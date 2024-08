Thanh Hà: Vùng đất giàu tiềm năng trên bản đồ bất động sản Hải Dương

Là "thủ phủ vải" nhưng mới chỉ ở "vùng trũng" của thị trường bất động sản

Huyện Thanh Hà từ lâu đã nổi tiếng là vùng trồng vải lâu đời, với nhiều loại vải ngon được xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới. Tính riêng năm 2024, huyện Thanh Hà có 48 vùng trồng vải xuất khẩu, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế của huyện. Bên cạnh đó, với nhiều làng nghề truyền thống, di tích lịch sử và cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, Thanh Hà cũng đang tập trung phát triển du lịch sinh thái, thu hút đông đảo khách du lịch trong vài năm trở lại đây.

Thanh Hà được mệnh danh là "thủ phủ vải" với nhiều giống vải ngon nổi tiếng trong và ngoài nước

Về hạ tầng giao thông kết nối, Thanh Hà được hưởng lợi từ hệ thống giao thông phát triển của Hải Dương. Các tuyến đường huyết mạch như Quốc lộ 5 và Cao tốc Hà Nội – Hải Phòng giúp rút ngắn thời gian di chuyển đến các trung tâm kinh tế lớn. Hạ tầng của huyện cũng được nâng cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và giao thương trong khu vực.

Thị trấn Thanh Hà định hướng mở rộng không gian đô thị loại V

Theo Quy hoạch Xây dựng vùng huyện Thanh Hà đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050, huyện Thanh Hà sẽ có 2 đô thị. Thị trấn Thanh Hà định hướng mở rộng không gian đô thị loại V, bao gồm toàn bộ thị trấn Thanh Hà hiện trạng và xã Thanh Khê sáp nhập vào. Đây sẽ là trung tâm chính trị, hành chính, văn hóa - thể thao, dịch vụ thương mại, hệ thống công trình công cộng đô thị của toàn huyện. Theo đó, dự báo nhu cầu sử dụng đất ở đô thị và nông thôn khoảng 528 ha.

Tuy sở hữu nhiều động lực phát triển bất động sản (BĐS) như vậy nhưng hiện Thanh Hà được đánh giá là mới đang ở "vùng trũng" của thị trường BĐS. So với các khu vực lân cận, thị trường BĐS Thanh Hà chưa được khai thác mạnh mẽ, tiềm năng chưa được đánh giá đúng mức. Hiện cả thị trấn Thanh Hà mới có 03 dự án khu dân cư được quy hoạch, trong đó chỉ có 01 dự án đã xong hạ tầng và hoàn thiện pháp lý, có thể cung cấp ra thị trường hơn 300 lô đất nền. Khoảng giá đất nền tại Thanh Hà hiện đang dao động trong mức từ 20 triệu - 29 triệu/m2, đất nền đã hoàn thiện hạ tầng và pháp lý ghi nhận mức giá cao hơn nhưng so với thị trường chung thì vẫn đang ở mức khởi điểm quá hấp dẫn đối với các nhà đầu tư.

Đất nền pháp lý hoàn thiện - Đòn bẩy cho thị trường BĐS Thanh Hà

Thị trường bất động sản tại Thanh Hà đang chứng kiến sự quan tâm ngày càng tăng từ các nhà đầu tư. Theo báo cáo mới nhất từ Hiệp hội Bất động sản Hải Dương, giá đất tại Thanh Hà đã tăng nhẹ từ 5-10% trong năm qua, đặc biệt là ở các khu vực gần các dự án lớn.

Thanh Hà New City nhận được sự quan tâm tích cực từ các nhà đầu tư trước ngày ra mắt bởi đã hoàn thiện pháp lý

Theo khảo sát của Tân Lộc Land, trong số 08 dự án đất nền hiếm hoi đã hoàn thiện pháp lý tại Hải Dương thì Thanh Hà chiếm một vị trí. Việc một thị trường còn nhiều dư địa như Thanh Hà có dự án đất nền đã hoàn thiện pháp lý 100% tại thời điểm "chân sóng mới" của phân khúc đất nền đã được các nhà đầu tư đánh giá là cơ hội hấp dẫn.

Không chỉ là dự án tiên phong mô hình khu đô thị hiện đại, đồng bộ mà còn là dự án tiên phong hoàn thiện pháp lý tại thị trấn Thanh Hà đến thời điểm hiện tại

Ngay khi thông tin dự án Thanh Hà New City chính thức cán mốc hoàn thiện 100% pháp lý được giới đầu tư nhạy bén rỉ tai nhau, khu vực trung tâm thị trấn Thanh Hà đã trở nên nhộn nhịp hơn bởi nhiều nhóm nhà đầu tư về đây xem dự án. Điều này cho thấy sức hút đặc biệt của sản phẩm đất nền trong thời kỳ thị trường đang vận hành theo hướng minh bạch hơn, phân lô bán nền bị siết chặt khiến nguồn cung giảm mạnh sau năm nay. Khi cung ít cầu nhiều, giá đất nền sẽ tăng như một điều tất yếu. Đặc biệt là những dự án pháp lý tròn trịa ở một thị trường đầy tiềm năng, đang sẵn sàng bứt phá như Thanh Hà.

Toạ lạc trên trục đường tỉnh 390 huyết mạch, Thanh Hà New City sở hữu vị trí đắt giá đầy hứa hẹn tại khu vực. Với quy mô 9,3 ha được quy hoạch thông minh, bao quanh bởi hệ thống cây xanh và kênh đào, nơi đây không chỉ mang đến cho khách hàng một không gian sống sinh thái mà còn góp phần vào sự phát triển chung của thị trấn Thanh Hà. Có thể nói Thanh Hà New City chính là cơ hội "săn hàng chân sóng" trong chu kỳ mới dành cho các nhà đầu tư thông minh, đồng thời là nơi an cư lý tưởng cho những ai đang tìm kiếm một tổ ấm tiện nghi.

Dự án Khu dân cư mới phía Tây thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà, Hải Dương (Thanh Hà New City) chuẩn bị ra mắt với pháp lý và hạ tầng hoàn thiện.



Hotline: 0904 594 222.

Tham khảo thêm thông tin tại: thanhhanewcity.vn