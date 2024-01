Tháng đầu năm, cận Tết, tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng tăng

Măng cụt là một trong các loại quả được xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường các nước, đặc biệt là Trung Quốc. Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN

Trong kỳ 1 tháng 1/2024 (từ ngày 1/1 đến hết ngày 15/1), tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa sơ bộ đạt 29,78 tỷ USD, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 4,1%; nhập khẩu tăng 6,8%; cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 0,38 tỷ USD.

Tính đến hết ngày 15/1, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sơ bộ đạt 15,08 tỷ USD, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước. Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu tính đến hết ngày 15/1, nhóm hàng công nghiệp chế biến đạt 13,35 tỷ USD, chiếm 88,5%.

Liên quan tới tình hình nhập khẩu hàng hóa, đại diện Tổng cục Thống kê cho biết: Tính đến hết ngày 15/1, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa sơ bộ đạt 14,7 tỷ USD, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại hàng hóa kỳ 1 tháng 1/2024 sơ bộ xuất siêu 0,38 tỷ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 0,73 tỷ USD). Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 1,19 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 1,57 tỷ USD.

Đầu năm 2024 nhưng cũng là cuối năm của dịp Tết Nguyên đán cận kề, nhu cầu vận tải hành khách và hàng hóa tăng mạnh. Vận tải hành khách tháng 1/2024 ước đạt 392,7 triệu lượt khách vận chuyển, tăng 3% so với tháng trước và tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước; luân chuyển đạt 22,7 tỷ lượt khách.km, tăng 3,6% và tăng 7,4%.

Vận tải hàng hóa tháng 1/2024 ước đạt 205 triệu tấn hàng hóa vận chuyển, tăng 1,8% so với tháng trước và tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước; luân chuyển đạt 43 tỷ tấn.km, giảm 0,2% và tăng 13,8%.

Theo Tổng cục Thống kê, chính sách xúc tiến, quảng bá du lịch được thực hiện rộng khắp cùng với Việt Nam luôn là điểm đến an toàn nên khách quốc tế đến Việt Nam tháng 1/2024 đạt hơn 1,5 triệu lượt người, tăng 10,3% so với tháng trước và tăng 73,6% so với cùng kỳ năm trước.

Đối với lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản: Sản xuất nông nghiệp trong tháng 1/2024 tập trung chủ yếu vào gieo cấy, chăm sóc lúa đông xuân, gieo trồng cây hoa màu trên cả nước. Tính đến ngày 15/1, cả nước gieo cấy được 1.821,4 nghìn ha lúa đông xuân, bằng 96,9% cùng kỳ năm trước.

Tổng số lợn của cả nước ước tính đến thời điểm cuối tháng 1/2024 tăng 4,1% so với cùng thời điểm năm 2023; tổng số bò tăng 0,4%; tổng số trâu giảm 1,2%; tổng số gia cầm tăng 3,6%.

Tính đến ngày 23/1, cả nước không còn dịch lợn tai xanh, dịch lở mồm long móng còn ở Hòa Bình, Cao Bằng; dịch cúm gia cầm còn ở Bắc Ninh, Tiền Giang; dịch viêm da nổi cục còn ở Tiền Giang; dịch tả lợn châu Phi còn ở 16 địa phương chưa qua 21 ngày. Đáng chú ý là hiện nay đang xuất hiện dịch dại trên động vật tại 5 địa phương chưa qua 21 ngày.