng trước như dầu hỏa tăng 3,44%, điện sinh hoạt tăng 0,14%, vật liệu bảo dưỡng nhà tăng 0,28%, nhà ở thuê tăng 0,02%. So với cùng kỳ năm 2022, bình quân 7 tháng năm 2023 giá xăng, dầu giảm 19,51%, tác động làm CPI chung giảm 0,67 điểm phần trăm....

Theo Cục Thống kê TP Hồ Chí Minh, chỉ số giá vàng tháng 7 năm 2023 tăng 0,07% so với tháng trước, bình quân 7 tháng năm 2023 tăng 0,28% so với cùng kỳ 2022.

Chỉ số giá USD tháng 7 năm 2023 tăng 0,55% so với tháng trước; bình quân 7 tháng năm 2023 tăng 2,56% so với cùng kỳ 2022.