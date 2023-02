Thành lập đơn vị hành chính cấp huyện, xã mới: Người dân không cần làm lại CCCD

Chiều 13/2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của các tỉnh An Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Bến Tre, Bình Dương, Đắk Lắk, Quảng Nam, Thái Nguyên, Trà Vinh, Vĩnh Phúc.

Tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đặt vấn đề về thực hiện quy định của Luật Cư trú trong cập nhật điều chỉnh thông tin liên quan đến địa chỉ, nơi cư trú của người dân trong cơ sở dữ liệu về cư trú và cơ sở dữ liệu quốc gia trong trường hợp điều chỉnh địa giới hành chính, tên của đơn vị hành chính.

"Với 49 xã và 4 huyện sẽ có cả triệu người dân thì có thay đổi căn cước công dân, có cấp lại không vì trước đây là huyện, giờ thành thị xã?", ông Nguyễn Khắc Định đặt câu hỏi.

Trả lời vấn đề này, Thượng tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là điện tử. Về nguyên tắc, nếu trên căn cước công dân chưa thay đổi thì khi vào dữ liệu điện tử, trong cơ sở dữ liệu vẫn được cập nhật, thay đổi thường xuyên, không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường.

"Nếu như chưa kịp thay đổi căn căn cước công dân thì trong cơ sở dữ liệu đã thể hiện địa giới hành chính, cái này được cập nhật thường xuyên. Căn cước công dân của chúng ta gắn chíp nên sẽ không ảnh hưởng, đồng bộ ngay lập tức, không bắt buộc người dân làm lại căn cước công dân", Thượng tướng Lương Tam Quang nói.

Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát biểu tại phiên họp.

Thứ trưởng Bộ Công an nhận định, việc thành lập các đơn vị hành chính nêu trên là cần thiết, đảm bảo các quy định, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Việc này cũng nhằm tạo thêm nguồn lực thuận lợi để đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo quản lý Nhà nước về hành chính, cư trú.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Lương Tam Quang cũng cho rằng, khi thành lập các đơn vị hành chính sẽ phát sinh một số yếu tố tác động, ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Đối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Thượng tướng Lương Tam Quang nêu rõ lực lượng công an cơ sở đang thực hiện theo tinh thần "đúng, đủ, sạch, sống". Dữ liệu được thu thập, dữ liệu được làm sạch và được cập nhật thường xuyên. Do đó, khi có nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các dữ liệu này sẽ được lực lượng công an cơ sở cập nhật, bổ sung.

Giải thích thêm về vấn đề này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, các đại biểu khi đi tiếp xúc cử tri thì giải thích điều này để người dân không lo lắng. Căn cước đã có con chip, mặc dù chữ in là xã nhưng trên con chip đã chuyển thành phường.

"Do đó, người dân có mang căn cước đi đâu thì cũng là phường. Nếu trường hợp người dân thích đổi thành phường trên căn cước thì làm thủ tục, không bắt buộc đổi lại hết", Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nói thêm.