Thành công của trẻ đến từ sự gắn kết giữa nhà trường và gia đình

Giáo dục là một cam kết xã hội đến từ một mục tiêu chung



"Mỗi người có một mục đích, một yêu cầu khác nhau nhưng tựu chung tất cả chúng ta đều mong muốn nhà trường đào tạo nên những đứa trẻ sống có ích cho xã hội." - anh Cấn Vũ Tuấn, phụ huynh học sinh Cấn Vũ Bình Minh, lớp 12 cơ sở Sunrise chia sẻ. Bình Minh đã có 12 năm học tập tại VAS từ khi vào lớp 1. Tính đến giữa tháng 6/2021, em đã được chấp thuận tại 14/15 trường đại học tại Mỹ em nộp hồ sơ du học và được 10 trường trong số đó cấp học bổng với tổng trị giá 19,6 tỷ cho 4 năm học. Nhiều trường nằm trong top đầu của bảng xếp hạng các trường đại học tại Mỹ như University of Chicago, New York University, Boston University hay Northeastern University. Em dự kiến sẽ theo đuổi ngành Kỹ thuật Y sinh tại Viện Công nghệ Stevens, bang New Jersey, Mỹ trong thời gian tới.

Đào tạo những đứa trẻ thành nhân và có ích cho xã hội cũng là mục tiêu chúng gắn kết hơn 2,000 nhân viên, giáo viên VAS và gần 20,000 phụ huynh trên toàn hệ thống. Việc chăm sóc và giáo dục con đòi hỏi gia đình và nhà trường luôn song hành trong mọi hoạt động học tập, phát triển của trẻ, đặc biệt là với những trẻ ở độ tuổi Mầm non, Tiểu học.

Khi niềm tin được đặt đúng chỗ

Phụ huynh chọn trường ban đầu phần lớn vì uy tín, chương trình đào tạo, cơ sở vật chất… nhưng yếu tố quyết định sự gắn bó dài lâu luôn nằm ở đội ngũ giáo viên và chất lượng đào tạo. Đặc biệt là sự trưởng thành về nhân cách, tri thức và bản lĩnh của trẻ. VAS đang sở hữu đội ngũ gần 1.000 giáo viên trong và ngoài nước tài năng và tâm huyết với sự nghiệp giáo dục, trong đó 100% giáo viên có trình độ đại học, cao đẳng và 15% có trình độ Thạc sĩ trở lên. Ngoài việc tham gia các hoạt động giảng dạy, giáo viên còn là người truyền cảm hứng và hỗ trợ sát sao cho các em trong các hoạt động ngoại khóa và các cuộc tranh tài.

Toàn hệ thống có hơn 800 giải thưởng về học thuật và năng khiếu từ cấp thành phố đến cấp quốc tế

Mỗi năm, học sinh đều được trải nghiệm và cọ xát ở hàng chục sân chơi về học thuật, năng khiếu ngay tại trường. Đây cũng là tiền đề giúp các em đoạt gần 1.000 giải thưởng cao tại cuộc thi Toán quốc tế SASMO, English Champion, Olympic Tháng 4, TOEFL Junior, Nghiên cứu khoa học, Kiến thức khoa học và thực tiễn, World Scholar’s Cup…, với hơn 800 giải từ cấp thành phố đến quốc tế và 2 dự án "Nghiên cứu Khoa học" đoạt giải Nhất cấpThành phố trong năm qua. Nền tảng vững chắc này đã đưa hơn 90% học sinh VAS trúng tuyển và đoạt những suất học bổng giá trị cao tại các trường đại học trong và ngoài nước.

22 đề tài tham gia "Dự án Nghiên cứu Khoa học" của học sinh do Sở GD&ĐT TP.HCM tổ chức

Cùng giáo dục con trẻ qua những bài học thực tiễn

Ngoài các bài học trong sách giáo khoa, những hoạt động ngoại khóa và ứng xử xã hội của cả nhà trường và gia đình chính là những tấm gương tốt nhất cho con trẻ noi theo. Trong năm học vừa qua, với sự đồng hành của phụ huynh, VAS đã thực hiện nhiều chương trình vì cộng đồng từ việc quyên góp gần 2 tỷ đồng hỗ trợ cơ sở vật chất cho học sinh vùng bão lũ tỉnh Quảng Trị hay dự án trồng cây ngập mặn Cần Giờ. Đầu tháng 6 vừa rồi, nhà trường cũng đã hỗ trợ khẩn cấp hơn 129 triệu đồng mua sắm các vật phẩm thiết yếu cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại quận Gò Vấp trong giai đoạn giãn cách chống Covid.

Học sinh được truyền cảm hứng và hỗ trợ sát sao từ đội ngũ gần 1.000 giáo viên tâm huyết, tài năng

Ở cấp độ nhỏ hơn, chính các em học sinh cũng đã tự triển khai những dự án hướng về cộng đồng và gặt hái được nhiều thành tựu ý nghĩa. Hội đồng học sinh cơ sở Ba Tháng Hai và nhóm cộng đồng "HP91 – Chắp Cánh Ước Mơ" cơ sở Sala đóng góp 40 triệu đồng cho Quỹ Vaccine phòng chống Covid-19, nhóm dự án "Thắp sáng tri thức" ở Cơ sở Hoàng Văn Thụ đóng góp hàng trăm chiếc đèn năng lượng mặt trời đến học sinh nghèo từ Bắc đến Nam. Những hạt mầm về sự chia sẻ, yêu thương đã đâm chồi từ đó.

Chương trình giáo dục và đội ngũ giáo viên là yếu tố quyết định đảm bảo kết quả học tập của học sinh

Chính sự đồng hành và sát cánh của phụ huynh đã tạo động lực và giúp VAS hoàn thành mục tiêu đào tạo nên hàng chục nghìn học sinh đã và đang học tập, làm việc tại Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới.