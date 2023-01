Tháng đầu ‘bung lụa’, doanh số VinFast VF8 bằng 4 đối thủ xe xăng cộng lại

Theo báo cáo bán hàng của VinFast, trong tháng 12/2022, thương hiệu này đã bàn giao 2.730 chiếc SUV điện VF8 đến tay người tiêu dùng trong nước. Với mức doanh số này, VinFast VF8 đứng ở vị trí thứ 3 trong top 10 xe bán chạy nhất tháng, chỉ sau Hyundai Accent (2.929 xe) và Toyota Vios (2.764 xe).

Đáng chú ý, đây cũng chính là mẫu xe tiền tỷ duy nhất trên thị trường lọt top 10 xe bán chạy nhất thị trường, trong đó 2 mẫu xếp trên VinFast VF8 đều là những mẫu sedan phổ thông với giá bán khoảng 500 triệu đồng. Những cái tên khác có mặt trong top 10 như Toyota Corolla Cross, Ford Ranger, Hyundai Creta… hay “người anh em” VinFast VF e34 cũng đều có giá bán dưới 1 tỷ đồng.

Doanh số của một số mẫu SUV/crossover hạng D tại Việt Nam trong tháng 12/2022.

Con số hơn 2.700 xe bàn giao của VinFast VF8 được xem là rất ấn tượng và vượt trội hoàn toàn nếu so sánh với các mẫu xe xăng cùng phân khúc. Cụ thể, ở phân khúc SUV/crossover cỡ D, doanh số của VinFast VF8 bằng đến 4 đối thủ top đầu doanh số khác gồm Ford Everest (1.073 xe), Hyundai Santa Fe (950 xe), Toyota Fortuner (464 xe) và Mazda CX-8 (259 xe) cộng lại - tổng 2.746 xe. Trước đó vào tháng 11, VinFast VF8 đạt doanh số 412 xe.



Như vậy, sau khoảng 4 tháng lên kệ, có vẻ như VinFast VF8 đã thực sự tham gia vào cuộc đua đánh chiếm thị trường khi mà các vấn đề về nguồn cung đã được giải quyết ổn thỏa. Thời gian gần đây, người ta cũng bắt đầu thấy những chiếc VinFast VF8 lăn bánh nhiều hơn trên đường phố ở một số đô thị lớn.

Được định vị ở phân khúc giá khoảng 1 tỷ đồng, giá bán không phải rào cản của VF8 so với các đối thủ chạy xăng trong khi model này thu hút sự quan tâm bởi sự mới mẻ của một loại phương tiện được xem là dành cho tương lai với nhiều tính năng cao cấp cũng như công nghệ hỗ trợ người lái ADAS vốn trước đây chỉ xuất hiện trên các mẫu xe hạng sang. Bên cạnh đó, người mua VinFast VF8 cũng tiết kiệm được một khoản khá lớn, tương đương 100% phí trước bạ của xe nhờ chính sách hỗ trợ dành riêng cho xe điện.

Mức doanh số ấn tượng trong tháng 12/2022 của VF8 và VF e34 có thể đánh dấu việc VinFast trở lại đường đua doanh số sau vài tháng chuyển dịch từ xe xăng sang xe điện.

Bên cạnh VinFast VF8, một mẫu xe điện khác của hãng xe Việt là VF e34 cũng có một tháng thành công với doanh số 1.548 xe, đứng thứ 8 trong top 10 xe bán chạy nhất thị trường.



Trong khi đó, các mẫu xe xăng của hãng dù đã dừng bán từ lâu nhưng vẫn đạt doanh số ấn tượng trong năm 2022 nếu so với các đối thủ. Chẳng hạn, VinFast Fadil chỉ với 7 tháng bán ra vẫn có doanh số tương đồng với mẫu xe bán chạy nhất phân khúc hatchback hạng A là Hyundai Grand i10 (10.661 xe so với 10.752 xe) trong khi VinFast Lux A2.0 cũng không thua kém nhiều so với Toyota Camry (3.683 so với 4.471 xe) dù dừng bán hàng trong 4 tháng cuối năm.

Trong năm 2023 này, VinFast sẽ tiếp tục mở bán tại Việt Nam mẫu SUV đô thị được xem là “quốc dân” VF5 Plus (dự kiến từ tháng 5). Như vậy, dải sản phẩm của hãng sẽ trở lại với ít nhất 3 mẫu xe – giống với trước đây.

Từ đây, có thể kỳ vọng hãng xe Việt sẽ tiếp tục cạnh tranh sòng phẳng với các ông lớn trên thị trường ô tô và nên nhớ, dải sản phẩm mới của VinFast chính là ô tô thuần điện - những model vẫn được xem là kén khách ngay cả với các thị trường lớn.