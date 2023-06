Thanh Lam, Bằng Kiều, Mỹ Linh, Lân Nhã hội tụ tại The Legend Concert 02

Nếu The Legend Concert 01 mở màn với những ca khúc sâu lắng đi vào lòng người qua bao thế hệ của huyền thoại âm nhạc Trịnh Công Sơn, The Legend Concert 02 tiếp nối với những bản tình ca tươi sáng và nhẹ nhàng kể về câu chuyện của chính người viết – nhạc sĩ Thanh Tùng, người đã thổi làn gió mới vào âm nhạc Việt Nam trong những năm 80 & 90, những sáng tác của ông vẫn được nhiều thế hệ khán giả yêu mến đến ngày nay.



Tại đêm nhạc, khán giả sẽ được sống lại thời kỳ vàng son của tình ca Việt, câu chuyện âm nhạc của cố nhạc sĩ sẽ được kể lại một cách mới mẻ nhưng vẫn đậm chất Thanh Tùng với giọng ca của các thế hệ nghệ sĩ đã quen thuộc với âm nhạc của ông như Diva Thanh Lam, Diva Mỹ Linh, ca sĩ Bằng Kiều, cùng giọng ca trẻ Lân Nhã, hứa hẹn mang đến không gian nghệ thuật lắng đọng với nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả. Chương trình được dẫn dắt bởi Tổng đạo diễn Cao Trung Hiếu và Giám đốc âm nhạc Hoài Sa.

Đêm nhạc "The Legend Concert 02 – Nhạc sĩ Thanh Tùng" sẽ có sự góp mặt của những "tinh hoa" trong làng nhạc Việt: Thanh Lam, Bằng Kiều, Mỹ Linh, Lân Nhã

The Legend Concert là chương trình âm nhạc nằm trong chuỗi hoạt động nghệ thuật M.A.S (Master – Art – Space) được Masterise Homes phát triển, nhằm mang đến những trải nghiệm nghệ thuật đỉnh cao. Yếu tố nghệ thuật tại The Legend Concert không chỉ được truyền tải thông qua âm nhạc bởi những giọng ca đẳng cấp, những "viên đá quý" trong làng nhạc Việt, mà còn thể hiện qua câu chuyện của những huyền thoại âm nhạc, những tài năng đóng góp cho sự phát triển của nền âm nhạc Việt Nam. Trong đó The Legend Concert 01 đã mở màn với câu chuyện của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn bằng đêm nhạc trọn vẹn cảm xúc dành cho khán giả cùng những khách mời đặc biệt.

Tại đêm nhạc The Legend Concert 02 – Nhạc sĩ Thanh Tùng vào ngày 24/6 tới, khán giả sẽ tiếp tục được chiêu đãi một bữa tiệc âm nhạc đậm chất tình ca lãng mạn, trải nghiệm những tuyệt phẩm đã từng làm say lòng người và có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đối với thế hệ trẻ vào những năm 80 & 90.



Đạo diễn Cao Trung Hiếu tiết lộ: "The Legend Concert 02 sẽ tiếp tục mang đến những trải nghiệm âm nhạc tuyệt vời cho khán giả. Sau thành công của đêm nhạc đặc biệt tưởng nhớ Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, chúng tôi sẽ tiếp tục truyền tải những câu chuyện tình yêu vang bóng một thời của Nhạc sĩ Thanh Tùng một cách mới mẻ và khác biệt chỉ có tại sân khấu The Legend Concert."

Địa điểm tổ chức "The Legend Concert 02 – Nhạc sĩ Thanh Tùng" sẽ tiếp tuc diễn ra tại Trung tâm mới The Global City.

Đặc biệt, bên cạnh đêm nhạc đẳng cấp, khán giả sẽ được tham quan Tuần lễ Triển lãm "Chân dung Nhạc sĩ Thanh Tùng", bao gồm bộ sưu tập tranh chân dung và hình ảnh tư liệu quý của nhạc sĩ Thanh Tùng, lần đầu tiên được công bố với công chúng. Tuần lễ triển lãm "Chân dung Nhạc sĩ Thanh Tùng" sẽ diễn ra từ ngày 25/6 đến hết ngày 2/7/2023. Triển lãm sẽ mở cửa tự do dành cho khách hàng và người hâm mộ đến tham quan, ngay tại không gian sang trọng của The Global City Sales Gallery kiêm lifestyle hub quy mô hàng đầu Việt Nam.



Đêm nhạc huyền thoại "The Legend Concert 02 – Nhạc sĩ Thanh Tùng" sẽ diễn ra vào ngày 24/6/2023, mở màn Tuần lễ triển lãm "Chân dung Nhạc sĩ Thanh Tùng" sẽ diễn ra từ ngày 25/6 đến hết ngày 2/7/2023 tại Trung tâm mới The Global City.

Vé được bán tại: Ticketbox.

Thông tin về khu đô thị The Global City:

The Global City là khu đô thị phức hợp chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam được thiết kế và quy hoạch bởi Công ty kiến trúc hàng đầu thế giới đến từ Anh Quốc Foster + Partners.

Với quy mô 117,4 ha tọa lạc tại vị trí đắc địa thuộc phường An Phú, TP Thủ Đức, The Global City đặt tầm nhìn trở thành một khu đô thị biểu tượng, một trung tâm mới của TP. HCM, quy tụ đa dạng tiện ích vui chơi – giải trí – mua sắm.

Đây cũng là địa điểm tổ chức hàng loạt sự kiện và lễ hội quy mô lớn trong thời gian qua như Lễ hội nhạc nước lớn nhất Đông Nam Á, sự kiện đếm ngược chào năm mới Luxury Countdown 2023, sự kiện trình diễn thời trang của ELLE Fashion show và nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, sự kiện ra mắt siêu xe Lamborghini, chuỗi hoạt động ngành ẩm thực và đồ uống Việt Nam… Sắp tới The Global City sẽ tiếp tục diễn ra hàng loạt sự kiện giải trí, văn hóa nghệ thuật, ẩm thực sôi động, hứa hẹn thu hút hàng ngàn người dân thành phố đến vui chơi và thưởng lãm.