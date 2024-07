Thanh Hằng và 8 ồn ào sự nghiệp: Từ tin đồn mua giải, bị 1 đồng nghiệp "cạch mặt” đến drama với Hoàng Thuỳ!

Tối 16/7, Thanh Hằng bất ngờ trở thành nhân vật được réo trên mạng xã hội. Sau khi Hoàng Thùy tung dòng tin nhắn có nội dung "Thanh Hang doesn't want..." (tạm dịch: Thanh Hằng không muốn), Thanh Hằng bị nghi là "trùm cuối" trong vụ ồn ào mấy ngày qua. Trước khi dính vào thị phi này, Thanh Hằng từng đối mặt với vô vàn scandal sau hơn 20 năm vào showbiz.

Thanh Hằng đã có 2 thập kỷ làm nghề, trải qua không ít thị phi để vươn lên vị trí "chị đại"

Thanh Hằng bị tố mua giải Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh

Cách đây 22 năm, Thanh Hằng chiến thắng cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh- một cuộc thi nhan sắc hiếm hoi ở thời điểm đó. Khi ghi danh Thanh Hằng mới 18 tuổi, cô gây chú ý vì chiều cao nổi trội nhưng sắc vóc được nhận xét khá bình thường. Sau cùng, Thanh Hằng được gọi tên vào vị trí người đẹp chiến thắng, tạo nên cuộc tranh cãi dữ dội từ công chúng. Scandal đầu đời trong sự nghiệp showbiz của "chị đại" cũng bắt đầu từ đây, cô bị đồn đã bỏ tiền để mua giải thưởng.

Sau đó, Thanh Hằng đã lên tiếng giải thích: "Gia đình tôi không có mối quan hệ với bất cứ ai làm nghệ thuật, càng không thể hiểu nó là môi trường ra sao. Cảm giác đầy mơ hồ, xa vời. Điều đó cho thấy rõ tôi không có 0,01% nào để bước vào cuộc thi hoa hậu hay showbiz. Một thí sinh không biết mặt mũi Ban giám khảo là ai thì mua giải kiểu gì?". Trải qua hơn 2 thập kỷ, thỉnh thoảng Thanh Hằng cũng nhắc lại cột mốc đăng quang Hoa hậu, mở ra con đường làm nghề này.

Nhan sắc Thanh Hằng khi đăng quang vào 22 năm trước

Nhận vơ thành tích top 15 dù "ra chuồng gà"

Sau khi đăng quang Hoa hậu Phụ nữ việt Nam qua ảnh, Thanh Hằng trở thành đại diện Việt Nam tại cuộc thi Miss Intercontinental 2005 (Hoa hậu liên lục địa). Cô "trắng tay" khi ra đấu trường quốc tế. Thế nhưng vào năm 2021, trong clip tổng hợp chặng đường làm nghề, Thanh Hằng lại "nhận vơ" là Top 15 Miss Intercontinental 2005.

Trên thực tế, cuộc thi năm đó Thanh Hằng lọt vào top 15 Thí sinh được yêu thích nhất chứ không phải top 15 chung cuộc. Việc Thanh Hằng viết thành tích Top 15 Miss Intercontinental 2005 là sai, dễ gây hiểu nhầm.

Thanh Hằng bị soi nhận vơ thành tích

Thanh Hằng huỷ show giờ chót

Mâu thuẫn giữa Vũ Khắc Tiệp và Thanh Hằng tầm năm 2011 và gây chấn động showbiz Việt. Thời điểm đó, "ông bầu Venus" tuyên bố sẽ không bao giờ hợp tác với Thanh Hằng, khẳng định cô có thái độ làm việc không chuyên nghiệp và thiếu tư cách. Vũ Khắc Tiệp cho hay Thanh Hằng vẫn có mặt tổng diễn nhưng chuẩn bị để giờ diễn thì huỷ show khiến chương trình gặp nhiều rắc rối.

