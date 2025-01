Thanh Hóa có tân Phó Giám đốc Công an tỉnh

Chiều 15/1, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ .

Tại buổi lễ, thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Trần Phú Hà-Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Thượng tá Trịnh Văn Giang (sinh năm 1978), Trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng Thượng tá Trịnh Văn Giang.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Phú Hà thông tin, T hượng tá Trịnh Văn Giang có hơn 28 năm học tập, công tác trong lực lượng CAND, được đào tạo cơ bản, được bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách và có quá trình phấn đấu liên tục, trên nhiều vị trí lãnh đạo, nhiều lĩnh vực công tác khác nhau. Trong suốt quá trình công tác, dù ở bất cứ đơn vị nào, đồng chí cũng luôn nỗ lực phấn đấu, tận tâm, tận tụy, trách nhiệm với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. ..

Tại buổi lễ, thượng tá Trịnh Văn Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa hứa sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực công tác, đoàn kết nội bộ, phát huy trí tuệ tập thể; kế thừa những thành tích, kết quả đã đạt được, đề cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn cùng với các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.