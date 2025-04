Thắng thầu loạt dự án lớn, FPT báo lãi ròng tăng trưởng gần 21% trong quý đầu năm

Tập đoàn FPT vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1/2025 với doanh thu ước đạt 16.058 tỷ đồng, tăng 13,9% so với cùng kỳ 2024. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 3.025 tỷ đồng, tăng 19,4% so với quý đầu năm ngoái.

Lợi nhuận sau thuế tăng 20,1% so với cùng kỳ 2024, đạt 2.596 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 2.174 tỷ đồng, tăng 20,9% so với quý 1/2024. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 1.478 đồng, tăng 20,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trước bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều thách thức, mảng Dịch vụ CNTT nước ngoài duy trì đà tăng trưởng ổn định đạt 17% so với cùng kỳ. Động lực tăng trưởng chính đến từ thị trường Nhật Bản, tăng 30,4% so với cùng kỳ 2024, thúc đẩy bởi nhu cầu chi tiêu cho công nghệ thông tin lớn tại các thị trường này, đặc biệt là chi tiêu cho chuyển đổi số.

Doanh thu chuyển đổi số trong quý 1/2025 đạt 3.579 tỷ đồng, tăng trưởng 21,1% so với cùng kỳ, tập trung vào các công nghệ mới như Cloud, AI/Data Analytics,... Doanh thu ký mới duy trì đà tăng trưởng 2 chữ số, đạt 11.505 tỷ đồng, tăng trưởng 17,2% so với cùng kỳ 2024. Đáng chú ý, 3 tháng đầu năm 2025, FPT ghi nhận nhiều đơn hàng lớn từ thị trường nước ngoài, thắng thầu 9 dự án lớn với quy mô trên 10 triệu USD, tăng 125% so với cùng kỳ năm trước .

Nhờ những nỗ lực đẩy mạnh hợp tác với khối chính phủ, bộ ban ngành và thúc đẩy mảng kinh doanh Điện toán đám mây và Trí tuệ nhân tạo cho các doanh nghiệp trong nước, mảng Dịch vụ CNTT Trong nước ghi nhận doanh thu đạt 1.583 tỷ đồng và LNTT đạt 24 tỷ đồng, lần lượt tăng 7,5% và giảm 40,3% so với cùng kỳ 2024.

Hệ sinh thái sản phẩm Made-by-FPT tiếp tục đà duy trì đà tăng trưởng, ghi nhận doanh thu 526 tỷ đồng, tăng 18,3% so với cùng kỳ nhờ tính ứng dụng cao cho cả khối Doanh nghiệp lẫn khối Chính phủ.

Dịch vụ Viễn thông duy trì mức tăng trưởng bền vững với doanh thu đạt 4.465 tỷ đồng và LNTT đạt 943 tỷ đồng, lần lượt tăng 14,9% và 17,2% so với cùng kỳ. Mảng giáo dục duy trì mức tăng trưởng doanh thu 3,2% so với cùng kỳ năm trước, đạt 1.834 tỷ đồng trong quý 1/2025.

Năm 2025, FPT lên kế hoạch kinh doanh cao kỷ lục với mục tiêu doanh thu đạt 75.400 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 13.395 tỷ đồng, lần lượt tăng 20% và 21% so với thực hiện 2024. Nếu hoàn thành kế hoạch đề ra, tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam sẽ có năm thứ 5 liên tiếp tăng trưởng trên 20%.

Trong một diễn biến liên quan, FPT vừa công bố quan hệ hợp tác chiến lược với Sumitomo và SBI Holdings - hai Tập đoàn kinh doanh tài chính và công nghiệp hàng đầu thế giới, có trụ sở tại Nhật Bản, nhằm tăng tốc ứng dụng AI Trí tuệ nhân tạo (AI) thông qua hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ của FPT AI Factory, góp phần phát triển AI có chủ quyền tại Nhật Bản.

Theo thỏa thuận hợp tác, Tập đoàn Sumitomo và Tập đoàn SBI Holdings sẽ lần lượt đầu tư 20% và 20% vào công ty FPT Smart Cloud Japan (thuộc Tập đoàn FPT). Hợp tác này đặt nền móng quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển và ứng dụng các giải pháp AI đột phá vào mọi khía cạnh đời sống xã hội cho các tổ chức và doanh nghiệp tại Nhật Bản, hiện thực hóa mục tiêu góp phần đưa Nhật Bản trở thành quốc gia AI.

Dựa trên thế mạnh năng lực công nghệ của FPT, kinh nghiệm và mạng lưới rộng lớn của Sumitomo cùng SBI Holdings trong nhiều lĩnh vực, các bên cam kết đồng hành phát triển công ty về AI và Cloud tại Nhật Bản, xây dựng hệ sinh thái sản phẩm đa dạng đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng các yêu cầu đặc thù và ngày càng cao tại thị trường này.