"Cô ấy làm việc không chuyên nghiệp và thiếu tư cách. Người mẫu bây giờ có thiếu đâu, công ty của tôi cũng đâu phải cái chợ mà thích thì diễn không thích thì bỏ. Tôi cũng phải ký hợp đồng với khách hàng chứ đâu phải thích làm gì thì làm. Khi nhân viên của tôi nhắn tin hỏi lý do hủy show, quản lý của cô ấy còn trả lời rất xấc xược: 'Thanh Hằng là người mẫu vedette nên thích thì diễn, không thích thì thôi'. Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện làm việc với tôi lần thứ hai, bởi không ai chấp nhận một người mẫu được tiếng chuyên nghiệp mà làm việc vô trách nhiệm như vậy", Vũ Khắc Tiệp từng chia sẻ.

Khi gặp ồn ào, Thanh Hằng im lặng đến một thời gian sau thì lên tiếng phản pháp: "Tôi hủy show vì có sự sai lệch khi thực hiện chương trình, so với thỏa thuận ban đầu. Hết bên này đến bên kia lên báo nói thì cũng không giải quyết được gì. Điều đó chỉ làm cho độc giả hoang mang,và thấy người làm nghề hóa ra chỉ thích đôi co để được lên báo. Nếu BTC nghĩ họ đúng thì có thể làm việc với cô dựa trên cơ sở pháp lý".

Vũ Khắc Tiệp từng tuyên bố không làm việc với Thanh Hằng vì cô thái độ, không chuyên nghiệp

Bị tố vô trách nhiệm khi gây tai nạn xe

Vào năm 2014, Thanh Hằng bị chỉ trích khi rầm rộ tin đồn đã gây tai nạn cho một cô gái rồi bỏ trốn, vô trách nghiệm. Khi sự việc bị bàn tán rộng, căng thẳng đẩy lên cao trào, Thanh Hằng lên tiếng xác nhận là người mở cửa xe và khiến một nạn nhân bị ngã, tuy nhiên lúc đó do chân cô cũng bị thương chảy máu nên bản thân cũng được đưa vào nhà để sơ cứu chứ không phải bỏ trốn. Thanh Hằng cũng cho biết không có việc bị công an triệu tập gì cả và bản thân cô đã ứng xử rất có trách nhiệm với tai nạn của cô gái kia.

Thanh Hằng viết trong tâm thư lên tiếng cách đây 10 năm: "Tôi dặn phải nhiều người chăm sóc cô gái đó xem như thế nào với đem vào bệnh viện kiểm tra cho an toàn. Xe tôi khi đã cố gắng đóng cửa lại để đem đi đậu chỗ khác với xe cô gái đó cũng được đem đi gửi để đưa lại em ấy sau. Người của chúng tôi 24/24 ở trong bệnh viện để chăm lo cho em ấy cùng với gia đình. Riêng tôi, lịch quay phải theo đoàn không thể đến thăm thường xuyên nhưng tôi luôn gọi điện thoại hết hỏi người bên đoàn phim là em ấy như thế nào với trực tiếp hỏi thăm em đã bớt đau chưa. Sau đó, em ấy đã xuất viện theo lời bác sĩ dù tôi muốn em ấy ở lại thêm để theo dõi cho chắc ăn. Bác sĩ nói không cần thiết với yêu cầu về".

Thanh Hằng phủ nhận việc vô trách nhiệm, bỏ mặc nạn nhân

Drama với Minh Hằng - Võ Hoàng Yến

Minh Hằng - Thanh Hằng từng bị siêu mẫu Võ Hoàng Yến gọi là "The Bè Lũ" vì giữ mối hợp tác cực tốt trong những tập đầu tiên của The Face Vietnam 2018. Thế nhưng vì một mâu thuẫn ở tập 5, tình chị em tốt đẹp của "song Hằng" đã không còn. Cụ thể, trong tập 5 The Face 2018, Minh Hằng quyết định bỏ về cuối ngày ghi hình khi nghe trợ lý thông báo: "Như Mỹ (học trò Minh Hằng - PV) đi vào, chị Hằng Lớn (Thanh Hằng) ngồi trên phòng cao, phòng đó có cửa kính nhìn thấy hết rồi".

