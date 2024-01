Thanh Hóa kỷ luật 1.120 đảng viên vi phạm

Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024. Trong đó, có tới hơn 1.120 đảng viên vi phạm bị kỷ luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khám xét nhà cựu bí thư Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến tối 29-12-2023. Ảnh: Tuấn Minh

Theo báo cáo, trong năm 2023, các cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện kiểm tra 5.551 tổ chức Đảng, với 6.626 đảng viên; tiến hành giám sát 4.351 tổ chức Đảng và 10.040 đảng viên.

300 đảng viên vi phạm về trách nhiệm nêu gương

Qua đó, xác định có 22 tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm phải thi hành kỷ luật. Trong đó, tiến hành kỷ luật 14 tổ chức đảng bằng hình thức khiển trách và cảnh cáo 8 tổ chức, tiến hành kỷ luật 1.120 đảng viên (khiển trách 860 đảng viên; cảnh cáo 95 đảng viên, cách chức 18 đảng viên và khai trừ khỏi đảng 147 đảng viên). Cơ quan an ninh điều tra thụ lý 68 vụ, 109 bị can; kết thúc điều tra, đề nghị truy tố 55 vụ, 98 bị can.

Trong số 1.120 đảng viên bị kỷ luật, thì có 300 đảng viên vi phạm về trách nhiệm nêu gương, vi phạm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, suy thoái về đạo đức lối sống; 83 đảng viên khác có hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Cơ quan công an thi hành lệnh bắt Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa Nguyễn Văn Hùng. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Đáng chú ý, trong năm 2023, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thanh Hóa đã chọn 17 vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng để theo dõi, chỉ đạo. Đến cuối năm 2023, đã đưa ra khỏi diện chỉ đạo 7 vụ án, với 22 bị can (đã xét xử xong).

Trong số các vụ án này, điển hình nhất là vụ việc liên quan đến sai phạm tại dự án Hạc Thành Tower. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 9 bị can, trong đó có những người từng giữ vị trí cao nhất tỉnh Thanh Hóa như: Cựu bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến; cựu chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng; cựu giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa Đinh Cẩm Vân,…

Bên cạnh đó, các cơ quan thanh tra trong tỉnh đã triển khai 339 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội, kết thúc 326 cuộc, phát hiện sai phạm 34,6 tỉ đồng và 20.430 m2 đất; kiến nghị thu hồi 25,3 tỉ đồng, đã thu 8,8 tỉ đồng và kiến nghị xử lý khác 9,3 tỉ đồng và 20.430 m2 đất; kiến nghị xử lý hành chính 60 tổ chức và 159 cá nhân; chuyển 1 vụ việc có dấu hiệu tội phạm đến cơ quan điều tra.