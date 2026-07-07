Tháng 8 này, Hà Nội sẽ đón thêm một trường mầm non CÔNG LẬP cực đẹp, nhìn ảnh phối cảnh đã thấy thích mê!

Sắp tới đây, khu vực phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội sẽ đón chào thêm một trường mầm non mới vô cùng khang trang. Theo đó, trụ sở cũ của UBND quận Cầu Giấy (phường Nghĩa Đô) đang được khẩn trương cải tạo thành Trường Mầm non Quan Hoa với tổng mức đầu tư 104 tỷ đồng. Đây là giải pháp vừa tối ưu hóa tài sản công, vừa giải quyết áp lực thiếu trường lớp tại khu vực.

Dự án khởi công từ 10/10/2025 và đang được tăng tốc thi công để bàn giao trước 15/8/2026, kịp đưa vào sử dụng ngay trong năm học 2026 – 2027 (sớm hơn 2 tháng so với kế hoạch ban đầu). Diện tích xây dựng rộng 4.595 m2, diện tích sàn xây dựng là 5.735 m2, diện tích xây dựng hầm 1.052 m2. Trường khi đi vào hoạt động với quy mô 4 tầng, 3 tầng nổi và 1 tầng hầm (bán hầm), 15 phòng học, mỗi phòng học rộng 74 m2.

Hình ảnh ngôi trường đang được thi công. Nguồn ảnh: VOV

Ngoài ra, trường mới còn có hạng mục như phòng sinh hoạt chung, khu văn phòng dành cho cán bộ, giáo viên nhà trường, sân chơi, khu vệ sinh, hệ thống phòng cháy chữa cháy, cấp thoát nước, điện chiếu sáng…

Được biết, phương án kiến trúc Trường mầm non Quan Hoa được phát triển dựa trên ý tưởng cải tạo từ khối văn phòng làm việc cũ của UBND quận Cầu Giấy. Đầu tiên, công trình được định hướng cải tạo kết hợp xây mới nhưng vẫn giữ lại hệ thống cây xanh hiện trạng lâu năm. Tiếp theo, một khối học mới được tạo dựng nhằm hình thành không gian sân chơi tập trung ở chính giữa.

Hình ảnh phối cảnh của ngôi trường mới. Nguồn ảnh: Sunjin Vietnam

Để tối ưu hóa công năng, các kiến trúc sư đã xác định rõ tuyến giao thông và phân tách các khối nhà, giúp đảm bảo khả năng thông gió tự nhiên tốt nhất. Đặc biệt, các khối học sau đó được làm mềm bằng những đường cong mềm mại để tạo sự thân thiện, an toàn cho trẻ nhỏ.

Cuối cùng, phương án tập trung phát triển mặt đứng hiện đại, biến ngôi trường trở thành một điểm nhấn kiến trúc, đóng vai trò như một “cửa ngõ” văn hóa độc đáo của quận.

Tổng hợp (VOV, Sunjin Vietnam)