Có lẽ vì cho rằng quyết định đưa thí sinh vào phòng loại của mình bị lộ, nữ ca sĩ quát ê-kíp: "Tại sao những người trong chương trình lại làm điều đó, có phải cuộc thi này đề cao tính trung thực hay không? Tại sao lại để chị Thanh Hằng nhìn thấy hết câu chuyện. Nếu thế, Hằng không quay nữa".

Minh Hằng khó chịu khi việc mình đưa thí sinh vào vòng loại bị Thanh Hằng nhìn thấy

Minh Hằng tỏ thái độ bất mãn về việc ban tổ chức trong lúc đưa Như Mỹ vào phòng loại đã vô tình để Thanh Hằng nhìn thấy. Mà lúc này "chị Đại" đáng lý phải có mặt ở phòng team của mình chứ không phải vẫn còn ở phòng lớn - nơi có thể quan sát được đường ra vào hiện trường.

Mặc dù Minh Hằng khẳng định không đổ lỗi cho Thanh Hằng và liên tục nói lời xin lỗi đàn chị nhưng nữ siêu mẫu vẫn không chấp nhận. Thanh Hằng cảm nhận chính hành động của đàn em đã nói lên thái độ nghi ngờ và trách cứ của cô. Điều này làm nữ siêu mẫu cảm thấy hoang mang về tình cảm chị em bấy lâu nay. Sau sự việc này, Thanh Hằng đã không còn xuất hiện và nhắc tới Minh Hằng nữa, cô cũng ẩn ý chia sẻ: "Tuy có chút đau lòng nhưng cách này (tham gia chương trình - PV) giúp tôi bớt ngộ nhận nhiều mối quan hệ xung quanh mình".



Sau đó, Minh Hằng đã xin lỗi Thanh Hằng nhưng đàn chị không bỏ qua

Còn ồn ào của Thanh Hằng và Võ Hoàng Yến cũng xuất phát tại The Face Vietnam 2018. Tại cuộc thi năm đó, với vai trò là huấn luyện viên, Thanh Hằng và Võ Hoàng Yến xảy ra không ít cuộc "khẩu chiến". Trong vòng pick-team, khi tranh giành thí sinh Thu Anh, Thanh Hằng thẳng thắn dằn mặt Võ Hoàng Yến: "Biết gì thì cũng phải nên biết điều". Vẫn còn trong quá trình hợp tác, Võ Hoàng Yến bất ngờ lên tiếng tiết lộ bị Thanh Hằng hủy kết bạn trên mạng xã hội Facebook mà không rõ lý do.

Võ Hoàng Yến từng bị Thanh Hằng huỷ kết bạn dù đang làm việc chung

Lùm xùm bị tố giật chồng

Một trong những scandal ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp của Thanh Hằng nhất chính là việc cô từng bị tố giật chồng. Vào tháng 9/2013, trên mạng xã hội xuất hiện tài khoản một người phụ nữ đăng hàng loạt hình ảnh, thông tin cho rằng "chị đại" có mối quan hệ với chồng cô. Người này cho biết Thanh Hằng và người đàn ông là chồng cô thường xuyên xuất hiện, đi sự kiện chung, thời điểm này cô và chồng chưa ly hôn.

Khi người phụ nữ này liên tục tung tin nhắn, thông tin gây hoang mang thì Thanh Hằng cũng chọn cách lên tiếng. Thanh Hằng từng đáp trả: "Tôi chưa bao giờ lên báo công khai người tôi đang yêu là ai, mặt khác không thể khẳng định những người đi cùng tôi là người yêu tôi. Tôi thấy mâu thuẫn ở chỗ mọi người muốn biết người yêu tôi nhưng lại không muốn nghe lời tôi nói mà thích nghe những lời nói bên ngoài hơn. Vấn đề bao nhiêu năm tôi vẫn độc thân vì tôi muốn tìm kiếm người đàn ông tự nguyện thuộc về mình, vì tôi hiểu lí lẽ cuộc sống mình cướp được thì người khác cũng cướp được từ mình. Mà người đàn ông dễ buông dễ nắm thế không phải tuýp mẫu người tôi cần, mặt khác tình cảm là cảm xúc chứ không phải bạn chạy ra ngoài đường cướp cái túi hay giựt sợi giây chuyền. Tôi không muốn nói đi nói lại vấn đề nhảm nhí này nữa".

