“Thánh kỹ sư" của Google sắp sang Việt Nam

Không chỉ là một điểm sáng trong bức tranh kinh tế toàn cầu ảm đạm, Việt Nam hiện đang được đánh giá là một trong các quốc gia có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo năng động nhờ tốc độ phát triển nhanh của nền kinh tế số và sự tăng trưởng mạnh mẽ của lĩnh vực công nghệ.

Trong bối cảnh Việt Nam tích cực hợp tác với các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới như NVIDIA, Google, Meta để phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, đặc biệt trong các ngành chiến lược và tiềm năng như AI, bán dẫn, Bộ Kế Hoạch và Đầu tư, Công ty New Turing Institute (NTI), Rethink Healthcare Foundation (RHF), Đại Học Fulbright và Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) đồng tổ chức Hội nghị Trí tuệ Nhân tạo GenAI Summit 2024 với chủ đề "Chân Trời Mới" vào ngày 18/8/2024 tại Tp. Hồ Chí Minh.

Theo đó, Hội nghị dự kiến sẽ đón hơn 1.000 lượt khách tham dự trực tiếp, trong đó có sự tham gia của những chuyên gia đang định hình tương lai của AI, gồm các "ông trùm" doanh nghiệp, các nhà trí thức hàng đầu và những người tiên phong trong nghiên cứu AI.

Đặc biệt, sự hiện diện của ông Jeff Dean, Giám đốc Khoa học của Google, đồng sáng lập của Google Brain, Google Translate, Gemini và nhiều sản phẩm đã giúp Google thống trị ngành công nghệ toàn cầu sẽ mang đến những chia sẻ quý báu và góc nhìn sâu sắc về tương lai AI.

Ngoài ra, danh sách diễn giả tham dự hội nghị còn có Tiến Sĩ Lương Minh Thắng (Nhà nghiên cứu cấp cao và Quản lý cấp cao tại Google DeepMind, Đồng sáng lập của New Turing Institute, Lãnh đạo của Alpha Geometry đã đoạt huy chương bạc tại Olympic Toán học Quốc tế vừa qua), Tiến sĩ Lê Viết Quốc (Nhà nghiên cứu cấp cao của Google), Tiến Sĩ Vũ Duy Thức, (Nhà sáng lập và Giám đốc điều hành OhmniLabs, Đồng sáng lập New Turing Institute), Thạc Sĩ Văn Đinh Hồng Vũ (Đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của Elsa Speak, Đồng sáng lập của New Turing Institute)...

Hội nghị tập trung 3 chủ đề chính, gồm: Mô hình nền tảng của GenAI, Ứng dụng thực tiễn của GenAI, và Cơ hội cho Việt Nam.

Trong phần “Mô hình nền tảng của GenAI”, các diễn giả là các chuyên gia hàng đầu trong ngành sẽ chia sẻ sâu về các công nghệ tiên tiến thúc đẩy sự phát triển của LLM (Mô hình ngôn ngữ lớn). GenAI đang tạo ra những đột phá mang tính cách mạng trong nhiều lĩnh vực từ y tế, giáo dục đến đời sống xã hội.

Tại phiên “Ứng dụng thực tiễn của GenAI”, các lãnh đạo doanh nghiệp (DN) cấp cao sẽ thảo luận về tiềm năng chuyển đổi và ứng dụng của GenAI. Gen AI không chỉ là xu hướng công nghệ toàn cầu mà còn là động lực tăng trưởng kinh tế mới.

Việt Nam sẽ có cơ hội gì và phải đối mặt với những thách thức nào để trở thành một trong những trung tâm AI hàng đầu khu vực. Câu trả lời sẽ được các nhà đầu tư, các lãnh đạo DN phát triển AI đưa ra tại phiên thảo luận “Cơ hội cho Việt Nam".

Đại diện Ban tổ chức, Tiến sĩ Lương Minh Thắng cho biết: "Đây là hội nghị về GenAI thú vị nhất từ trước đến nay, không chỉ ở Việt Nam mà còn trong khu vực. Đây cũng là lần đầu tiên Jeff Dean, giám đốc khoa học và "thánh kỹ sư" của Google, đến thăm Việt Nam cùng với các chuyên gia và doanh nhân nổi tiếng thế giới từ Thung lũng Silicon. Tôi rất vui vì nó sẽ diễn ra ngay tại Việt Nam. Những người yêu thích công nghệ không nên bỏ lỡ cơ hội này."



Việc GenAI Summit 2024 lần đầu được tổ chức tại Việt Nam cho thấy các chuyên gia, các nhà đầu tư ngày càng tin tưởng vào hệ sinh thái ĐMST và tiềm năng trở thành hub công nghệ khu vực của Việt Nam.

Bên cạnh việc cung cấp những nội dung học thuật, những xu hướng công nghệ mới nhất, hội nghị còn là cầu nối gắn kết các DN, quỹ đầu tư, cộng đồng nghiên cứu và ứng dụng AI để cung cấp những góc nhìn đa chiều đồng thời trưng bày sản phẩm AI tiêu biểu của các startup Việt.

Ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc NIC, cho hay: “Hội nghị này thể hiện sự cam kết mạnh mẽ của NIC trong việc thúc đẩy hệ sinh thái AI tại Việt Nam, hỗ trợ các startup nắm bắt cơ hội của kỷ nguyên AI. Hội nghị hứa hẹn là một sự kiện khoa học công nghệ ĐMST đột phá, tập trung vào những tiến bộ vượt bậc của GenAI”.

Sau nhiều năm tổ chức thành công, AI Summit đã trở thành một sự kiện khoa học công nghệ ý nghĩa, được mong đợi nhất tại Đông Nam Á.

AI Summit là sự kiện thường niên do New Turing Institute tổ chức bắt đầu từ năm 2018 nhằm tạo nền tảng kết nối cộng đồng trí tuệ nhân tạo trong nước với các chuyên gia trên toàn thế giới. Năm nay, sự kiện có thêm đơn vị đồng tổ chức là Rethink Healthcare Foundation, Đại Học Fulbright, và Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC). Sau nhiều năm tổ chức thành công, AI Summit đã trở thành một sự kiện khoa học công nghệ ý nghĩa, được mong đợi nhất tại Đông Nam Á. Thành công vang dội của AI Summit 2023, với hơn 3.600 khách tham dự (trực tiếp và trực tuyến), sự góp mặt của hơn 100 doanh nghiệp, tập đoàn đa quốc gia, với các diễn giả nổi tiếng là Ông Sam Altman (CEO của OpenAI), Giáo sư Christopher Manning (Giám đốc Phòng nghiên cứu trí tuệ nhân tạo Stanford (SAIL) đã minh chứng cho sức hút không thể phủ nhận của sự kiện này. Để tìm hiểu thêm thông tin về sự kiện GenAI Summit, vui lòng tham khảo tại đây: https://summit.newturing.ai/