Thanh Hằng từng phản pháo ồn ào đời tư

Vướng nghi vấn "toang" với Hồ Ngọc Hà

Nếu Hà Hồ được biết đến với danh xưng "nữ hoàng giải trí" thì Thanh Hằng cũng là "chị đại" trong làng mẫu Việt. Không chỉ song hành trong sự nghiệp, Thanh Hằng và Hà Hồ còn có tình bạn kéo dài hơn 1 thập kỷ "hiếm có khó tìm" giữa showbiz. Tuy nhiên, cách đây không lâu, Thanh Hằng và Hồ Ngọc Hà nghi "cơm không lành, canh không ngọt". Nguồn cơn là do Hồ Ngọc Hà khoe một món đồ từ thương hiệu do Thanh Hằng làm đại sứ, dấy lên tin "Nữ hoàng giải trí" sắp thay thế vị trí của bạn thân.



Ngay sau đó, phía Hồ Ngọc Hà đã lên tiếng giải thích: "Hồ Ngọc Hà không giành giật gì của ai. Nhãn hàng đang có chiến dịch quảng bá và gửi quà cho KOLs, nghệ sĩ. Mối quan hệ giữa Hồ Ngọc Hà và Thanh Hằng vẫn bình thường". Đồng thời, đích thân Hồ Ngọc Hà cũng lên tiếng để xoa dịu bầu không khí: "Đó chỉ là 1 món quà và đăng story như bao món quà khác thôi".

Là bạn thân nhưng Thanh Hằng cũng từng dính tin đồn rạn nứt, giật "job" với Hồ Ngọc Hà

5 lần 7 lượt dính drama với Hoàng Thuỳ

Vào tháng 3/2021, Thanh Hằng và Hoàng Thuỳ cùng xuất hiện trong một buổi trình diễn thời trang. Ban đầu, vị trí Vedette là của Thanh Hằng, còn First Face được trao cho Hoàng Thùy. Theo quy tắc thông thường, người đảm nhận vị trí vedette sẽ cùng nhà thiết kế xuất hiện để chào kết. Thế nhưng tại chương trình hôm đó, cả Hoàng Thùy và Thanh Hằng cùng dựa vào vai NTK cưỡi xe mui trần bon bon trên đường phố khiến nhiều người bàn tán. Đáng nói là khi đó thái đọ của Thanh Hằng cũng không mấy vui vẻ.

Thanh Hằng "lạnh tanh" khi chào kết show cùng Hoàng Thuỳ

Vụ ồn ào này cũng được "cất tủ" trong thời gian qua, cho đến mới đây Thanh Hằng và Hoàng Thuỳ lại gặp ồn ào. Cụ thể, những ngày qua Hoàng Thuỳ liên tục hé lộ thông tin gây sốc trong vụ bị chèn ép rời ghế giám khảo cuộc thi nhan sắc. Sau khi lần lượt ám chỉ, tung tin nhắn được cho là có liên quan đến Dược sĩ Tiến, Hương Giang thì Hoàng Thuỳ tiếp tục "tung chiêu". Cô đăng tải 1 tin nhắn có nội dung "Thanh Hang doesn't want..." (tạm dịch: Thanh Hằng không muốn... - PV).

Thanh Hằng đã được giới thiệu là 1 trong những ban giám khảo Miss Universe Vietnam, vì thế cô bị nghi có liên quan đến ồn ào trên. Hiện tại, Hoàng Thuỳ chưa có chia sẻ thêm còn Thanh Hằng "im hơi lặng tiếng".

Tin nhắn được Hoàng Thuỳ tung ra lan truyền trên mạng xã hội

Thanh Hằng ngồi ghế giám khảo Miss Universe Vietnam 2024

Thanh Hằng chưa phản hồi sau khi bị netizen gọi tên nghi liên quan vụ drama dài tập của Hoàng Thuỳ